Титан выжил, алюминий распался: что случилось с новыми iPhone после падения с 60 метров
Популярный YouTube-блогер из канала TechRax, известный своими экстремальными экспериментами со смартфонами, провёл очередной дроп-тест. На этот раз он проверил прочность новейших iPhone 17 Pro и iPhone Air, сбросив устройства с лестницы высотой около 200 футов — это почти 60 метров.
Эксперимент оказался показательным: более дорогой iPhone 17 Pro не выдержал испытания, тогда как тонкий и лёгкий iPhone Air смог продолжить работу даже после падения.
Итоги теста
В ходе эксперимента устройства падали с разной траекторией. iPhone 17 Pro пролетел почти весь лестничный пролёт и ударился с максимальной силой. iPhone Air зацепился за конструкцию и остановился выше, что могло снизить последствия удара.
У iPhone Air треснула задняя панель из стекла, однако дисплей и камера сохранили функциональность. Более того, смартфон продолжал снимать видео в процессе падения.
iPhone 17 Pro оказался в куда худшем состоянии: алюминиевый корпус деформировался, задняя панель разрушилась, экран полностью отсоединился от корпуса.
Таким образом, тест показал: титановый корпус iPhone Air обеспечивает заметно лучшую защиту в экстремальных условиях, чем алюминиевый корпус Pro-версии.
Сравнение результатов дроп-теста
|Модель
|Материал корпуса
|Повреждения
|Работоспособность после падения
|iPhone 17 Pro
|алюминий + стекло
|деформация корпуса, разрушение панели, отрыв экрана
|не работает
|iPhone Air
|титан + стекло
|трещины на задней панели
|сохраняет функциональность
Советы шаг за шагом: как снизить риск поломки смартфона
-
Используйте защитный чехол. Особенно важны усиленные чехлы с амортизирующими вставками.
-
Клейте защитное стекло. Оно принимает на себя удар, спасая дисплей.
-
Не носите смартфон без защиты в верхних карманах. Чаще всего падения происходят именно так.
-
Используйте ремешки или держатели. Они уменьшают вероятность выскальзывания устройства из рук.
-
Выбирайте материалы корпуса. Титан и сталь надёжнее алюминия, особенно при сильных ударах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование тонкого силиконового чехла для защиты.
-
Последствие: корпус деформируется даже при падении с небольшой высоты.
-
Альтернатива: ударопрочные чехлы (например, OtterBox, Spigen Tough Armor).
-
Ошибка: игнорировать защитное стекло на дисплее.
-
Последствие: дорогостоящая замена экрана при падении.
-
Альтернатива: стеклянные или керамические защитные плёнки.
А что если…
А что если в будущих версиях Apple объединит титан и закалённое сапфировое стекло? Такой корпус может выдерживать не только падения, но и экстремальные условия — например, удары о бетон или металл. Это сделает смартфоны ещё более привлекательными для тех, кто часто использует их в поездках и активном отдыхе.
Плюсы и минусы материалов корпусов
|Материал
|Плюсы
|Минусы
|Алюминий
|лёгкий, дешёвый
|деформируется при сильных ударах
|Титан
|прочный, устойчив к деформации
|дороже, тяжелее
|Сталь
|высокая надёжность
|увеличенный вес
|Стекло
|премиальный вид, поддержка беспроводной зарядки
|риск трещин и сколов
FAQ
Почему iPhone Air выдержал падение лучше?
Благодаря титановому корпусу, который распределяет нагрузку и меньше деформируется.
Можно ли восстановить iPhone 17 Pro после такого падения?
Фактически — только заменив корпус и дисплей, что будет стоить почти как новый смартфон.
Стоит ли переплачивать за корпус из титана?
Да, если для вас важна повышенная прочность и долговечность устройства.
Мифы и правда
-
Миф: дорогие модели всегда прочнее.
-
Правда: материалы корпуса и конструкция важнее цены устройства.
-
Миф: защитное стекло не спасает от падений.
-
Правда: оно снижает риск повреждения экрана при большинстве ударов.
Три интересных факта
-
Первым смартфоном Apple с титановым корпусом стал iPhone 15 Pro, выпущенный в 2023 году.
-
Канал TechRax проводит экстремальные тесты техники уже более 10 лет и известен миллионам зрителей.
-
В среднем пользователи роняют смартфон до 3-4 раз в месяц, что делает материалы корпуса критически важным фактором.
Исторический контекст
-
2010-е: Apple использует алюминий и стекло как основу корпуса.
-
2023 год: переход к титану в Pro-версиях.
-
2025 год: появление сверхтонкого iPhone Air с титановым корпусом.
-
Тест TechRax подтвердил: материал играет ключевую роль в прочности устройства.
