Миф Apple рушится на глазах: зарядка до 80% не спасла iPhone от потерь
Ограничение зарядки до 80 процентов в iPhone, задуманное как инструмент продления ресурса батареи, на деле не показало ожидаемого эффекта. К такому выводу пришла редактор издания MacRumors Джули Кловер, проведя собственный эксперимент.
"Возможно, установка предела в 80 процентов улучшит состояние аккумулятора в долгосрочной перспективе, но результаты за год оказались разочаровывающими", — сказала редактор Джули Кловер.
Как работает функция ограничения зарядки
В 2023 году Apple добавила в iOS опцию, позволяющую ограничивать заряд смартфона на уровне 80 процентов. Предполагалось, что постоянная эксплуатация аккумулятора в "среднем" диапазоне от 20 до 80 процентов замедлит его деградацию и продлит срок службы устройства. Этот метод был известен и раньше, но впервые получил официальную реализацию на уровне системы.
Согласно базовой логике, чем меньше времени батарея проводит на максимальном заряде, тем меньше она нагревается и теряет ёмкость. Но эксперимент показал, что теория и практика расходятся.
Эксперимент Джули Кловер
Редактор использовала два смартфона: iPhone 15 Pro Max (с осени 2023 года) и iPhone 16 Pro Max (с осени 2024 года). На обоих устройствах зарядка была ограничена 80 процентами в течение года. Результат оказался одинаковым: батарея потеряла 6 процентов максимальной ёмкости, то есть снизилась до 94 процентов.
Для сравнения, её коллега пользовался iPhone 16 Pro Max без ограничений и получил тот же результат. Это заставило задуматься, насколько вообще эффективна функция Apple.
Сравнение результатов
|Смартфон
|Ограничение зарядки
|Потеря ёмкости за год
|iPhone 15 Pro Max
|Да
|-6% (94%)
|iPhone 16 Pro Max
|Да
|-6% (94%)
|iPhone 16 Pro Max (коллега)
|Нет
|-6% (94%)
Советы шаг за шагом: как реально продлить жизнь аккумулятора
-
Используйте оригинальные кабели и адаптеры питания Apple или сертифицированные MFi-аксессуары.
-
Старайтесь избегать перегрева — не оставляйте смартфон под прямыми солнечными лучами и не заряжайте его под подушкой.
-
Обновляйте iOS: с каждой версией Apple улучшает энергосбережение.
-
Включайте режим энергосбережения, когда батарея разряжена ниже 20 процентов.
-
Используйте беспроводные зарядные станции MagSafe только при необходимости — проводная зарядка бережнее.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Зарядка до 100% ежедневно → ускоренная деградация батареи → ограничение до 90-95%, если нужна большая автономность.
-
Использование дешёвых зарядных устройств → риск перегрева и снижения ресурса → сертифицированные адаптеры Apple.
-
Частая работа смартфона в играх при зарядке → перегрев и "просадка" ёмкости → использование игровых аксессуаров с активным охлаждением.
А что если полностью отказаться от ограничения?
Если оставить зарядку до 100%, то удобство использования увеличивается: смартфон всегда готов к длительной работе. Однако, по словам экспертов, реальные потери батареи за год будут примерно такими же, как и при ограничении. То есть разница скорее ощущается психологически, чем технически.
FAQ
Как выбрать оптимальный режим зарядки?
Лучше всего заряжать iPhone до 90-95% и не разряжать ниже 20%. Это золотая середина между удобством и безопасностью аккумулятора.
Сколько стоит замена батареи iPhone?
В среднем замена аккумулятора в сервисном центре Apple обходится от 100 до 150 долларов, в зависимости от модели.
Что лучше: беспроводная или проводная зарядка?
Проводная зарядка считается щадящей, так как нагревает устройство меньше. Беспроводная удобна, но ускоряет износ батареи.
Мифы и правда
-
Миф: если всегда держать телефон на зарядке, батарея испортится мгновенно.
Правда: современные iPhone останавливают заряд при 100%, но постоянное подключение увеличивает нагрев и косвенно влияет на ресурс.
-
Миф: быстрая зарядка обязательно вредит аккумулятору.
Правда: при использовании оригинальных адаптеров ущерб минимален, но тепло всё же сокращает срок службы.
-
Миф: замораживание батареи помогает восстановить ёмкость.
Правда: холод разрушает литий-ионные ячейки и только усугубляет проблему.
3 интересных факта
-
Средний срок службы аккумулятора iPhone при активном использовании — около 2-3 лет.
-
Apple считает батарею "изношенной", если её ёмкость падает ниже 80%.
-
Литий-ионные аккумуляторы теряют ёмкость не только от циклов зарядки, но и просто с возрастом.
