Хаос в расписании: как сбой iOS 26 лишил владельцев iPhone контроля над временем

После выхода обновления iOS 26 владельцы iPhone столкнулись с неприятной проблемой: встроенное приложение "Календарь" начало работать некорректно. Пользователи массово пожаловались, что поиск по событиям в календаре перестал нормально функционировать. Сбои проявляются выборочно: часть запросов не выдаёт результаты, хотя некоторые продолжают работать.

Жалобы стали появляться ещё на этапе тестирования бета-версии, однако широкое обсуждение началось после официального релиза системы. Ошибка коснулась разных моделей смартфонов, начиная от iPhone 13 mini и заканчивая новыми iPhone 17 Pro.

Как проявляется проблема

Сбой выражается в том, что поиск в календаре не может найти ранее созданные встречи, напоминания или события. Иногда система выдаёт результаты частично, но чаще всего просто игнорирует запросы.

Особенность ошибки в её непредсказуемости: одни пользователи утверждают, что поиск работает через раз, у других функция полностью перестала выдавать данные.

Что говорит Apple

В службе поддержки компании подтвердили наличие бага. Представители заверили, что инженеры уже работают над исправлением и оно появится в одном из следующих обновлений iOS. Однако точные сроки выхода патча пока не названы.

"Компания осведомлена о сбое и планирует устранить его в будущем обновлении", — заявили в службе поддержки Apple.

Сравнение: как работает поиск в "Календаре"

Версия iOS Работа поиска Комментарий пользователей iOS 25. х Стабильно Ошибки не фиксировались iOS 26 (релиз) Нестабильно Поиск пропускает события iOS 26.1 beta Та же проблема Исправлений пока нет

Советы шаг за шагом

Если вы столкнулись с этой проблемой, можно попробовать временные решения:

Перезагрузите устройство — иногда это помогает частично восстановить работу поиска. Временно используйте сторонние приложения-календари, например Google Calendar или Outlook. Проверьте наличие обновлений в "Настройках" → "Основные" → "Обновление ПО". Как только Apple выпустит исправление, система предложит установить его автоматически.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: поиск в "Календаре" не показывает события.

Последствие: невозможно быстро найти встречи, теряется контроль над расписанием.

Альтернатива: установка приложений Google Calendar, Microsoft Outlook или Fantastical, которые работают стабильно и поддерживают синхронизацию с iCloud.

А что если…

А что если Apple задержит выпуск исправления? В этом случае пользователям придётся надолго перейти на альтернативные сервисы. Плюс в том, что многие из них предлагают расширенные функции: напоминания по геолокации, интеграцию с мессенджерами и виджеты на экран блокировки.

Плюсы и минусы сторонних календарей

Решение Плюсы Минусы Google Calendar Бесплатный, синхронизация с Gmail, поддержка Android Не все любят интерфейс, нужен аккаунт Google Outlook Интеграция с почтой, удобен для бизнеса Может быть перегружен лишними функциями Fantastical Красивый интерфейс, поддержка голосового ввода Платная подписка

FAQ

Как выбрать альтернативный календарь для iPhone?

Обратите внимание на синхронизацию с вашими почтовыми сервисами, удобство интерфейса и наличие напоминаний.

Сколько стоят сторонние календари?

Google Calendar и Outlook бесплатны. Fantastical предлагает бесплатную версию и платную подписку от 3 долларов в месяц.

Что лучше — встроенный "Календарь" или сторонние решения?

Если важна стабильность и дополнительные функции, лучше временно использовать Google Calendar или Outlook. Встроенное приложение удобно, но до исправления бага оно ограничено.

Мифы и правда

Миф: сбой связан только с новыми моделями iPhone.

Правда: ошибка проявляется и на старых устройствах, включая iPhone 13 mini.

Миф: проблема исчезнет, если удалить все события.

Правда: это не помогает — поиск всё равно работает выборочно.

Миф: баг исправлен в бета-версии iOS 26.1.

Правда: первые тесты показали, что ошибка сохранилась.

Интересные факты

"Календарь" появился в iPhone ещё в 2007 году и был одним из первых приложений Apple. За всё время существования iOS именно поиск в "Календаре" редко становился причиной массовых жалоб. Многие компании используют iPhone именно благодаря удобной экосистеме календаря и почты, поэтому сбой вызвал особое внимание.

Исторический контекст