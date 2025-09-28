Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
iPhone 17
iPhone 17
© Apple is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:28

iPhone с маленькой батарейкой унизил гигантов: как Apple обошла смартфоны с 6000 мАч

Тест автономности: iPhone 17 Pro Max работает дольше всех конкурентов — почти 9 часов

Сравнительные тесты аккумуляторов всегда вызывают оживлённые дискуссии среди поклонников разных брендов. Автор YouTube-канала Geek Abhishek решил проверить, насколько новые iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max способны конкурировать с флагманами других производителей. В испытании участвовали Samsung Galaxy S25 и S25 Ultra, OnePlus 13, iQOO 13 и Google Pixel 9 Pro XL.

Главное открытие теста — ёмкость батареи не всегда определяет реальное время работы. Устройства Apple показали себя значительно лучше ожидаемого, учитывая, что их аккумуляторы уступают по объёму конкурентам.

Как проходил тест

Для объективности все смартфоны были настроены одинаково. Тест включал три сценария: воспроизведение видео, фотосъёмка и запуск игр. Испытание длилось до полного разряда батареи.

Результаты сравнительного теста

Смартфон Время работы Ёмкость аккумулятора
Galaxy S25 Ultra 7 ч. 02 мин. 5000 мАч
iPhone 16 7 ч. 10 мин. 4383 мАч
Galaxy S25 7 ч. 14 мин. 4700 мАч
iPhone 17 7 ч. 33 мин. 4383 мАч
OnePlus 13 7 ч. 34 мин. 5500 мАч
iPhone 16 Pro Max 7 ч. 38 мин. 4680 мАч
Pixel 9 Pro XL 7 ч. 49 мин. 5050 мАч
iQOO 13 8 ч. 41 мин. 6150 мАч
iPhone 17 Pro Max 8 ч. 57 мин. 4832-5088 мАч

Что показывают результаты

iPhone 17 обошёл предыдущую базовую модель и смартфоны Samsung, но немного уступил OnePlus 13 и Pixel 9 Pro XL. Настоящим героем теста стал iPhone 17 Pro Max, выдержавший почти девять часов и превзошедший даже iQOO 13 с огромной батареей на 6150 мАч.

"Автономность смартфонов зависит не только от ёмкости аккумулятора, но и от оптимизации ПО и энергоэффективности компонентов", — подчеркнул Geek Abhishek.

Советы шаг за шагом: как увеличить время работы iPhone

  1. Включайте режим энергосбережения при остатке заряда ниже 30 %.

  2. Отключайте постоянное обновление геолокации для ненужных приложений.

  3. Используйте OLED-особенности: активируйте тёмную тему для снижения энергопотребления.

  4. Контролируйте работу фоновых процессов через "Настройки → Аккумулятор".

  5. Заряжайте смартфон правильно: не допускайте частых разрядов до 0 %.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: постоянная яркость экрана на максимуме.

  • Последствие: быстрый расход батареи.

  • Альтернатива: использовать автояркость.

  • Ошибка: включённый 5G в местах с плохим сигналом.

  • Последствие: постоянный поиск сети ускоряет разряд.

  • Альтернатива: переключение на LTE, если покрытие слабое.

  • Ошибка: использование дешёвых зарядных устройств.

  • Последствие: перегрев аккумулятора и потеря ёмкости.

  • Альтернатива: оригинальные адаптеры Apple или сертифицированные бренды (Belkin, Anker).

А что если сравнивать только по ёмкости?

Если ориентироваться лишь на мАч, iPhone 17 Pro Max должен был уступить iQOO 13, однако реальность показала обратное. Apple добилась впечатляющих результатов за счёт оптимизации iOS и энергоэффективных чипов серии A.

Плюсы и минусы iPhone 17 Pro Max в плане автономности

Плюсы Минусы
Лучшее время работы среди конкурентов Ёмкость батареи меньше, чем у Android-флагманов
Энергоэффективная оптимизация iOS Нет сверхбыстрой зарядки, как у OnePlus или iQOO
Сбалансированная производительность и автономность Высокая цена устройства

FAQ

Почему iPhone 17 Pro Max работает дольше, чем смартфоны с большими батареями?
Благодаря оптимизации iOS и энергоэффективному процессору.

Сколько держит заряд обычный iPhone 17?
В среднем около 7,5 часов активного использования, что выше iPhone 16.

Стоит ли выбирать iPhone 17 Pro Max ради автономности?
Да, если приоритет — долгое время работы без подзарядки.

Мифы и правда

  • Миф: "Ёмкость батареи всегда определяет автономность".
    Правда: софт и процессор играют не меньшую роль.

  • Миф: "iPhone всегда уступает Android по времени работы".
    Правда: iPhone 17 Pro Max доказал обратное.

  • Миф: "Тёмная тема не влияет на расход энергии".
    Правда: на OLED-экранах она реально экономит заряд.

3 интересных факта

  1. iPhone 17 Pro Max обошёл конкурентов почти на час, несмотря на меньшую батарею.

  2. Galaxy S25 Ultra с большим аккумулятором показал худший результат в тесте.

  3. В iQOO 13 установлен аккумулятор более 6000 мАч, но он не смог удержать лидерство.

Исторический контекст

  • 2017 год: iPhone X получил батарею на 2716 мАч и работал около 6 часов.

  • 2020 год: iPhone 12 Pro Max впервые преодолел отметку 7 часов.

  • 2023 год: iPhone 15 Pro Max приближался к 8 часам автономной работы.

  • 2025 год: iPhone 17 Pro Max обновил рекорд — почти 9 часов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жительница Вирджинии выиграла в Powerball, используя числа от ChatGPT — Bloomberg вчера в 23:39

Она просто спросила у ChatGPT — и стала богатой: выигрыш в лотерею, о котором мечтают все

Жительница Вирджинии выиграла в Powerball, используя числа от ChatGPT. Но главное — она направила весь приз на благотворительность.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему результаты AnTuTu для iPhone и Android нельзя сравнивать вчера в 22:52

Бенчмарк без правил: как сравнения iPhone и Android вводят пользователей в заблуждение

AnTuTu показывает мощность смартфонов, но сравнение iPhone и Android напрямую вводит в заблуждение. Узнайте, как правильно оценивать устройства.

Читать полностью » Microsoft выпустила обновление Windows 10 с исправлениями SMBv1 и Autopilot вчера в 21:19

Microsoft выпустила обновление для Windows 10 — и оно чинит баг из 1993 года

Microsoft выпустила обновление KB5066198 для Windows 10. Что оно исправляет и как готовиться к завершению поддержки системы в 2025 году?

Читать полностью » Уязвимость в OxygenOS 12, 14 и 15 позволяет приложениям читать SMS на смартфонах OnePlus — Rapid7 вчера в 20:44

Секретные SMS на ладони у хакеров: как одна уязвимость в OnePlus открывает личные сообщения всем приложениям

Владельцам смартфонов OnePlus стоит быть осторожными: найден баг, который позволяет приложениям читать личные SMS без разрешения.

Читать полностью » OpenAI представила GDPval — бенчмарк для оценки влияния ИИ на экономику вчера в 19:18

Деньги, а не проценты: OpenAI научилась считать, сколько ИИ приносит в экономику

OpenAI представила GDPval — новый бенчмарк, оценивающий, как ИИ справляется с реальными рабочими задачами. Первые лидеры уже известны.

Читать полностью » iPhone 17 заряжается максимум на 28 Вт независимо от мощности адаптера — ChargerLAB вчера в 18:36

Смартфон, который не торопится: как iPhone 17 игнорирует мощные зарядки

Тесты показали, что базовый iPhone 17 заряжается быстрее предшественника, но даже мощные адаптеры не увеличивают скорость выше определённого уровня.

Читать полностью » Bloomberg: Intel предложила Apple инвестировать в производство микросхем вчера в 17:19

Инвестор поневоле? Apple могут заставить вложиться в Intel — но зачем ей это

Intel предложила Apple инвестировать в её производство чипов. Что стоит за переговорами и почему сделка может быть важна для рынка?

Читать полностью » Работники Foxconn сталкивались с переработками и задержкой выплат при сборке iPhone 17 — CLW вчера в 16:31

Сверхурочные до изнеможения: репутация Apple висит на волоске из-за нового iPhone

Новое расследование раскрывает, как работники Foxconn сталкиваются с переработками, задержками выплат и нарушениями трудового законодательства при выпуске iPhone 17.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты: наказания и нехватка ресурсов вызывают у кошек стресс и дистанцию
Технологии

В Windows 11 "Фотографии" получили сортировку снимков по категориям и функцию Super Resolution
Красота и здоровье

Офтальмолог Кристина Горбачева предупредила об опасности трения глаз
Дом

Пластиковые окна ПВХ: ключевые критерии выбора для тепла и шумоизоляции
Садоводство

Горячая вода помогает уничтожить вредителей, но может повредить смородину при неправильном применении
УрФО

В Екатеринбурге тестируют оплату проезда по геолокации через приложение "ЕКАРТа"
Спорт и фитнес

Учёные: тренировки с эспандером сопоставимы по эффективности с работой с гантелями
Наука

Повышение кислотности морской воды снижает устойчивость зубов акул — прогноз учёных к 2300 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet