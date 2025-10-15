Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ahmad Ali Karim is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:37

Смартфон с характером: оранжевый iPhone 17 Pro Max удивил пользователей "эволюцией" оттенка

У некоторых пользователей iPhone 17 Pro Max оранжевый корпус постепенно становится бледно-розовым

Ярко-оранжевый iPhone 17 Pro Max, который недавно появился на рынке, стал предметом неожиданного обсуждения среди пользователей. Владельцы этого смартфона заметили, что насыщенный оранжевый цвет устройства у некоторых начинает изменяться, постепенно приобретая более бледный оттенок, похожий на "розовое золото". Пока проблема встречается нечасто, но она уже вызывает вопросы у покупателей, особенно тех, кто рассчитывал на неизменность оригинального цвета.

Причины изменения цвета

По мнению специалистов, изменение оттенка может быть связано с неравномерным анодированием алюминиевой рамки. Алюминий, из которого изготовлена рамка, подвержен естественному процессу окисления при контакте с воздухом. Обычно Apple защищает металл специальным герметичным анодированным слоем, который предотвращает такие химические реакции. Однако, как предполагается, в некоторых партиях смартфонов этот слой был нанесён неравномерно, что привело к изменению цвета.

Изображения, опубликованные пользователями на форумах, показывают, что наиболее заметные изменения происходят на боковых гранях корпуса и вокруг модуля камеры. Эти зоны подвергаются большему механическому воздействию, что может ускорять процесс окисления. При этом задняя панель, вероятно выполненная из другого материала, сохраняет исходный оранжевый оттенок, что создаёт заметный контраст и подчёркивает неравномерность явления.

Сравнение: оранжевый iPhone vs. другие цвета

Цвет iPhone 17 Pro Max Изменение оттенка Причины
Ярко-оранжевый Появляется бледно-розовый оттенок Неравномерное анодирование алюминия
Зеленый Не наблюдается Стандартное покрытие защищает металл
Синий Незначительные изменения Меньше механического воздействия на грани

Советы шаг за шагом для владельцев

  1. Внимательно осмотрите рамку телефона при нейтральном освещении. Если оттенок заметно изменился, это может быть признаком дефекта.

  2. Избегайте чистящих средств на спиртовой основе и абразивных материалов, которые могут ускорить окисление.

  3. При обнаружении обесцвечивания обратитесь в службу поддержки Apple для уточнения возможного гарантийного обмена или ремонта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Использование агрессивных чистящих средств → ускорение изменения цвета → мягкая микрофибра без химии.
• Игнорирование изменения оттенка → эстетическое несоответствие → проверка устройства при нейтральном свете.
• Попытка самостоятельной полировки рамки → повреждение анодированного покрытия → обращение в сервис Apple.

А что если…

Если покупатель не заметил проблему сразу, изменение цвета может со временем усилиться. Однако задняя панель, как правило, остаётся прежнего оттенка, создавая уникальный визуальный эффект. Некоторые пользователи даже воспринимают такой "эволюционирующий" цвет как дизайнерскую особенность, хотя большинство предпочитает стабильность исходного цвета.

FAQ

Как проверить, меняется ли цвет моего iPhone 17 Pro Max?
Оцените рамку при нейтральном освещении и сравните с исходным оранжевым цветом.

Можно ли ускорить или замедлить изменение оттенка?
Использование агрессивных средств ухода может ускорить процесс. Избегайте спиртосодержащих и абразивных материалов.

Что делать, если оттенок изменился?
Обратитесь в службу поддержки Apple для консультации или возможного гарантийного обмена.

Мифы и правда

Миф: все оранжевые iPhone меняют цвет со временем.
Правда: проблема выявлена только в отдельных устройствах, вероятно, из-за некорректного анодирования.

Миф: изменение цвета говорит о браке всего смартфона.
Правда: дефект касается только алюминиевой рамки, задняя панель и функциональные части остаются без изменений.

Интересные факты

  1. Алюминий — один из самых распространённых материалов для рамок смартфонов благодаря лёгкости и прочности.

  2. Анодирование не только защищает металл, но и позволяет создавать яркие оттенки, включая уникальный оранжевый.

  3. Некоторые коллекционеры считают "эволюцию цвета" уникальной особенностью устройства, придающей ему индивидуальность.

