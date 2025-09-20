Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
iPhone 17
iPhone 17
© Apple is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 11:16

Apple признала ошибку в камере iPhone Air — и это не баг, а особенность

Apple: чёрные квадраты и линии на фото iPhone 17 Pro и Air устранят обновлением iOS

Компания Apple подтвердила наличие ошибки в камерах новых iPhone Air и iPhone 17 Pro. Проблема проявляется при съёмке в условиях очень яркой подсветки: на фотографиях появляются чёрные квадраты и белые волнистые линии.

Как обнаружили проблему

Первым обратил внимание на дефект журналист CNN Underscored Генри Кейси, когда снимал концерт. На каждой десятой фотографии его iPhone Air и iPhone 17 Pro появлялись тёмные прямоугольники и "разорванные" светлые линии.

"Небольшие затемнённые участки, включая прямоугольники и части белых волнистых линий, отображались на светодиодном табло позади музыкантов на сцене", — отметил Кейси.

Apple связалась с журналистом и объяснила, что артефакты проявляются в редких случаях, когда слишком яркий LED-дисплей светит прямо в камеру.

Что ответила Apple

Производитель сообщил, что уже разработал исправление ошибки и выпустит его с ближайшим обновлением программного обеспечения. Точных сроков компания не назвала.

Официальный релиз линейки iPhone 17 и iPhone Air состоится 19 сентября. За несколько дней до этого Apple представила обновлённые версии всех основных ОС: iOS, iPadOS, macOS, watchOS и visionOS.

Сравнение: старая и новая ситуация

Модель смартфона Проблема с артефактами Условия проявления Решение
iPhone Air Да яркий LED-дисплей в кадре исправление в ПО
iPhone 17 Pro Да концертное освещение, табло обновление iOS
iPhone 16 и ниже Нет - не требуется

Советы шаг за шагом: как избежать дефекта до выхода обновления

  1. При съёмке на концертах или мероприятиях избегайте направлять камеру прямо на яркие LED-экраны.

  2. Попробуйте изменить угол съёмки, чтобы светодиодные панели не попадали в прямую проекцию объектива.

  3. Используйте режим видео для фиксации момента: артефакты проявляются слабее.

  4. При необходимости редактируйте фото с помощью встроенных инструментов iOS, чтобы скрыть дефектные участки.

  5. Установите обновление iOS сразу после его выхода — это окончательно устранит проблему.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: фотографировать прямо напротив яркого табло.
    Последствие: на фото появляются квадраты и линии.
    Альтернатива: сместить угол или обрезать кадр.

  • Ошибка: ждать "железного" решения.
    Последствие: разочарование в работе камеры.
    Альтернатива: обновить прошивку, когда выйдет патч.

  • Ошибка: использовать фото без проверки.
    Последствие: искажения сохранятся в галерее.
    Альтернатива: сразу просматривать снимки и при необходимости делать повтор.

А что если…

А что будет, если проблему не исправить программно? Тогда Apple может столкнуться с волной критики и даже требованиями заменить устройства. Однако в истории компании уже были подобные случаи (например, с "антеннагейтом" в iPhone 4), и обычно программные обновления решали ситуацию.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы для пользователей Минусы для пользователей
Apple признала проблему Фотографии могут портиться на концертах
Компания готовит обновление Нет точной даты выхода исправления
Ошибка возникает редко Важно следить за углом съёмки

FAQ

Какие модели затронуты?
iPhone Air и iPhone 17 Pro.

Можно ли устранить проблему самому?
Нет, только частично — меняя угол съёмки. Полное исправление появится с обновлением iOS.

Будет ли дефект на видео?
На видео артефакты проявляются слабее, но полностью не исчезают.

Мифы и правда

  • Миф: проблема связана с бракованной камерой.
    Правда: дело в программной обработке ярких источников света.

  • Миф: дефект проявляется всегда.
    Правда: только при очень ярком LED-свете в кадре.

  • Миф: Apple заменит устройства.
    Правда: компания выпустит программное обновление.

3 интересных факта

• Подобные артефакты раньше фиксировались на Android-смартфонах при съёмке LED-экранов.
• iPhone 17 Pro получил камеру с улучшенным ночным режимом, но ошибка проявилась именно при ярком искусственном освещении.
• Apple традиционно выпускает первые патчи iOS в течение нескольких недель после запуска новых устройств.

Исторический контекст

  • 2010 год: "антеннагейт" в iPhone 4 вызвал массовые жалобы на связь.

  • 2014 год: "бендгейт" с iPhone 6 заставил компанию пересмотреть конструкцию корпусов.

  • 2023 год: Apple исправляла перегрев iPhone 15 Pro программным обновлением.

  • 2025 год: ошибка с артефактами камер в iPhone Air и 17 Pro решается через апдейт iOS.

