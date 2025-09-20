Теперь iPhone — это консоль: новый 17 Pro справляется с играми лучше, чем многие ПК

Компания Apple сделала новый шаг в сторону геймеров: модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max стали первыми смартфонами бренда, в которых акцент сделан именно на игровую производительность. Ключевым элементом этого прорыва стала система охлаждения с испарительной камерой и алюминиевым корпусом, которые позволяют эффективно отводить тепло и удерживать чип на максимальной частоте без троттлинга.

По данным Telegram-канала BigGeek, подтверждённым тестами популярного YouTube-блогера Geekerwan, главный вклад в рост мощности внёс не только новый процессор A19 Pro, но и обновлённая система охлаждения.

Сравнение производительности

Geekerwan протестировал iPhone 17 Pro с A19 Pro в сравнении с предыдущими поколениями — iPhone 16 Pro (A18 Pro) и iPhone 15 Pro (A17 Pro). Все модели поддерживают запуск тяжёлых игр уровня AAA, однако результаты 17 Pro оказались заметно выше.

Игра iPhone 17 Pro (A19 Pro) iPhone 16 Pro (A18 Pro) iPhone 15 Pro (A17 Pro) Resident Evil 4 Remake 52,2 FPS (6,1 Вт) 33,3 FPS (4,7 Вт) 31,6 FPS (4,9 Вт) Death Stranding 47,1 FPS (6,1 Вт) 29,3 FPS (5,3 Вт) ~27,9 FPS (5,0 Вт) Assassin's Creed Mirage 29,7 FPS (5,6 Вт) 20,4 FPS (4,8 Вт) 18,4 FPS (4,5 Вт)

Рост в Resident Evil 4 Remake составил 56% по сравнению с A18 Pro и 65% в сравнении с A17 Pro. В Death Stranding прирост достиг 60-69%, а в Assassin's Creed Mirage — 45-61%.

Советы шаг за шагом: как использовать iPhone 17 Pro для игр

Используйте режим высокой производительности: он позволяет раскрыть потенциал A19 Pro в ресурсоёмких играх. Подключайте смартфон к зарядке во время долгих игровых сессий, чтобы избежать снижения частоты процессора. Рекомендуется использовать геймпады с поддержкой iOS — например, Backbone One или Razer Kishi, что сделает процесс комфортнее. Подключение к большому экрану через AirPlay или кабель HDMI позволит превратить iPhone в полноценную портативную игровую консоль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Играть без охлаждения в жарком помещении.

→ Последствие: Устройство всё же может перегреваться.

→ Альтернатива: Использовать настольные кулеры или держать смартфон на подставке.

Ошибка: Игнорировать обновления iOS.

→ Последствие: Потеря оптимизации для новых игр.

→ Альтернатива: Всегда обновлять систему до последней версии.

Ошибка: Использовать дешёвые кабели для подключения к экрану.

→ Последствие: Лаги и разрывы сигнала.

→ Альтернатива: Приобретать сертифицированные кабели HDMI-Lightning/USB-C.

А что если…

Что если Apple в будущем сделает отдельную линейку iPhone Gaming? С учётом успеха A19 Pro и охлаждения, это может стать конкурентом для игровых смартфонов ASUS ROG Phone и Lenovo Legion, объединяя мощность с экосистемой iOS.

Плюсы и минусы iPhone 17 Pro как игрового устройства

Плюсы Минусы Стабильная работа чипа без троттлинга Высокое энергопотребление Поддержка AAA-игр Ограничения по времени автономной работы Новая система охлаждения Цена выше игровых Android-смартфонов Экосистема iOS и App Store Нет активных кулеров как у Android-аналогов

FAQ

Как выбрать между iPhone 17 Pro и 17 Pro Max для игр?

Если нужен более крупный экран и батарея — выбирайте Pro Max. Для удобства и компактности подойдёт Pro.

Сколько стоит iPhone 17 Pro?

Официальная цена стартует примерно от 1200 долларов (в России — от 130-140 тыс. рублей, в зависимости от комплектации).

Что лучше для игр — iPhone 17 Pro или игровой смартфон на Android?

iPhone обеспечивает стабильность и долгосрочную поддержку, но специализированные Android-устройства (ROG Phone, RedMagic) могут предлагать более агрессивное охлаждение и дополнительные кнопки.

Мифы и правда

Миф: "iPhone не подходит для AAA-игр".

Правда: iPhone 17 Pro показывает FPS на уровне портативных консолей.

Миф: "Охлаждение смартфона не влияет на производительность".

Правда: именно испарительная камера позволила A19 Pro раскрыть максимум мощности.

Миф: "Играть на смартфоне неудобно".

Правда: с геймпадом и подключением к экрану iPhone превращается в полноценную консоль.

3 интересных факта

A19 Pro создан по 3-нм техпроцессу, что делает его самым энергоэффективным чипом Apple. В 2025 году Apple впервые акцентировала маркетинг Pro-линейки именно на геймерах. Игровые тесты iPhone 17 Pro показали стабильный FPS даже при нагрузке свыше 30 минут.

Исторический контекст