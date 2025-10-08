Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Tinh tế Photo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:16

Ностальгия с пользой: легендарный свайп вернулся в ваш iPhone, чтобы спасти ваше утро

Apple вернула слайдер в будильник iPhone, чтобы избежать случайных нажатий

Компания Apple внесла очередное изменение в интерфейс системы iOS, представив в iOS 26.1 Beta 2 обновлённый дизайн приложения "Будильник". Теперь, чтобы полностью отключить звонок, пользователям нужно перетащить слайдер слева направо, а не просто нажать кнопку.

Возвращение слайдера — отсылка к классике

Новая анимация сразу напомнила пользователям старые времена: аналогичный жест использовался в ранних версиях iPhone для разблокировки экрана. Позже схожий интерфейс применили для ответа на входящий вызов, а теперь — для управления будильником.

Визуально кнопка представляет собой горизонтальный слайдер с надписью "Стоп", который нужно провести вправо, чтобы прекратить звонок.

Такое решение выглядит как дополнительная защита от случайных нажатий, ведь раньше одно неверное касание могло полностью выключить будильник, оставив пользователя без сигнала по утрам.

Почему Apple изменила логику управления

Компания объяснила изменение заботой о пользователях: многие случайно нажимали кнопку "Стоп" вместо "Отложить", из-за чего будильник больше не срабатывал. Теперь, чтобы выключить его полностью, нужно сознательное действие - провести пальцем по экрану.

Кнопка "Отложить" при этом осталась прежней — её можно нажать одним касанием. Это создаёт чёткое различие между временной паузой и полным отключением сигнала.

Что ещё нового в iOS 26

Основное обновление iOS 26, вышедшее в сентябре, принесло обновлённый дизайн и улучшенные системные приложения. В частности:

  • переработан интерфейс "Телефона",

  • обновлены "Напоминания" с умными списками,

  • добавлены визуальные улучшения в "Будильнике", включая настройку длительности отсрочки от 1 до 15 минут.

Теперь Apple продолжает дорабатывать функциональность, делая интерфейс не только красивее, но и безопаснее.

Как работает новый будильник

  1. При срабатывании сигнала на экране появляются две большие кнопки: "Отложить" и "Стоп".

  2. Чтобы временно приостановить звонок, достаточно одного касания.

  3. Чтобы остановить будильник полностью, нужно провести ползунок вправо.

  4. Если пользователь просто нажмёт на область "Стоп", ничего не произойдёт — необходим именно жест слайдера.

По данным тестеров, функция доступна на iPhone 11 и более новых моделях.

Сравнение версий iOS

Версия iOS Способ отключения будильника Интерфейс Основное отличие
iOS 18 Однократное нажатие кнопки "Стоп" Минималистичный, кнопки мелкие Частые случайные касания
iOS 26 Большие кнопки "Отложить" и "Стоп" Удобная компоновка Возможность задать длительность отсрочки
iOS 26.1 Beta 2 Слайдер для отключения Крупный ползунок, отсылка к старому iOS UI Предотвращает случайное выключение

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Случайное нажатие на "Стоп" вместо "Отложить".

  • Последствие: Будильник отключается полностью, пользователь проспал.

  • Альтернатива: Ввести жест слайдера, требующий осознанного действия.

А что если…

А что если Apple сделает слайдер не только для будильника, но и для других уведомлений, требующих подтверждения — например, для отправки SOS-сигнала или отклонения вызова? Такой шаг может снизить число случайных действий, особенно на больших экранах.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы
Исключает случайное отключение Требует дополнительного движения утром
Ностальгическая отсылка к старым iPhone Не всем понравится отсутствие одной кнопки
Более надёжная логика управления Возможны ошибки при свайпе в спешке

FAQ

Можно ли вернуть старый вариант кнопки?
Пока нет. В iOS 26.1 Beta 2 нет опции отката к прежнему интерфейсу.

На каких устройствах работает новый будильник?
На всех моделях iPhone 11 и новее, участвующих в бета-тестировании iOS 26.1.

Будет ли функция в финальной версии iOS 26.1?
Apple не подтвердила окончательно, но бета-тестеры считают, что слайдер останется, так как улучшает эргономику.

Мифы и правда

Миф: Новый слайдер можно отключить в настройках.
Правда: В текущей версии опции возврата к кнопке нет.

Миф: Слайдер появился из-за жалоб пользователей.
Правда: Apple не упоминала официальные жалобы, но подтвердила, что изменение направлено на предотвращение ошибок.

Миф: Это функция только для iPhone 15.
Правда: Она работает на всех устройствах, начиная с iPhone 11.

Исторический контекст

С момента выхода первого iPhone в 2007 году Apple экспериментировала с жестами разблокировки. Легендарный "Slide to Unlock" исчез с приходом Face ID, но остался частью ностальгии по старым версиям iOS. Теперь компания возвращает идею слайдера — не ради эстетики, а ради функциональной безопасности.

3 интересных факта

• Первое появление слайдера "Slide to Unlock" — в iPhone OS 1.0.
• Джонатан Айв называл этот элемент "самым человечным интерфейсом" в дизайне Apple.
• Новый будильник — первая функция за 10 лет, где слайдер вновь стал обязательным действием.

