© commons.wikimedia.org by Kyu3a is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:45

Купить iPhone 16 или iPhone 17: как Apple хитро подталкивает к апгрейду

Apple убрала старшие версии iPhone 16 и оставила только модель с 128 ГБ памяти

Apple снова изменила стратегию продаж: компания убрала с полок старшие конфигурации iPhone 16 и оставила в линейке только базовую модель с накопителем на 128 ГБ. Теперь, если пользователь захочет устройство с большим объёмом памяти, ему придётся обратить внимание на более свежие версии смартфона.

Почему Apple отказалась от старших версий iPhone 16

Ещё недавно iPhone 16 можно было приобрести с хранилищем на 256 или 512 ГБ, но теперь эти варианты исчезли из официального магазина. iPhone 16 Plus пока что предлагается в версиях на 128 и 256 ГБ, однако топовый вариант на 512 ГБ тоже снят с производства.

Причина очевидна: Apple хочет стимулировать покупателей переходить на новый iPhone 17. У него в базе уже стоит накопитель на 256 ГБ, а значит, ценовой разрыв между 16-й и 17-й серией исчезает. Если бы компания оставила "шестнадцатый" с 256 ГБ, он конкурировал бы с новой моделью на равных.

Логика ценообразования Apple

Apple традиционно использует простой, но эффективный приём: старшие модели лишаются тех конфигураций, которые напрямую мешают продвижению новинок. Таким образом создаётся иллюзия доступности: базовый iPhone 16 кажется выгодным по цене, но если нужен объём памяти больше 128 ГБ, единственный логичный выбор — iPhone 17.

Схема работает не первый год. Аналогичная ситуация наблюдалась и с предыдущими поколениями, где компания шаг за шагом "срезала" линейку, подталкивая клиентов к покупке нового устройства.

