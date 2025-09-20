Теперь iPhone — это консоль: новый 17 Pro справляется с играми лучше, чем многие ПК
Компания Apple сделала новый шаг в сторону геймеров: модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max стали первыми смартфонами бренда, в которых акцент сделан именно на игровую производительность. Ключевым элементом этого прорыва стала система охлаждения с испарительной камерой и алюминиевым корпусом, которые позволяют эффективно отводить тепло и удерживать чип на максимальной частоте без троттлинга.
По данным Telegram-канала BigGeek, подтверждённым тестами популярного YouTube-блогера Geekerwan, главный вклад в рост мощности внёс не только новый процессор A19 Pro, но и обновлённая система охлаждения.
Сравнение производительности
Geekerwan протестировал iPhone 17 Pro с A19 Pro в сравнении с предыдущими поколениями — iPhone 16 Pro (A18 Pro) и iPhone 15 Pro (A17 Pro). Все модели поддерживают запуск тяжёлых игр уровня AAA, однако результаты 17 Pro оказались заметно выше.
|Игра
|iPhone 17 Pro (A19 Pro)
|iPhone 16 Pro (A18 Pro)
|iPhone 15 Pro (A17 Pro)
|Resident Evil 4 Remake
|52,2 FPS (6,1 Вт)
|33,3 FPS (4,7 Вт)
|31,6 FPS (4,9 Вт)
|Death Stranding
|47,1 FPS (6,1 Вт)
|29,3 FPS (5,3 Вт)
|~27,9 FPS (5,0 Вт)
|Assassin's Creed Mirage
|29,7 FPS (5,6 Вт)
|20,4 FPS (4,8 Вт)
|18,4 FPS (4,5 Вт)
Рост в Resident Evil 4 Remake составил 56% по сравнению с A18 Pro и 65% в сравнении с A17 Pro. В Death Stranding прирост достиг 60-69%, а в Assassin's Creed Mirage — 45-61%.
Советы шаг за шагом: как использовать iPhone 17 Pro для игр
-
Используйте режим высокой производительности: он позволяет раскрыть потенциал A19 Pro в ресурсоёмких играх.
-
Подключайте смартфон к зарядке во время долгих игровых сессий, чтобы избежать снижения частоты процессора.
-
Рекомендуется использовать геймпады с поддержкой iOS — например, Backbone One или Razer Kishi, что сделает процесс комфортнее.
-
Подключение к большому экрану через AirPlay или кабель HDMI позволит превратить iPhone в полноценную портативную игровую консоль.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Играть без охлаждения в жарком помещении.
→ Последствие: Устройство всё же может перегреваться.
→ Альтернатива: Использовать настольные кулеры или держать смартфон на подставке.
-
Ошибка: Игнорировать обновления iOS.
→ Последствие: Потеря оптимизации для новых игр.
→ Альтернатива: Всегда обновлять систему до последней версии.
-
Ошибка: Использовать дешёвые кабели для подключения к экрану.
→ Последствие: Лаги и разрывы сигнала.
→ Альтернатива: Приобретать сертифицированные кабели HDMI-Lightning/USB-C.
А что если…
Что если Apple в будущем сделает отдельную линейку iPhone Gaming? С учётом успеха A19 Pro и охлаждения, это может стать конкурентом для игровых смартфонов ASUS ROG Phone и Lenovo Legion, объединяя мощность с экосистемой iOS.
Плюсы и минусы iPhone 17 Pro как игрового устройства
|Плюсы
|Минусы
|Стабильная работа чипа без троттлинга
|Высокое энергопотребление
|Поддержка AAA-игр
|Ограничения по времени автономной работы
|Новая система охлаждения
|Цена выше игровых Android-смартфонов
|Экосистема iOS и App Store
|Нет активных кулеров как у Android-аналогов
FAQ
Как выбрать между iPhone 17 Pro и 17 Pro Max для игр?
Если нужен более крупный экран и батарея — выбирайте Pro Max. Для удобства и компактности подойдёт Pro.
Сколько стоит iPhone 17 Pro?
Официальная цена стартует примерно от 1200 долларов (в России — от 130-140 тыс. рублей, в зависимости от комплектации).
Что лучше для игр — iPhone 17 Pro или игровой смартфон на Android?
iPhone обеспечивает стабильность и долгосрочную поддержку, но специализированные Android-устройства (ROG Phone, RedMagic) могут предлагать более агрессивное охлаждение и дополнительные кнопки.
Мифы и правда
-
Миф: "iPhone не подходит для AAA-игр".
Правда: iPhone 17 Pro показывает FPS на уровне портативных консолей.
-
Миф: "Охлаждение смартфона не влияет на производительность".
Правда: именно испарительная камера позволила A19 Pro раскрыть максимум мощности.
-
Миф: "Играть на смартфоне неудобно".
Правда: с геймпадом и подключением к экрану iPhone превращается в полноценную консоль.
3 интересных факта
-
A19 Pro создан по 3-нм техпроцессу, что делает его самым энергоэффективным чипом Apple.
-
В 2025 году Apple впервые акцентировала маркетинг Pro-линейки именно на геймерах.
-
Игровые тесты iPhone 17 Pro показали стабильный FPS даже при нагрузке свыше 30 минут.
Исторический контекст
-
2017 год: iPhone X задал тренд на премиум-модели с уникальными технологиями.
-
2020 год: Apple представила A14 Bionic, который впервые приблизил iPhone к возможностям игровых консолей.
-
2023 год: iPhone 15 Pro с A17 Pro стал первым с поддержкой аппаратного рейтрейсинга.
-
2025 год: iPhone 17 Pro делает ставку на охлаждение и игры, закрепляя новую нишу.
