Новый — не значит дольше: iPhone 16 Plus обошёл 17 Pro Max по автономности

На YouTube-канале Rozetked вышло сравнительное тестирование времени работы смартфонов Apple. В эксперименте участвовали устройства линейки iPhone 16 и новые модели iPhone 17. Испытания показали неожиданный результат: прошлогодний iPhone 16 Plus оказался лидером по автономности, опередив даже свежий iPhone 17 Pro Max.

Результаты теста

Абсолютным рекордсменом стал iPhone 16 Plus. На iOS 18 он проработал без подзарядки 8 часов 50 минут. После обновления до iOS 26 показатель снизился, но остался впечатляющим — 8 часов 4 минуты.

На втором месте — iPhone 16 Pro Max с результатом 8 часов 28 минут на iOS 18.

Третье место занял iPhone 17 Pro Max с eSIM. Его батарея ёмкостью 5088 мАч выдержала 8 часов 6 минут. При повторном тестировании этот же смартфон показал 7 часов 57 минут.

Стандартный iPhone 17 смог продержаться 6 часов 51 минуту, а ультратонкий iPhone Air показал 6 часов 29 минут.

Для сравнения: базовый iPhone 16 на iOS 18 работал 7 часов 3 минуты, но на iOS 26 — только 6 часов 19 минут. Хуже всех проявил себя iPhone 16 Pro: на новой системе он проработал всего 5 часов 58 минут.

"С выходом новых версий iOS автономность iPhone снижается, и разница может достигать до одного часа работы", — подытожили авторы Rozetked.

Сравнение автономности моделей

Модель iOS 18 iOS 26 Разница iPhone 16 Plus 8:50 8:04 -46 мин iPhone 16 Pro Max 8:28 нет данных - iPhone 17 Pro Max (eSIM) 8:06 7:57 -9 мин iPhone 17 - 6:51 - iPhone Air - 6:29 - iPhone 16 7:03 6:19 -44 мин iPhone 16 Pro - 5:58 -

Почему старые модели оказались впереди

Успех iPhone 16 Plus объясняется комбинацией оптимального аккумулятора и более эффективной работы iOS 18. Новые устройства с более ёмкими батареями показывают хорошие результаты, но потери из-за оптимизаций iOS 26 снижают их автономность.

Советы шаг за шагом: как продлить время работы iPhone

Используйте режим энергосбережения при активных нагрузках. Следите за обновлениями iOS: иногда минорные патчи исправляют проблемы автономности. Отключайте фоновое обновление приложений, если они не критичны. Настройте автояркость или вручную снижайте яркость экрана. Используйте оригинальные адаптеры и кабели для корректной зарядки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: обновлять систему сразу после выхода новой версии.

Последствие: снижение автономности.

Альтернатива: дождаться отзывов и установить обновление позже.

Ошибка: держать включенными все беспроводные модули (Wi-Fi, Bluetooth, GPS).

Последствие: ускоренный разряд батареи.

Альтернатива: отключать ненужные модули.

Ошибка: использовать дешёвые зарядные устройства.

Последствие: повреждение аккумулятора и сокращение ресурса.

Альтернатива: применять сертифицированные аксессуары.

А что если сравнить автономность с Android?

Флагманы на Android, особенно Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra, уже демонстрируют время работы свыше 9-10 часов активного использования. Это значит, что Apple остаётся в середине рейтинга автономности, делая ставку на другие параметры — дисплей и оптимизацию софта.

Плюсы и минусы обновлений iOS для батареи

Плюсы Минусы Новые функции и безопасность Снижение времени работы Улучшенная совместимость с новыми моделями Нагрузка на старые устройства Возможные фиксы багов энергопотребления Потери до часа автономности

FAQ

Какая модель показала лучший результат?

iPhone 16 Plus: почти 9 часов на iOS 18.

Насколько сильно влияет версия iOS?

Разница достигает одного часа работы в худшую сторону.

Стоит ли обновляться на iOS 26 владельцам iPhone 16?

Только если важны новые функции, иначе автономность заметно снизится.

Какой iPhone худший по времени работы?

iPhone 16 Pro на iOS 26 — меньше 6 часов.

Мифы и правда

Миф: новые iPhone всегда работают дольше старых.

Правда: тест показал обратное — iPhone 16 Plus обошёл линейку iPhone 17.

Миф: ёмкость батареи — главный фактор.

Правда: решающую роль играет оптимизация iOS.

Миф: снижение автономности всегда компенсируется патчами.

Правда: иногда ситуация не меняется до следующего крупного обновления.

Три интересных факта

iPhone 17 Pro Max получил аккумулятор на 5088 мАч — самый крупный в истории Apple. Разница между iOS 18 и iOS 26 в автономности составила до 60 минут. iPhone Air показал худшее время работы среди новинок, но стал самым тонким устройством Apple.

Исторический контекст