Можно ли обмануть iPhone, заменив аккумулятор на новый? Всё, что нужно знать

Аккумулятор в iPhone — это неотъемлемая часть устройства, которая со временем теряет свою ёмкость. Особенно это становится заметно после 2-3 лет эксплуатации телефона. Вопрос замены аккумулятора всегда актуален, особенно когда его здоровье снижается ниже 80%. В статье рассмотрим, какие моменты связаны с заменой батареи на старых и новых моделях iPhone, а также можно ли "обмануть" систему и установить аккумулятор без потери данных.

Как меняется аккумулятор iPhone?

Аккумуляторы в iPhone — расходный материал. Их жизнь ограничена количеством циклов зарядки. После 500 циклов батарея теряет до 20% своей ёмкости, а с каждым следующим циклом этот показатель продолжает снижаться. В процессе эксплуатации аккумулятор теряет эффективность, что может отразиться на автономности устройства.

На устройствах iPhone старше iPhone X замена аккумулятора обычно проходит без больших проблем. Проблемы возникают, начиная с моделей iPhone XS и новее, где Apple начали ограничивать возможности замены аккумуляторов и вмешательства в систему устройства.

Какие проблемы могут возникнуть при замене аккумулятора?

iPhone 6, 6S, 7, 8, X (и старые модели)

На этих моделях замена аккумулятора не вызывает особых трудностей. Аккумулятор легко меняется в сервисном центре или даже в домашних условиях, если у вас есть опыт. В большинстве случаев нужно просто заменить старую батарею на новую. Но стоит отметить, что некоторые сервисы предлагают только аккумуляторы без оригинальных компонентов, что может сказаться на функциональности устройства.

iPhone Xs, Xs Max, Xr, SE 2 (и последующие модели)

Для более новых моделей, начиная с iPhone XS, Apple начинает "затягивать гайки". Если просто установить новый аккумулятор, система начнёт показывать ошибку и писать "неизвестная деталь". Это связано с контроллером аккумулятора, который нужно перепрограммировать. Чтобы избежать ошибки, необходимо перенести плату контроллера с оригинальной батареи или использовать специальный программатор.

В некоторых случаях пользователи могут перепрограммировать аккумулятор на 100% и 0 циклов, что делает его "новым", хотя на самом деле батарея всё равно не будет свежей. Однако, это может привлечь покупателей, особенно если цена устройства на вторичном рынке значительно снижается из-за показателей здоровья батареи.

iPhone 11 и более новые модели (12, 13, 14, 15)

С iPhone 11 и выше ситуация усложняется. Уже нельзя просто перепрограммировать контроллер напрямую, и нужно использовать дополнительные внешние контроллеры аккумуляторов. Процесс становится более сложным и требует специального оборудования. Однако в iOS 18 для устройств с 12-й серии и выше разрешили установку сторонних оригинальных аккумуляторов, что значительно упростило процедуру замены.

На устройствах этой серии вы можете установить аккумулятор с другого телефона, который был использован, но в хорошем состоянии (до 30 циклов), и система "пропишет" его как новый. Это облегчает процесс и позволяет сэкономить деньги, избегая необходимости покупать полностью новый аккумулятор.

Можно ли "обмануть" систему и заменить аккумулятор без проблем?

Да, это возможно. Например, установив неоригинальный аккумулятор с пометкой "Decode", вы можете обмануть систему, заставив её думать, что аккумулятор — оригинальный, и не будет показывать ошибку о неисправной детали. Но такие аккумуляторы могут не обладать той же долговечностью и производительностью, что и оригинальные.

Кроме того, на моделях iPhone 12 и выше можно использовать замену аккумулятора, не рискуя потерять гарантию, а в некоторых случаях даже установить аккумулятор с минимальным количеством циклов, если телефон не находится в режиме пропажи.

Что делать, если батарея теряет свою эффективность?

Если аккумулятор вашего iPhone теряет заряд быстрее, чем раньше, и его здоровье ниже 80%, настоятельно рекомендуется заменить его. Важно понимать, что аккумулятор — это расходник, и его замена может значительно улучшить автономность устройства.

Лучше всего менять аккумулятор в хороших сервисных центрах, где используют оригинальные компоненты и соблюдают все необходимые стандарты. Замена аккумулятора в условиях, когда влагозащитная проклейка уже устарела, также не гарантирует долгосрочной защиты устройства от воздействия внешней среды.