линейка IPhone 16
© commons.wikimedia.org by Kyu3a is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:17

Конец "белым" продажам: iPhone грозит уход в серую зону

iPhone в России могут уйти в серый сегмент без версии RuStore для iOS

С 1 сентября 2025 года в России вступило в силу требование об обязательной предустановке магазина приложений RuStore на все смартфоны, реализуемые на территории страны. Это условие ставит под угрозу дальнейшие продажи iPhone, так как версия RuStore для iOS пока не существует.

Как выкручиваются продавцы

Некоторые торговые площадки уже начали отмечать устройства как "Без RuStore", однако такой подход может привести к проблемам при проверке со стороны надзорных органов.

Мнение экспертов

Депутат Госдумы Антон Ткачев в беседе с "Ямал-Медиа" отметил:

"Магазины больше не смогут продавать iPhone официально, если компания Apple не решит вопрос с предустановкой. В любом случае серый рынок останется, но покупатели должны четко понимать: если они покупают в рамках серого рынка, их защищенность потребительских прав не будет такой, как если бы они купили телефон в официальном магазине".

Контекст

  • Официальные поставки iPhone в Россию прекращены ещё в 2022 году.

  • Сейчас устройства поступают только через параллельный импорт.

  • Новые законодательные нормы могут дополнительно осложнить их легальную продажу.

Итог

Если Apple не выпустит версию RuStore для iOS, iPhone могут окончательно уйти в "серый" сегмент рынка, а российские покупатели потеряют часть гарантийных и сервисных возможностей.

