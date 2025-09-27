Сверхурочные до изнеможения: репутация Apple висит на волоске из-за нового iPhone

Apple снова оказалась в центре скандала, связанного с условиями труда на своих китайских фабриках. В фокусе расследования — массовое производство нового iPhone 17 на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, крупнейшем подрядчике американской компании. По данным правозащитников, ситуация с трудовыми правами сотрудников вызывает серьёзные вопросы.

Проблемы переработок и ночных смен

Согласно исследованию China Labor Watch (CLW), в период с марта по сентябрь 2025 года работники фабрики сталкивались с чрезмерной нагрузкой и нарушениями законодательства. В отчёте отмечается, что многие сотрудники работали сверх установленного лимита часов, а ночные смены часто были обязательными, особенно для молодых работников. При этом общая продолжительность рабочей недели нередко доходила до 75 часов, хотя по китайским законам и внутренним стандартам Apple она не должна превышать 60 часов.

CLW зафиксировала случаи задержки заработной платы. Система выплат предполагает перечисление половины дохода в конце месяца, а остальной части — в следующем расчетном периоде. Если сотрудник увольняется до получения второй части, компенсацию за сверхурочные часы он может не получить.

Временные сотрудники и юридические ограничения

Отдельное внимание в докладе уделено высокой доле временных работников. В пиковые месяцы число сотрудников достигало 150-200 тыс., при этом более половины были временными, что превышает допустимую долю 10% по китайскому законодательству. Это формально квалифицируется как нарушение правовых норм.

Кроме того, CLW зафиксировала и другие трудовые проблемы: дискриминацию при приёме на работу, недостаточную защиту персонала при работе с химикатами и опасными веществами, случаи давления и запугивания. В некоторых случаях сотрудники сталкивались с необходимостью выполнять опасные задания без должных средств индивидуальной защиты.

Реакция Apple

Apple в ответ на публикацию подчеркнула приверженность "наивысшим стандартам" в области охраны труда, прав человека и деловой этики, которые распространяются и на подрядчиков. Компания заявила о регулярных аудитах и стремлении оперативно реагировать на сообщения о нарушениях. Тем не менее, правозащитники отмечают, что на практике соблюдение этих норм оставляет желать лучшего.

Внутренние стандарты компании ограничивают продолжительность рабочей недели до 60 часов, однако фактическая нагрузка на сотрудников часто превышает этот показатель, особенно в период активного выпуска новых устройств.

История нарушений и изменения ситуации

China Labor Watch напомнила, что аналогичное исследование проводилось ещё в 2019 году. С тех пор в некоторых аспектах ситуация ухудшилась, несмотря на положительные изменения: например, теперь на фабрике не задействуются несовершеннолетние. Общий уровень переработок снизился, но нарушения по ночным сменам, переработкам и выплатам остаются системными.

Переработки и ночные смены создают физическую и психологическую нагрузку, повышают риск ошибок на производстве и снижают качество жизни сотрудников. Задержка выплат напрямую влияет на финансовую стабильность работников, особенно временных сотрудников. Превышение доли временных сотрудников формально нарушает закон, но позволяет фабрике гибко реагировать на пиковый спрос на продукцию. Недостаточная защита при работе с опасными веществами повышает риск травм и профессиональных заболеваний. Давление и запугивание персонала негативно сказываются на моральном климате и снижении мотивации.

А что если…

Если Apple усилит контроль за подрядчиками и будет строго соблюдать собственные стандарты, это может стать примером для всего индустриального сектора. Более прозрачная система аудитов и компенсаций снижает риск репутационных потерь и улучшает условия труда.

Если же ситуация останется без изменений, на фоне увеличивающегося объёма производства новые скандалы могут повторяться, а давление на сотрудников будет сохраняться, что негативно скажется на репутации бренда и на общем качестве продукции.

FAQ

Как выбрать безопасного работодателя в Китае?

Смотрите на соблюдение трудового законодательства, наличие прозрачной системы выплат, аудитов и корпоративных стандартов.

Сколько стоит привлечение временных работников?

Для работодателя временные сотрудники дешевле, но их доля не должна превышать 10% от общего числа персонала.

Что лучше — постоянный или временный контракт?

Постоянный контракт обеспечивает стабильную зарплату, социальные гарантии и защиту при переработках; временный — гибкость, но ограниченные права.

Интересные факты