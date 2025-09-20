Apple признала ошибку в камере iPhone Air — и это не баг, а особенность
Компания Apple подтвердила наличие ошибки в камерах новых iPhone Air и iPhone 17 Pro. Проблема проявляется при съёмке в условиях очень яркой подсветки: на фотографиях появляются чёрные квадраты и белые волнистые линии.
Как обнаружили проблему
Первым обратил внимание на дефект журналист CNN Underscored Генри Кейси, когда снимал концерт. На каждой десятой фотографии его iPhone Air и iPhone 17 Pro появлялись тёмные прямоугольники и "разорванные" светлые линии.
"Небольшие затемнённые участки, включая прямоугольники и части белых волнистых линий, отображались на светодиодном табло позади музыкантов на сцене", — отметил Кейси.
Apple связалась с журналистом и объяснила, что артефакты проявляются в редких случаях, когда слишком яркий LED-дисплей светит прямо в камеру.
Что ответила Apple
Производитель сообщил, что уже разработал исправление ошибки и выпустит его с ближайшим обновлением программного обеспечения. Точных сроков компания не назвала.
Официальный релиз линейки iPhone 17 и iPhone Air состоится 19 сентября. За несколько дней до этого Apple представила обновлённые версии всех основных ОС: iOS, iPadOS, macOS, watchOS и visionOS.
Сравнение: старая и новая ситуация
|Модель смартфона
|Проблема с артефактами
|Условия проявления
|Решение
|iPhone Air
|Да
|яркий LED-дисплей в кадре
|исправление в ПО
|iPhone 17 Pro
|Да
|концертное освещение, табло
|обновление iOS
|iPhone 16 и ниже
|Нет
|-
|не требуется
Советы шаг за шагом: как избежать дефекта до выхода обновления
-
При съёмке на концертах или мероприятиях избегайте направлять камеру прямо на яркие LED-экраны.
-
Попробуйте изменить угол съёмки, чтобы светодиодные панели не попадали в прямую проекцию объектива.
-
Используйте режим видео для фиксации момента: артефакты проявляются слабее.
-
При необходимости редактируйте фото с помощью встроенных инструментов iOS, чтобы скрыть дефектные участки.
-
Установите обновление iOS сразу после его выхода — это окончательно устранит проблему.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: фотографировать прямо напротив яркого табло.
Последствие: на фото появляются квадраты и линии.
Альтернатива: сместить угол или обрезать кадр.
-
Ошибка: ждать "железного" решения.
Последствие: разочарование в работе камеры.
Альтернатива: обновить прошивку, когда выйдет патч.
-
Ошибка: использовать фото без проверки.
Последствие: искажения сохранятся в галерее.
Альтернатива: сразу просматривать снимки и при необходимости делать повтор.
А что если…
А что будет, если проблему не исправить программно? Тогда Apple может столкнуться с волной критики и даже требованиями заменить устройства. Однако в истории компании уже были подобные случаи (например, с "антеннагейтом" в iPhone 4), и обычно программные обновления решали ситуацию.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы для пользователей
|Минусы для пользователей
|Apple признала проблему
|Фотографии могут портиться на концертах
|Компания готовит обновление
|Нет точной даты выхода исправления
|Ошибка возникает редко
|Важно следить за углом съёмки
FAQ
Какие модели затронуты?
iPhone Air и iPhone 17 Pro.
Можно ли устранить проблему самому?
Нет, только частично — меняя угол съёмки. Полное исправление появится с обновлением iOS.
Будет ли дефект на видео?
На видео артефакты проявляются слабее, но полностью не исчезают.
Мифы и правда
-
Миф: проблема связана с бракованной камерой.
Правда: дело в программной обработке ярких источников света.
-
Миф: дефект проявляется всегда.
Правда: только при очень ярком LED-свете в кадре.
-
Миф: Apple заменит устройства.
Правда: компания выпустит программное обновление.
3 интересных факта
• Подобные артефакты раньше фиксировались на Android-смартфонах при съёмке LED-экранов.
• iPhone 17 Pro получил камеру с улучшенным ночным режимом, но ошибка проявилась именно при ярком искусственном освещении.
• Apple традиционно выпускает первые патчи iOS в течение нескольких недель после запуска новых устройств.
Исторический контекст
-
2010 год: "антеннагейт" в iPhone 4 вызвал массовые жалобы на связь.
-
2014 год: "бендгейт" с iPhone 6 заставил компанию пересмотреть конструкцию корпусов.
-
2023 год: Apple исправляла перегрев iPhone 15 Pro программным обновлением.
-
2025 год: ошибка с артефактами камер в iPhone Air и 17 Pro решается через апдейт iOS.
