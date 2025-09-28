Тайный предел iPhone 17: вы даёте 140 Вт, а он всё равно берёт 27
iPhone 17 вызвал оживлённые обсуждения не только из-за камеры и нового процессора, но и благодаря изменениям в скорости зарядки. Независимое тестирование, проведённое ChargerLAB, показало, что реальная мощность зарядки базовой версии смартфона остаётся на уровне 27-28 Вт, вне зависимости от того, подключён ли к нему адаптер на 18 Вт или мощный блок питания Apple на 140 Вт. Этот результат важен для понимания того, что скрывается за маркетинговыми формулировками и реальной практикой.
Как проверяли скорость зарядки
Специалисты сравнили работу iPhone 17 с целым рядом фирменных зарядных устройств Apple: от скромного USB-C адаптера на 29 Вт до флагманского блока на 140 Вт. В ход пошли и двухпортовые адаптеры на 35 Вт, и новый динамический модуль питания на 40 Вт, и даже решения на 67-96 Вт. Независимо от мощности адаптера, пределом для смартфона стали стабильные 27-28 Вт.
Для сравнения: iPhone 16 заряжался максимум на 23 Вт, а модели Pro и Pro Max из новой линейки способны достигать отметки 36 Вт. Таким образом, разница между поколениями заметна, но не настолько велика, как ожидалось.
Сравнение зарядных возможностей
|Модель
|Максимальная мощность проводной зарядки
|Время до 50 % заряда
|Беспроводная зарядка MagSafe
|iPhone 16
|~23 Вт
|30 минут
|до 15 Вт
|iPhone 17
|27-28 Вт
|20 минут
|стабильные 25 Вт (пик до 29 Вт)
|iPhone 17 Pro / Pro Max
|до 36 Вт
|20 минут
|стабильные 25 Вт (пик до 29 Вт)
Советы шаг за шагом: как быстрее зарядить iPhone 17
-
Используйте оригинальный адаптер Apple USB-C на 30-40 Вт. Более мощные блоки не дают преимуществ.
-
Применяйте кабель USB-C с поддержкой Power Delivery, желательно сертифицированный MFi.
-
Для быстрой подзарядки до 50 % достаточно 20 минут — это удобно в дороге или во время короткой паузы.
-
Если предпочитаете MagSafe, убедитесь, что у вас обновлённая версия станции, поддерживающая до 29 Вт.
-
Заряжайте устройство в прохладном месте: при перегреве скорость зарядки снижается.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать дешёвые несертифицированные кабели.
-
Последствие: риск перегрева и снижение скорости зарядки.
-
Альтернатива: оригинальные кабели Apple или проверенные аналоги Belkin, Anker.
-
Ошибка: рассчитывать, что блок питания на 100+ Вт ускорит процесс.
-
Последствие: переплата без пользы, так как ограничение встроено в сам смартфон.
-
Альтернатива: выбрать оптимальный адаптер на 30-40 Вт.
-
Ошибка: постоянная зарядка через беспроводную станцию.
-
Последствие: больший нагрев, снижение ресурса аккумулятора.
-
Альтернатива: комбинировать проводную зарядку для скорости и MagSafe для удобства.
А что если заряжать старым адаптером?
Интересно, что iPhone 17 способен работать и со старыми адаптерами на 18-20 Вт. В этом случае зарядка займёт чуть больше времени, но устройство по-прежнему достигает 50 % примерно за 30 минут. Для пользователей, у которых сохранились адаптеры от предыдущих моделей, это хорошая новость — обновление аксессуаров не обязательно.
Плюсы и минусы разных способов зарядки
|Способ зарядки
|Плюсы
|Минусы
|Проводная (30-40 Вт)
|Быстро, эффективно, оптимальный баланс
|Нужен кабель, ограничена мобильность
|Проводная (18-20 Вт)
|Подходит для старых адаптеров, без доп. расходов
|Медленнее, чем у новых блоков
|Беспроводная MagSafe
|Удобно, без кабеля, красиво на столе
|Больше нагрев, немного медленнее
|Адаптеры 60-140 Вт
|Универсальны для MacBook, iPad и iPhone
|Для iPhone преимуществ нет
FAQ
Как выбрать зарядное устройство для iPhone 17?
Лучше всего подойдут адаптеры Apple на 30-40 Вт или совместимые модели от Belkin, Anker.
Сколько стоит фирменный адаптер?
Официальные блоки на 30-35 Вт стоят около 3-4 тысяч рублей, более мощные модели — от 6 тысяч и выше.
Что лучше: проводная или беспроводная зарядка?
Для скорости — проводная, для удобства — MagSafe. Оптимально чередовать.
Мифы и правда
-
Миф: "Чем мощнее блок питания, тем быстрее зарядка".
Правда: iPhone ограничивает скорость на уровне 27-36 Вт в зависимости от модели.
-
Миф: "Беспроводная зарядка убивает батарею".
Правда: при использовании сертифицированных MagSafe станций нагрев контролируется, и аккумулятор работает в штатном режиме.
-
Миф: "Нельзя пользоваться смартфоном во время быстрой зарядки".
Правда: можно, но нагрузка замедлит процесс.
3 интересных факта
-
Новый адаптер Apple на 40 Вт умеет распределять мощность между двумя устройствами, подстраиваясь под нагрузку.
-
Впервые MagSafe на iPhone достиг отметки почти 30 Вт, что приближает его к проводной зарядке.
-
Устройства линейки iPhone 17 заряжаются до 50 % на треть быстрее, чем предыдущее поколение.
Исторический контекст
-
2017 год: iPhone X поддерживал зарядку максимум 15 Вт.
-
2020 год: iPhone 12 впервые получил поддержку MagSafe.
-
2023 год: iPhone 15 перешёл на USB-C.
-
2025 год: iPhone 17 выходит с проводной зарядкой до 36 Вт и MagSafe почти 30 Вт.
