Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
iPhone
iPhone
© flickr.com by Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Технологии
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:47

Можно ли обмануть iPhone, заменив аккумулятор на новый? Всё, что нужно знать

Аккумулятор в iPhone — это неотъемлемая часть устройства, которая со временем теряет свою ёмкость. Особенно это становится заметно после 2-3 лет эксплуатации телефона. Вопрос замены аккумулятора всегда актуален, особенно когда его здоровье снижается ниже 80%. В статье рассмотрим, какие моменты связаны с заменой батареи на старых и новых моделях iPhone, а также можно ли "обмануть" систему и установить аккумулятор без потери данных.

Как меняется аккумулятор iPhone?

Аккумуляторы в iPhone — расходный материал. Их жизнь ограничена количеством циклов зарядки. После 500 циклов батарея теряет до 20% своей ёмкости, а с каждым следующим циклом этот показатель продолжает снижаться. В процессе эксплуатации аккумулятор теряет эффективность, что может отразиться на автономности устройства.

На устройствах iPhone старше iPhone X замена аккумулятора обычно проходит без больших проблем. Проблемы возникают, начиная с моделей iPhone XS и новее, где Apple начали ограничивать возможности замены аккумуляторов и вмешательства в систему устройства.

Какие проблемы могут возникнуть при замене аккумулятора?

iPhone 6, 6S, 7, 8, X (и старые модели)

На этих моделях замена аккумулятора не вызывает особых трудностей. Аккумулятор легко меняется в сервисном центре или даже в домашних условиях, если у вас есть опыт. В большинстве случаев нужно просто заменить старую батарею на новую. Но стоит отметить, что некоторые сервисы предлагают только аккумуляторы без оригинальных компонентов, что может сказаться на функциональности устройства.

iPhone Xs, Xs Max, Xr, SE 2 (и последующие модели)

Для более новых моделей, начиная с iPhone XS, Apple начинает "затягивать гайки". Если просто установить новый аккумулятор, система начнёт показывать ошибку и писать "неизвестная деталь". Это связано с контроллером аккумулятора, который нужно перепрограммировать. Чтобы избежать ошибки, необходимо перенести плату контроллера с оригинальной батареи или использовать специальный программатор.

В некоторых случаях пользователи могут перепрограммировать аккумулятор на 100% и 0 циклов, что делает его "новым", хотя на самом деле батарея всё равно не будет свежей. Однако, это может привлечь покупателей, особенно если цена устройства на вторичном рынке значительно снижается из-за показателей здоровья батареи.

iPhone 11 и более новые модели (12, 13, 14, 15)

С iPhone 11 и выше ситуация усложняется. Уже нельзя просто перепрограммировать контроллер напрямую, и нужно использовать дополнительные внешние контроллеры аккумуляторов. Процесс становится более сложным и требует специального оборудования. Однако в iOS 18 для устройств с 12-й серии и выше разрешили установку сторонних оригинальных аккумуляторов, что значительно упростило процедуру замены.

На устройствах этой серии вы можете установить аккумулятор с другого телефона, который был использован, но в хорошем состоянии (до 30 циклов), и система "пропишет" его как новый. Это облегчает процесс и позволяет сэкономить деньги, избегая необходимости покупать полностью новый аккумулятор.

Можно ли "обмануть" систему и заменить аккумулятор без проблем?

Да, это возможно. Например, установив неоригинальный аккумулятор с пометкой "Decode", вы можете обмануть систему, заставив её думать, что аккумулятор — оригинальный, и не будет показывать ошибку о неисправной детали. Но такие аккумуляторы могут не обладать той же долговечностью и производительностью, что и оригинальные.

Кроме того, на моделях iPhone 12 и выше можно использовать замену аккумулятора, не рискуя потерять гарантию, а в некоторых случаях даже установить аккумулятор с минимальным количеством циклов, если телефон не находится в режиме пропажи.

Что делать, если батарея теряет свою эффективность?

Если аккумулятор вашего iPhone теряет заряд быстрее, чем раньше, и его здоровье ниже 80%, настоятельно рекомендуется заменить его. Важно понимать, что аккумулятор — это расходник, и его замена может значительно улучшить автономность устройства.

Лучше всего менять аккумулятор в хороших сервисных центрах, где используют оригинальные компоненты и соблюдают все необходимые стандарты. Замена аккумулятора в условиях, когда влагозащитная проклейка уже устарела, также не гарантирует долгосрочной защиты устройства от воздействия внешней среды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

watchOS 26 получат не все часы: мои Apple Watch оказались в пролёте сегодня в 7:30

Компания Apple обещает обновление до watchOS 26 для пользователей, но не все модели подойдут. Узнайте, какие часы смогут насладиться новыми функциями!

Читать полностью » Презентация iPhone Air напомнила выход MacBook Air 17 лет назад сегодня в 6:29

В Купертино снова аплодировали стоя: что скрывает самый тонкий iPhone

Apple представила iPhone Air — самый тонкий iPhone за восемь лет. Но оправдает ли он ожидания покупателей и выдержит ли конкуренцию с Samsung?

Читать полностью » Apple представила новую функцию в iOS 26: но идея оказалась украденной у Google сегодня в 5:25

Фильтрация звонков в iOS 26 – долгожданное новшество для пользователей iPhone, но эта функция не нова. Узнайте, что скрывается за её появлением.

Читать полностью » Индия отложила публикацию законопроекта о криптовалютах в ожидании позиции США сегодня в 4:16

Полный запрет не спасает: как Индия ищет третий путь для крипторынка

Индия отказалась от закона о криптовалютах: власти опасаются легитимизации сектора и сохраняют частичный надзор, в отличие от США и их курса на стейблкоины.

Читать полностью » Забудьте про iPhone 17: на рынке есть более долговечный смартфон, который победит Apple сегодня в 3:14

В выборе между Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 вам помогут 7 уникальных преимуществ Galaxy. Узнайте, почему именно он может стать вашим идеальным смартфоном!

Читать полностью » Arm представила чипы Lumex для работы ИИ на смартфонах и часах без облака сегодня в 2:22

Облако больше не нужно: смартфоны готовятся к революции ИИ

Arm представила линейку Lumex — новые чипы для смартфонов и часов, позволяющие запускать ИИ без облака. Что стоит за этим технологическим скачком?

Читать полностью » Не только внешний вид: как цвета iPhone 17 влияют на ваше настроение и стиль жизни сегодня в 1:16

Узнайте, как разнообразие цветов iPhone 17 может повлиять на ваш выбор. Обзор всех моделей: от Лаванды до Космического оранжевого.

Читать полностью » Новый адаптер Apple заряжает iPhone 17 до 50% за 20 минут сегодня в 0:53

Время — деньги: как адаптер Apple за $39 экономит часы ожидания

Apple выпустила адаптер Dynamic Power Adapter для iPhone 17: зарядка до 50% всего за 20 минут. Стоимость в США — $39.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секреты сада: 5 растений, которые идеально сочетаются с туей – создайте гармоничный ландшафт
Красота и здоровье

Профессор Хасинто: спорт и омега-3 могут стать дополнительным инструментом профилактики периодонтита
Питомцы

Кошки любят хлеб из-за дрожжей, утверждают ветеринарные специалисты
Авто и мото

Apple убрала старшие версии iPhone 16 и оставила только модель с 128 ГБ памяти
Авто и мото

Lexus RX второго поколения за 1,5 млн рублей: плюсы и минусы по данным специалистов
Дом

Риски радиации в домашних условиях: какие вещи могут быть источниками излучений
Наука

Учёные Кольского центра разработали биотехнологию очистки сточных вод от сульфатов и калия
УрФО

В Екатеринбурге более 600 гаражей на Уктусе могут заменить жилыми домами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet