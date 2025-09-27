Титан выжил, алюминий распался: что случилось с новыми iPhone после падения с 60 метров

Популярный YouTube-блогер из канала TechRax, известный своими экстремальными экспериментами со смартфонами, провёл очередной дроп-тест. На этот раз он проверил прочность новейших iPhone 17 Pro и iPhone Air, сбросив устройства с лестницы высотой около 200 футов — это почти 60 метров.

Эксперимент оказался показательным: более дорогой iPhone 17 Pro не выдержал испытания, тогда как тонкий и лёгкий iPhone Air смог продолжить работу даже после падения.

Итоги теста

В ходе эксперимента устройства падали с разной траекторией. iPhone 17 Pro пролетел почти весь лестничный пролёт и ударился с максимальной силой. iPhone Air зацепился за конструкцию и остановился выше, что могло снизить последствия удара.

У iPhone Air треснула задняя панель из стекла, однако дисплей и камера сохранили функциональность. Более того, смартфон продолжал снимать видео в процессе падения.

iPhone 17 Pro оказался в куда худшем состоянии: алюминиевый корпус деформировался, задняя панель разрушилась, экран полностью отсоединился от корпуса.

Таким образом, тест показал: титановый корпус iPhone Air обеспечивает заметно лучшую защиту в экстремальных условиях, чем алюминиевый корпус Pro-версии.

Сравнение результатов дроп-теста

Модель Материал корпуса Повреждения Работоспособность после падения iPhone 17 Pro алюминий + стекло деформация корпуса, разрушение панели, отрыв экрана не работает iPhone Air титан + стекло трещины на задней панели сохраняет функциональность

Советы шаг за шагом: как снизить риск поломки смартфона

Используйте защитный чехол. Особенно важны усиленные чехлы с амортизирующими вставками. Клейте защитное стекло. Оно принимает на себя удар, спасая дисплей. Не носите смартфон без защиты в верхних карманах. Чаще всего падения происходят именно так. Используйте ремешки или держатели. Они уменьшают вероятность выскальзывания устройства из рук. Выбирайте материалы корпуса. Титан и сталь надёжнее алюминия, особенно при сильных ударах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование тонкого силиконового чехла для защиты.

Последствие: корпус деформируется даже при падении с небольшой высоты.

Альтернатива: ударопрочные чехлы (например, OtterBox, Spigen Tough Armor).

Ошибка: игнорировать защитное стекло на дисплее.

Последствие: дорогостоящая замена экрана при падении.

Альтернатива: стеклянные или керамические защитные плёнки.

А что если…

А что если в будущих версиях Apple объединит титан и закалённое сапфировое стекло? Такой корпус может выдерживать не только падения, но и экстремальные условия — например, удары о бетон или металл. Это сделает смартфоны ещё более привлекательными для тех, кто часто использует их в поездках и активном отдыхе.

Плюсы и минусы материалов корпусов

Материал Плюсы Минусы Алюминий лёгкий, дешёвый деформируется при сильных ударах Титан прочный, устойчив к деформации дороже, тяжелее Сталь высокая надёжность увеличенный вес Стекло премиальный вид, поддержка беспроводной зарядки риск трещин и сколов

FAQ

Почему iPhone Air выдержал падение лучше?

Благодаря титановому корпусу, который распределяет нагрузку и меньше деформируется.

Можно ли восстановить iPhone 17 Pro после такого падения?

Фактически — только заменив корпус и дисплей, что будет стоить почти как новый смартфон.

Стоит ли переплачивать за корпус из титана?

Да, если для вас важна повышенная прочность и долговечность устройства.

Мифы и правда

Миф: дорогие модели всегда прочнее.

Правда: материалы корпуса и конструкция важнее цены устройства.

Миф: защитное стекло не спасает от падений.

Правда: оно снижает риск повреждения экрана при большинстве ударов.

Три интересных факта

Первым смартфоном Apple с титановым корпусом стал iPhone 15 Pro, выпущенный в 2023 году. Канал TechRax проводит экстремальные тесты техники уже более 10 лет и известен миллионам зрителей. В среднем пользователи роняют смартфон до 3-4 раз в месяц, что делает материалы корпуса критически важным фактором.

Исторический контекст