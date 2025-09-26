Хаос в расписании: как сбой iOS 26 лишил владельцев iPhone контроля над временем
После выхода обновления iOS 26 владельцы iPhone столкнулись с неприятной проблемой: встроенное приложение "Календарь" начало работать некорректно. Пользователи массово пожаловались, что поиск по событиям в календаре перестал нормально функционировать. Сбои проявляются выборочно: часть запросов не выдаёт результаты, хотя некоторые продолжают работать.
Жалобы стали появляться ещё на этапе тестирования бета-версии, однако широкое обсуждение началось после официального релиза системы. Ошибка коснулась разных моделей смартфонов, начиная от iPhone 13 mini и заканчивая новыми iPhone 17 Pro.
Как проявляется проблема
Сбой выражается в том, что поиск в календаре не может найти ранее созданные встречи, напоминания или события. Иногда система выдаёт результаты частично, но чаще всего просто игнорирует запросы.
Особенность ошибки в её непредсказуемости: одни пользователи утверждают, что поиск работает через раз, у других функция полностью перестала выдавать данные.
Что говорит Apple
В службе поддержки компании подтвердили наличие бага. Представители заверили, что инженеры уже работают над исправлением и оно появится в одном из следующих обновлений iOS. Однако точные сроки выхода патча пока не названы.
"Компания осведомлена о сбое и планирует устранить его в будущем обновлении", — заявили в службе поддержки Apple.
Сравнение: как работает поиск в "Календаре"
|Версия iOS
|Работа поиска
|Комментарий пользователей
|iOS 25. х
|Стабильно
|Ошибки не фиксировались
|iOS 26 (релиз)
|Нестабильно
|Поиск пропускает события
|iOS 26.1 beta
|Та же проблема
|Исправлений пока нет
Советы шаг за шагом
Если вы столкнулись с этой проблемой, можно попробовать временные решения:
-
Перезагрузите устройство — иногда это помогает частично восстановить работу поиска.
-
Временно используйте сторонние приложения-календари, например Google Calendar или Outlook.
-
Проверьте наличие обновлений в "Настройках" → "Основные" → "Обновление ПО". Как только Apple выпустит исправление, система предложит установить его автоматически.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: поиск в "Календаре" не показывает события.
-
Последствие: невозможно быстро найти встречи, теряется контроль над расписанием.
-
Альтернатива: установка приложений Google Calendar, Microsoft Outlook или Fantastical, которые работают стабильно и поддерживают синхронизацию с iCloud.
А что если…
А что если Apple задержит выпуск исправления? В этом случае пользователям придётся надолго перейти на альтернативные сервисы. Плюс в том, что многие из них предлагают расширенные функции: напоминания по геолокации, интеграцию с мессенджерами и виджеты на экран блокировки.
Плюсы и минусы сторонних календарей
|Решение
|Плюсы
|Минусы
|Google Calendar
|Бесплатный, синхронизация с Gmail, поддержка Android
|Не все любят интерфейс, нужен аккаунт Google
|Outlook
|Интеграция с почтой, удобен для бизнеса
|Может быть перегружен лишними функциями
|Fantastical
|Красивый интерфейс, поддержка голосового ввода
|Платная подписка
FAQ
Как выбрать альтернативный календарь для iPhone?
Обратите внимание на синхронизацию с вашими почтовыми сервисами, удобство интерфейса и наличие напоминаний.
Сколько стоят сторонние календари?
Google Calendar и Outlook бесплатны. Fantastical предлагает бесплатную версию и платную подписку от 3 долларов в месяц.
Что лучше — встроенный "Календарь" или сторонние решения?
Если важна стабильность и дополнительные функции, лучше временно использовать Google Calendar или Outlook. Встроенное приложение удобно, но до исправления бага оно ограничено.
Мифы и правда
-
Миф: сбой связан только с новыми моделями iPhone.
-
Правда: ошибка проявляется и на старых устройствах, включая iPhone 13 mini.
-
Миф: проблема исчезнет, если удалить все события.
-
Правда: это не помогает — поиск всё равно работает выборочно.
-
Миф: баг исправлен в бета-версии iOS 26.1.
-
Правда: первые тесты показали, что ошибка сохранилась.
Интересные факты
-
"Календарь" появился в iPhone ещё в 2007 году и был одним из первых приложений Apple.
-
За всё время существования iOS именно поиск в "Календаре" редко становился причиной массовых жалоб.
-
Многие компании используют iPhone именно благодаря удобной экосистеме календаря и почты, поэтому сбой вызвал особое внимание.
Исторический контекст
-
2007 год — выход первого iPhone с приложением "Календарь".
-
2012 год — добавление интеграции с iCloud и синхронизации между устройствами.
-
2020 год — переработка интерфейса под iOS 14.
-
2023 год — появление новых функций напоминаний и уведомлений.
-
2025 год — баг в iOS 26, ставший одной из самых обсуждаемых ошибок.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru