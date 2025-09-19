Батарея против времени: какой новый iPhone доживёт до восьмого часа без розетки

Каждый новый релиз смартфонов Apple вызывает вопросы у пользователей: насколько долго устройства смогут работать без подзарядки? Блогер с канала The Tech Chap протестировал все свежие модели iPhone, и результаты оказались весьма показательными. Тест на непрерывную трансляцию видео через интернет позволил объективно сравнить энергоэффективность разных поколений, включая прошлогодний iPhone 16 Pro Max, выбранный в качестве эталона.

Как проводилось испытание

Основой теста стала потоковая передача видео, которая считается одной из самых энергозатратных функций. Такой сценарий позволяет оценить реальную продолжительность автономной работы, ведь многие владельцы смартфонов регулярно смотрят ролики, фильмы или сериалы онлайн.

Предыдущий лидер, iPhone 16 Pro Max, показал достойный результат — 7 часов 29 минут. Однако флагман нынешнего года, iPhone 17 Pro Max, смог улучшить этот показатель почти на полчаса, достигнув 7 часов 58 минут. Внезапным открытием стал iPhone 17 Pro, который продержался даже дольше прошлогоднего топа, прибавив пять минут к его времени.

Не менее интересной оказалась ситуация с iPhone Air — самой тонкой моделью в линейке. Из-за компактного корпуса в неё установили батарею меньшей ёмкости, но даже так устройство обеспечило 6 часов 43 минуты работы. Стандартный iPhone 17 показал немного больше — 6 часов 55 минут. Разница между Air и Pro составила около 90 минут, или 12 %.

Сравнение автономности моделей

Модель Время работы (ч:мин) Особенности iPhone 16 Pro Max 7:29 Эталон, прошлое поколение iPhone 17 Pro Max 7:58 Лидер теста, почти +30 минут iPhone 17 Pro 7:34 Компактный флагман, неожиданно долгий ресурс iPhone 17 6:55 Базовая модель iPhone Air 6:43 Самая тонкая версия, минимальная батарея

Советы шаг за шагом: как продлить жизнь батареи

Следите за обновлениями iOS — в новых версиях Apple оптимизирует энергопотребление. Активируйте "Режим энергосбережения" при низком заряде. Используйте оригинальные зарядные устройства и кабели — это продлевает срок службы аккумулятора. Отключайте фоновое обновление приложений, если оно не требуется. Настройте автоматическую яркость — экран потребляет до 30 % всей энергии. Своевременно калибруйте аккумулятор: периодически разряжайте телефон до 10-15 % и заряжайте до 100 %.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: постоянно держать смартфон на зарядке.

Последствие: ускоренное старение батареи.

Альтернатива: использовать быструю подзарядку по необходимости, но не держать кабель подключённым круглосуточно.

Ошибка: скачивание дешёвых адаптеров и кабелей.

Последствие: перегрев, риск выхода аккумулятора из строя.

Альтернатива: сертифицированные аксессуары Apple или MFi.

Ошибка: максимальная яркость экрана при любом освещении.

Последствие: сокращение автономности на 1-2 часа.

Альтернатива: автоматическая регулировка или снижение вручную.

А что если…

А что если сравнить iPhone с конкурентами на Android? Многие топовые устройства от Samsung или Xiaomi с ёмкими батареями в 5000 мА·ч показывают автономность выше 10 часов видео. Но за счёт оптимизации iOS Apple добивается схожих результатов при меньших аккумуляторах. Это подтверждает подход компании: не всегда важна ёмкость батареи, важнее баланс системы и софта.

Плюсы и минусы моделей

Модель Плюсы Минусы iPhone 17 Pro Max Дольше всех держит заряд, топовая камера Крупный и тяжёлый iPhone 17 Pro Компактность, автономность выше ожиданий Цена почти как у Max iPhone 17 Золотая середина Время работы ниже, чем у Pro iPhone Air Лёгкий, ультратонкий корпус Наименьшая батарея

FAQ

Как выбрать iPhone с лучшей автономностью?

Лучше всего себя показывает iPhone 17 Pro Max — почти 8 часов стриминга без подзарядки.

Сколько стоит замена аккумулятора?

Средняя цена в сервисных центрах Apple — от 100 до 150 долларов, в зависимости от модели.

Что лучше для длительной работы: iPhone или Android?

Android-флагманы с большими батареями держат заряд дольше, но iPhone выигрывает за счёт оптимизации.

Мифы и правда

Миф: чем больше зарядник по мощности, тем быстрее портится аккумулятор.

Правда: оригинальные адаптеры Apple учитывают особенности батареи и не наносят вреда.

Миф: полностью разряжать телефон до нуля полезно.

Правда: современные литий-ионные батареи не требуют полной разрядки.

Миф: ночная зарядка "убивает" смартфон.

Правда: iPhone автоматически регулирует процесс и завершает зарядку на 80-100 %, чтобы сохранить ресурс.

Три интересных факта

Apple использует интеллектуальную систему оптимизации зарядки, которая обучается привычкам пользователя. В iPhone 17 применяется новый чип A18 Pro, который снижает энергопотребление на 20 %. Ультратонкий iPhone Air получил самую маленькую батарею в линейке, но по времени работы он не сильно уступает стандартной версии.

Исторический контекст

Ещё в 2007 году первый iPhone мог работать всего 4-5 часов при активном использовании. В 2014 году iPhone 6 Plus впервые перешёл отметку в 6 часов стриминга. Сегодня же устройства Apple приближаются к 8 часам, что сопоставимо с полноценным рабочим днём без розетки. Эволюция очевидна: за 18 лет автономность почти удвоилась, несмотря на возросшие мощности процессоров и экраны большего размера.