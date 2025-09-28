iPhone с маленькой батарейкой унизил гигантов: как Apple обошла смартфоны с 6000 мАч

Сравнительные тесты аккумуляторов всегда вызывают оживлённые дискуссии среди поклонников разных брендов. Автор YouTube-канала Geek Abhishek решил проверить, насколько новые iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max способны конкурировать с флагманами других производителей. В испытании участвовали Samsung Galaxy S25 и S25 Ultra, OnePlus 13, iQOO 13 и Google Pixel 9 Pro XL.

Главное открытие теста — ёмкость батареи не всегда определяет реальное время работы. Устройства Apple показали себя значительно лучше ожидаемого, учитывая, что их аккумуляторы уступают по объёму конкурентам.

Как проходил тест

Для объективности все смартфоны были настроены одинаково. Тест включал три сценария: воспроизведение видео, фотосъёмка и запуск игр. Испытание длилось до полного разряда батареи.

Результаты сравнительного теста

Смартфон Время работы Ёмкость аккумулятора Galaxy S25 Ultra 7 ч. 02 мин. 5000 мАч iPhone 16 7 ч. 10 мин. 4383 мАч Galaxy S25 7 ч. 14 мин. 4700 мАч iPhone 17 7 ч. 33 мин. 4383 мАч OnePlus 13 7 ч. 34 мин. 5500 мАч iPhone 16 Pro Max 7 ч. 38 мин. 4680 мАч Pixel 9 Pro XL 7 ч. 49 мин. 5050 мАч iQOO 13 8 ч. 41 мин. 6150 мАч iPhone 17 Pro Max 8 ч. 57 мин. 4832-5088 мАч

Что показывают результаты

iPhone 17 обошёл предыдущую базовую модель и смартфоны Samsung, но немного уступил OnePlus 13 и Pixel 9 Pro XL. Настоящим героем теста стал iPhone 17 Pro Max, выдержавший почти девять часов и превзошедший даже iQOO 13 с огромной батареей на 6150 мАч.

"Автономность смартфонов зависит не только от ёмкости аккумулятора, но и от оптимизации ПО и энергоэффективности компонентов", — подчеркнул Geek Abhishek.

Советы шаг за шагом: как увеличить время работы iPhone

Включайте режим энергосбережения при остатке заряда ниже 30 %. Отключайте постоянное обновление геолокации для ненужных приложений. Используйте OLED-особенности: активируйте тёмную тему для снижения энергопотребления. Контролируйте работу фоновых процессов через "Настройки → Аккумулятор". Заряжайте смартфон правильно: не допускайте частых разрядов до 0 %.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: постоянная яркость экрана на максимуме.

Последствие: быстрый расход батареи.

Альтернатива: использовать автояркость.

Ошибка: включённый 5G в местах с плохим сигналом.

Последствие: постоянный поиск сети ускоряет разряд.

Альтернатива: переключение на LTE, если покрытие слабое.

Ошибка: использование дешёвых зарядных устройств.

Последствие: перегрев аккумулятора и потеря ёмкости.

Альтернатива: оригинальные адаптеры Apple или сертифицированные бренды (Belkin, Anker).

А что если сравнивать только по ёмкости?

Если ориентироваться лишь на мАч, iPhone 17 Pro Max должен был уступить iQOO 13, однако реальность показала обратное. Apple добилась впечатляющих результатов за счёт оптимизации iOS и энергоэффективных чипов серии A.

Плюсы и минусы iPhone 17 Pro Max в плане автономности

Плюсы Минусы Лучшее время работы среди конкурентов Ёмкость батареи меньше, чем у Android-флагманов Энергоэффективная оптимизация iOS Нет сверхбыстрой зарядки, как у OnePlus или iQOO Сбалансированная производительность и автономность Высокая цена устройства

FAQ

Почему iPhone 17 Pro Max работает дольше, чем смартфоны с большими батареями?

Благодаря оптимизации iOS и энергоэффективному процессору.

Сколько держит заряд обычный iPhone 17?

В среднем около 7,5 часов активного использования, что выше iPhone 16.

Стоит ли выбирать iPhone 17 Pro Max ради автономности?

Да, если приоритет — долгое время работы без подзарядки.

Мифы и правда

Миф: "Ёмкость батареи всегда определяет автономность".

Правда: софт и процессор играют не меньшую роль.

Миф: "iPhone всегда уступает Android по времени работы".

Правда: iPhone 17 Pro Max доказал обратное.

Миф: "Тёмная тема не влияет на расход энергии".

Правда: на OLED-экранах она реально экономит заряд.

3 интересных факта

iPhone 17 Pro Max обошёл конкурентов почти на час, несмотря на меньшую батарею. Galaxy S25 Ultra с большим аккумулятором показал худший результат в тесте. В iQOO 13 установлен аккумулятор более 6000 мАч, но он не смог удержать лидерство.

