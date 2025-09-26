Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Новые устройства Apple
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:58

Хаос в расписании: как сбой iOS 26 лишил владельцев iPhone контроля над временем

Apple подтвердила сбой поиска в приложении "Календарь" на iPhone с iOS 26

После выхода обновления iOS 26 владельцы iPhone столкнулись с неприятной проблемой: встроенное приложение "Календарь" начало работать некорректно. Пользователи массово пожаловались, что поиск по событиям в календаре перестал нормально функционировать. Сбои проявляются выборочно: часть запросов не выдаёт результаты, хотя некоторые продолжают работать.

Жалобы стали появляться ещё на этапе тестирования бета-версии, однако широкое обсуждение началось после официального релиза системы. Ошибка коснулась разных моделей смартфонов, начиная от iPhone 13 mini и заканчивая новыми iPhone 17 Pro.

Как проявляется проблема

Сбой выражается в том, что поиск в календаре не может найти ранее созданные встречи, напоминания или события. Иногда система выдаёт результаты частично, но чаще всего просто игнорирует запросы.

Особенность ошибки в её непредсказуемости: одни пользователи утверждают, что поиск работает через раз, у других функция полностью перестала выдавать данные.

Что говорит Apple

В службе поддержки компании подтвердили наличие бага. Представители заверили, что инженеры уже работают над исправлением и оно появится в одном из следующих обновлений iOS. Однако точные сроки выхода патча пока не названы.

"Компания осведомлена о сбое и планирует устранить его в будущем обновлении", — заявили в службе поддержки Apple.

Сравнение: как работает поиск в "Календаре"

Версия iOS Работа поиска Комментарий пользователей
iOS 25. х Стабильно Ошибки не фиксировались
iOS 26 (релиз) Нестабильно Поиск пропускает события
iOS 26.1 beta Та же проблема Исправлений пока нет

Советы шаг за шагом

Если вы столкнулись с этой проблемой, можно попробовать временные решения:

  1. Перезагрузите устройство — иногда это помогает частично восстановить работу поиска.

  2. Временно используйте сторонние приложения-календари, например Google Calendar или Outlook.

  3. Проверьте наличие обновлений в "Настройках" → "Основные" → "Обновление ПО". Как только Apple выпустит исправление, система предложит установить его автоматически.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поиск в "Календаре" не показывает события.

  • Последствие: невозможно быстро найти встречи, теряется контроль над расписанием.

  • Альтернатива: установка приложений Google Calendar, Microsoft Outlook или Fantastical, которые работают стабильно и поддерживают синхронизацию с iCloud.

А что если…

А что если Apple задержит выпуск исправления? В этом случае пользователям придётся надолго перейти на альтернативные сервисы. Плюс в том, что многие из них предлагают расширенные функции: напоминания по геолокации, интеграцию с мессенджерами и виджеты на экран блокировки.

Плюсы и минусы сторонних календарей

Решение Плюсы Минусы
Google Calendar Бесплатный, синхронизация с Gmail, поддержка Android Не все любят интерфейс, нужен аккаунт Google
Outlook Интеграция с почтой, удобен для бизнеса Может быть перегружен лишними функциями
Fantastical Красивый интерфейс, поддержка голосового ввода Платная подписка

FAQ

Как выбрать альтернативный календарь для iPhone?
Обратите внимание на синхронизацию с вашими почтовыми сервисами, удобство интерфейса и наличие напоминаний.

Сколько стоят сторонние календари?
Google Calendar и Outlook бесплатны. Fantastical предлагает бесплатную версию и платную подписку от 3 долларов в месяц.

Что лучше — встроенный "Календарь" или сторонние решения?
Если важна стабильность и дополнительные функции, лучше временно использовать Google Calendar или Outlook. Встроенное приложение удобно, но до исправления бага оно ограничено.

Мифы и правда

  • Миф: сбой связан только с новыми моделями iPhone.

  • Правда: ошибка проявляется и на старых устройствах, включая iPhone 13 mini.

  • Миф: проблема исчезнет, если удалить все события.

  • Правда: это не помогает — поиск всё равно работает выборочно.

  • Миф: баг исправлен в бета-версии iOS 26.1.

  • Правда: первые тесты показали, что ошибка сохранилась.

Интересные факты

  1. "Календарь" появился в iPhone ещё в 2007 году и был одним из первых приложений Apple.

  2. За всё время существования iOS именно поиск в "Календаре" редко становился причиной массовых жалоб.

  3. Многие компании используют iPhone именно благодаря удобной экосистеме календаря и почты, поэтому сбой вызвал особое внимание.

Исторический контекст

  • 2007 год — выход первого iPhone с приложением "Календарь".

  • 2012 год — добавление интеграции с iCloud и синхронизации между устройствами.

  • 2020 год — переработка интерфейса под iOS 14.

  • 2023 год — появление новых функций напоминаний и уведомлений.

  • 2025 год — баг в iOS 26, ставший одной из самых обсуждаемых ошибок.

