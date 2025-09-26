Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Смартфон на зарядке
Смартфон на зарядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:47

Миф Apple рушится на глазах: зарядка до 80% не спасла iPhone от потерь

MacRumors: ограничение зарядки iPhone до 80% не снижает износ батареи

Ограничение зарядки до 80 процентов в iPhone, задуманное как инструмент продления ресурса батареи, на деле не показало ожидаемого эффекта. К такому выводу пришла редактор издания MacRumors Джули Кловер, проведя собственный эксперимент.

"Возможно, установка предела в 80 процентов улучшит состояние аккумулятора в долгосрочной перспективе, но результаты за год оказались разочаровывающими", — сказала редактор Джули Кловер.

Как работает функция ограничения зарядки

В 2023 году Apple добавила в iOS опцию, позволяющую ограничивать заряд смартфона на уровне 80 процентов. Предполагалось, что постоянная эксплуатация аккумулятора в "среднем" диапазоне от 20 до 80 процентов замедлит его деградацию и продлит срок службы устройства. Этот метод был известен и раньше, но впервые получил официальную реализацию на уровне системы.

Согласно базовой логике, чем меньше времени батарея проводит на максимальном заряде, тем меньше она нагревается и теряет ёмкость. Но эксперимент показал, что теория и практика расходятся.

Эксперимент Джули Кловер

Редактор использовала два смартфона: iPhone 15 Pro Max (с осени 2023 года) и iPhone 16 Pro Max (с осени 2024 года). На обоих устройствах зарядка была ограничена 80 процентами в течение года. Результат оказался одинаковым: батарея потеряла 6 процентов максимальной ёмкости, то есть снизилась до 94 процентов.

Для сравнения, её коллега пользовался iPhone 16 Pro Max без ограничений и получил тот же результат. Это заставило задуматься, насколько вообще эффективна функция Apple.

Сравнение результатов

Смартфон Ограничение зарядки Потеря ёмкости за год
iPhone 15 Pro Max Да -6% (94%)
iPhone 16 Pro Max Да -6% (94%)
iPhone 16 Pro Max (коллега) Нет -6% (94%)

Советы шаг за шагом: как реально продлить жизнь аккумулятора

  1. Используйте оригинальные кабели и адаптеры питания Apple или сертифицированные MFi-аксессуары.

  2. Старайтесь избегать перегрева — не оставляйте смартфон под прямыми солнечными лучами и не заряжайте его под подушкой.

  3. Обновляйте iOS: с каждой версией Apple улучшает энергосбережение.

  4. Включайте режим энергосбережения, когда батарея разряжена ниже 20 процентов.

  5. Используйте беспроводные зарядные станции MagSafe только при необходимости — проводная зарядка бережнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Зарядка до 100% ежедневно → ускоренная деградация батареи → ограничение до 90-95%, если нужна большая автономность.

  • Использование дешёвых зарядных устройств → риск перегрева и снижения ресурса → сертифицированные адаптеры Apple.

  • Частая работа смартфона в играх при зарядке → перегрев и "просадка" ёмкости → использование игровых аксессуаров с активным охлаждением.

А что если полностью отказаться от ограничения?

Если оставить зарядку до 100%, то удобство использования увеличивается: смартфон всегда готов к длительной работе. Однако, по словам экспертов, реальные потери батареи за год будут примерно такими же, как и при ограничении. То есть разница скорее ощущается психологически, чем технически.

FAQ

Как выбрать оптимальный режим зарядки?
Лучше всего заряжать iPhone до 90-95% и не разряжать ниже 20%. Это золотая середина между удобством и безопасностью аккумулятора.

Сколько стоит замена батареи iPhone?
В среднем замена аккумулятора в сервисном центре Apple обходится от 100 до 150 долларов, в зависимости от модели.

Что лучше: беспроводная или проводная зарядка?
Проводная зарядка считается щадящей, так как нагревает устройство меньше. Беспроводная удобна, но ускоряет износ батареи.

Мифы и правда

  • Миф: если всегда держать телефон на зарядке, батарея испортится мгновенно.
    Правда: современные iPhone останавливают заряд при 100%, но постоянное подключение увеличивает нагрев и косвенно влияет на ресурс.

  • Миф: быстрая зарядка обязательно вредит аккумулятору.
    Правда: при использовании оригинальных адаптеров ущерб минимален, но тепло всё же сокращает срок службы.

  • Миф: замораживание батареи помогает восстановить ёмкость.
    Правда: холод разрушает литий-ионные ячейки и только усугубляет проблему.

3 интересных факта

  1. Средний срок службы аккумулятора iPhone при активном использовании — около 2-3 лет.

  2. Apple считает батарею "изношенной", если её ёмкость падает ниже 80%.

  3. Литий-ионные аккумуляторы теряют ёмкость не только от циклов зарядки, но и просто с возрастом.

