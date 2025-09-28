Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
iPhone 17 Pro
© commons.wikimedia.org by Ahmad Ali Karim is licensed under CC0
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:18

Тайный предел iPhone 17: вы даёте 140 Вт, а он всё равно берёт 27

iPhone 17 показал скорость зарядки 27–28 Вт в тестах ChargerLAB

iPhone 17 вызвал оживлённые обсуждения не только из-за камеры и нового процессора, но и благодаря изменениям в скорости зарядки. Независимое тестирование, проведённое ChargerLAB, показало, что реальная мощность зарядки базовой версии смартфона остаётся на уровне 27-28 Вт, вне зависимости от того, подключён ли к нему адаптер на 18 Вт или мощный блок питания Apple на 140 Вт. Этот результат важен для понимания того, что скрывается за маркетинговыми формулировками и реальной практикой.

Как проверяли скорость зарядки

Специалисты сравнили работу iPhone 17 с целым рядом фирменных зарядных устройств Apple: от скромного USB-C адаптера на 29 Вт до флагманского блока на 140 Вт. В ход пошли и двухпортовые адаптеры на 35 Вт, и новый динамический модуль питания на 40 Вт, и даже решения на 67-96 Вт. Независимо от мощности адаптера, пределом для смартфона стали стабильные 27-28 Вт.

Для сравнения: iPhone 16 заряжался максимум на 23 Вт, а модели Pro и Pro Max из новой линейки способны достигать отметки 36 Вт. Таким образом, разница между поколениями заметна, но не настолько велика, как ожидалось.

Сравнение зарядных возможностей

Модель Максимальная мощность проводной зарядки Время до 50 % заряда Беспроводная зарядка MagSafe
iPhone 16 ~23 Вт 30 минут до 15 Вт
iPhone 17 27-28 Вт 20 минут стабильные 25 Вт (пик до 29 Вт)
iPhone 17 Pro / Pro Max до 36 Вт 20 минут стабильные 25 Вт (пик до 29 Вт)

Советы шаг за шагом: как быстрее зарядить iPhone 17

  1. Используйте оригинальный адаптер Apple USB-C на 30-40 Вт. Более мощные блоки не дают преимуществ.

  2. Применяйте кабель USB-C с поддержкой Power Delivery, желательно сертифицированный MFi.

  3. Для быстрой подзарядки до 50 % достаточно 20 минут — это удобно в дороге или во время короткой паузы.

  4. Если предпочитаете MagSafe, убедитесь, что у вас обновлённая версия станции, поддерживающая до 29 Вт.

  5. Заряжайте устройство в прохладном месте: при перегреве скорость зарядки снижается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать дешёвые несертифицированные кабели.

  • Последствие: риск перегрева и снижение скорости зарядки.

  • Альтернатива: оригинальные кабели Apple или проверенные аналоги Belkin, Anker.

  • Ошибка: рассчитывать, что блок питания на 100+ Вт ускорит процесс.

  • Последствие: переплата без пользы, так как ограничение встроено в сам смартфон.

  • Альтернатива: выбрать оптимальный адаптер на 30-40 Вт.

  • Ошибка: постоянная зарядка через беспроводную станцию.

  • Последствие: больший нагрев, снижение ресурса аккумулятора.

  • Альтернатива: комбинировать проводную зарядку для скорости и MagSafe для удобства.

А что если заряжать старым адаптером?

Интересно, что iPhone 17 способен работать и со старыми адаптерами на 18-20 Вт. В этом случае зарядка займёт чуть больше времени, но устройство по-прежнему достигает 50 % примерно за 30 минут. Для пользователей, у которых сохранились адаптеры от предыдущих моделей, это хорошая новость — обновление аксессуаров не обязательно.

Плюсы и минусы разных способов зарядки

Способ зарядки Плюсы Минусы
Проводная (30-40 Вт) Быстро, эффективно, оптимальный баланс Нужен кабель, ограничена мобильность
Проводная (18-20 Вт) Подходит для старых адаптеров, без доп. расходов Медленнее, чем у новых блоков
Беспроводная MagSafe Удобно, без кабеля, красиво на столе Больше нагрев, немного медленнее
Адаптеры 60-140 Вт Универсальны для MacBook, iPad и iPhone Для iPhone преимуществ нет

FAQ

Как выбрать зарядное устройство для iPhone 17?
Лучше всего подойдут адаптеры Apple на 30-40 Вт или совместимые модели от Belkin, Anker.

Сколько стоит фирменный адаптер?
Официальные блоки на 30-35 Вт стоят около 3-4 тысяч рублей, более мощные модели — от 6 тысяч и выше.

Что лучше: проводная или беспроводная зарядка?
Для скорости — проводная, для удобства — MagSafe. Оптимально чередовать.

Мифы и правда

  • Миф: "Чем мощнее блок питания, тем быстрее зарядка".
    Правда: iPhone ограничивает скорость на уровне 27-36 Вт в зависимости от модели.

  • Миф: "Беспроводная зарядка убивает батарею".
    Правда: при использовании сертифицированных MagSafe станций нагрев контролируется, и аккумулятор работает в штатном режиме.

  • Миф: "Нельзя пользоваться смартфоном во время быстрой зарядки".
    Правда: можно, но нагрузка замедлит процесс.

3 интересных факта

  1. Новый адаптер Apple на 40 Вт умеет распределять мощность между двумя устройствами, подстраиваясь под нагрузку.

  2. Впервые MagSafe на iPhone достиг отметки почти 30 Вт, что приближает его к проводной зарядке.

  3. Устройства линейки iPhone 17 заряжаются до 50 % на треть быстрее, чем предыдущее поколение.

Исторический контекст

  • 2017 год: iPhone X поддерживал зарядку максимум 15 Вт.

  • 2020 год: iPhone 12 впервые получил поддержку MagSafe.

  • 2023 год: iPhone 15 перешёл на USB-C.

  • 2025 год: iPhone 17 выходит с проводной зарядкой до 36 Вт и MagSafe почти 30 Вт.

