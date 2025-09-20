Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
iPhone 17
iPhone 17
© Apple is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:16

Теперь iPhone — это консоль: новый 17 Pro справляется с играми лучше, чем многие ПК

iPhone 17 Pro и Pro Max получили охлаждение с испарительной камерой — BigGeek

Компания Apple сделала новый шаг в сторону геймеров: модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max стали первыми смартфонами бренда, в которых акцент сделан именно на игровую производительность. Ключевым элементом этого прорыва стала система охлаждения с испарительной камерой и алюминиевым корпусом, которые позволяют эффективно отводить тепло и удерживать чип на максимальной частоте без троттлинга.

По данным Telegram-канала BigGeek, подтверждённым тестами популярного YouTube-блогера Geekerwan, главный вклад в рост мощности внёс не только новый процессор A19 Pro, но и обновлённая система охлаждения.

Сравнение производительности

Geekerwan протестировал iPhone 17 Pro с A19 Pro в сравнении с предыдущими поколениями — iPhone 16 Pro (A18 Pro) и iPhone 15 Pro (A17 Pro). Все модели поддерживают запуск тяжёлых игр уровня AAA, однако результаты 17 Pro оказались заметно выше.

Игра iPhone 17 Pro (A19 Pro) iPhone 16 Pro (A18 Pro) iPhone 15 Pro (A17 Pro)
Resident Evil 4 Remake 52,2 FPS (6,1 Вт) 33,3 FPS (4,7 Вт) 31,6 FPS (4,9 Вт)
Death Stranding 47,1 FPS (6,1 Вт) 29,3 FPS (5,3 Вт) ~27,9 FPS (5,0 Вт)
Assassin's Creed Mirage 29,7 FPS (5,6 Вт) 20,4 FPS (4,8 Вт) 18,4 FPS (4,5 Вт)

Рост в Resident Evil 4 Remake составил 56% по сравнению с A18 Pro и 65% в сравнении с A17 Pro. В Death Stranding прирост достиг 60-69%, а в Assassin's Creed Mirage — 45-61%.

Советы шаг за шагом: как использовать iPhone 17 Pro для игр

  1. Используйте режим высокой производительности: он позволяет раскрыть потенциал A19 Pro в ресурсоёмких играх.

  2. Подключайте смартфон к зарядке во время долгих игровых сессий, чтобы избежать снижения частоты процессора.

  3. Рекомендуется использовать геймпады с поддержкой iOS — например, Backbone One или Razer Kishi, что сделает процесс комфортнее.

  4. Подключение к большому экрану через AirPlay или кабель HDMI позволит превратить iPhone в полноценную портативную игровую консоль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Играть без охлаждения в жарком помещении.
    → Последствие: Устройство всё же может перегреваться.
    → Альтернатива: Использовать настольные кулеры или держать смартфон на подставке.

  • Ошибка: Игнорировать обновления iOS.
    → Последствие: Потеря оптимизации для новых игр.
    → Альтернатива: Всегда обновлять систему до последней версии.

  • Ошибка: Использовать дешёвые кабели для подключения к экрану.
    → Последствие: Лаги и разрывы сигнала.
    → Альтернатива: Приобретать сертифицированные кабели HDMI-Lightning/USB-C.

А что если…

Что если Apple в будущем сделает отдельную линейку iPhone Gaming? С учётом успеха A19 Pro и охлаждения, это может стать конкурентом для игровых смартфонов ASUS ROG Phone и Lenovo Legion, объединяя мощность с экосистемой iOS.

Плюсы и минусы iPhone 17 Pro как игрового устройства

Плюсы Минусы
Стабильная работа чипа без троттлинга Высокое энергопотребление
Поддержка AAA-игр Ограничения по времени автономной работы
Новая система охлаждения Цена выше игровых Android-смартфонов
Экосистема iOS и App Store Нет активных кулеров как у Android-аналогов

FAQ

Как выбрать между iPhone 17 Pro и 17 Pro Max для игр?
Если нужен более крупный экран и батарея — выбирайте Pro Max. Для удобства и компактности подойдёт Pro.

Сколько стоит iPhone 17 Pro?
Официальная цена стартует примерно от 1200 долларов (в России — от 130-140 тыс. рублей, в зависимости от комплектации).

Что лучше для игр — iPhone 17 Pro или игровой смартфон на Android?
iPhone обеспечивает стабильность и долгосрочную поддержку, но специализированные Android-устройства (ROG Phone, RedMagic) могут предлагать более агрессивное охлаждение и дополнительные кнопки.

Мифы и правда

  • Миф: "iPhone не подходит для AAA-игр".
    Правда: iPhone 17 Pro показывает FPS на уровне портативных консолей.

  • Миф: "Охлаждение смартфона не влияет на производительность".
    Правда: именно испарительная камера позволила A19 Pro раскрыть максимум мощности.

  • Миф: "Играть на смартфоне неудобно".
    Правда: с геймпадом и подключением к экрану iPhone превращается в полноценную консоль.

3 интересных факта

  1. A19 Pro создан по 3-нм техпроцессу, что делает его самым энергоэффективным чипом Apple.

  2. В 2025 году Apple впервые акцентировала маркетинг Pro-линейки именно на геймерах.

  3. Игровые тесты iPhone 17 Pro показали стабильный FPS даже при нагрузке свыше 30 минут.

Исторический контекст

  • 2017 год: iPhone X задал тренд на премиум-модели с уникальными технологиями.

  • 2020 год: Apple представила A14 Bionic, который впервые приблизил iPhone к возможностям игровых консолей.

  • 2023 год: iPhone 15 Pro с A17 Pro стал первым с поддержкой аппаратного рейтрейсинга.

  • 2025 год: iPhone 17 Pro делает ставку на охлаждение и игры, закрепляя новую нишу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Разбор iFixit показал: MagSafe Battery заряжает iPhone Air только на 65% вчера в 17:16

iPhone Air заряжается, но не до конца: Apple объяснила, куда исчезает треть батареи

iFixit разобрали новый MagSafe Battery для iPhone Air. Разбор показал простую конструкцию и объяснил, почему он восполняет лишь 65% заряда.

Читать полностью » Что изменится после окончания поддержки Windows 10 — разъяснение эксперта вчера в 16:52

Последний звонок для "десятки": что потеряют пользователи, отказавшись переходить на Windows 11

Microsoft готовится завершить поддержку Windows 10, и миллионы пользователей окажутся перед выбором: обновляться, менять систему или рисковать безопасностью.

Читать полностью » Бесплатные игры недели в Epic Games Store на Android: Samorost 2 и Road Redemption Mobile вчера в 15:16

Сказка против адреналина: две бесплатные игры недели, и выбор окажется сложнее, чем кажется

Epic Games Store дарит Android-пользователям сразу два проекта: атмосферный Samorost 2 и драйвовый Road Redemption Mobile.

Читать полностью » iPhone 17 Pro Max показал почти 8 часов автономной работы в тесте The Tech Chap вчера в 14:55

Батарея против времени: какой новый iPhone доживёт до восьмого часа без розетки

Тестирование новых iPhone показало неожиданные результаты: компактные и тонкие модели смогли удивить, а флагман снова улучшил рекорды.

Читать полностью » Новая модель GreenOCR 2.0 снизила энергопотребление на 20% — Smart Engines вчера в 12:13

Читает быстрее, ест меньше: в России запустили нейросеть, которая экономит электричество

Smart Engines представила нейросетевую модель GreenOCR 2.0. Она работает быстрее, точнее и на 20% экономичнее, чем предыдущие версии.

Читать полностью » Правительство РФ рассматривает запуск маглевов и Hyperloop в ближайшие 10 лет вчера в 12:24

Скорость как у самолёта, но по рельсам: что за монстры появятся на российских путях

В России в ближайшие 10 лет могут появиться маглевы и даже прототипы Hyperloop. Как новые технологии изменят транспорт и конкуренцию с авиацией?

Читать полностью » МВД предупредило о рассылке мошеннических событий в календаре Apple вчера в 11:18

Никаких писем и звонков — мошенники теперь атакуют через календарь iPhone

Мошенники научились использовать встроенный календарь iPhone для рассылки фишинговых уведомлений. Почему схема оказалась такой эффективной и как защититься?

Читать полностью » 63% российских интернет-пользователей смотрят контент через Smart TV — Яндекс Реклама вчера в 10:18

Традиционному ТВ — кранты: Smart TV захватывает страну и меняет всё

Smart TV используют уже 63% россиян. Почему эти устройства становятся главным экраном в доме и как меняется медиапотребление?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка бёдер с лавкой и турниками: пошаговая инструкция
Садоводство

Сентябрьская обрезка помогает деревьям легче пережить зиму и даёт больше плодов
Еда

Салат с курицей, грибами и помидорами получается сочным при обжарке ингредиентов
Туризм

Туристы отправляются в сентябре и октябре на плато Лаго-Наки в Кавказском заповеднике
Авто и мото

Сколько можно держать двигатель на холостых оборотах — рекомендации автоспециалистов
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперты назвали оптимальный вес гири для домашних тренировок мужчин и женщин
Еда

Медовик с карамельным оттенком выпекается на тонких коржах
Питомцы

Бельгийская овчарка малинуа: особенности породы и уход — рекомендации кинологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet