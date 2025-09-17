Тонкость без страха сломать смартфон: как iPhone Air ломает мифы о хрупких гаджетах
Apple представила iPhone Air - самый тонкий iPhone в истории компании. Его толщина составляет всего 5,6 мм, но инженеры подчёркивают: компактность достигнута без ущерба для прочности и экологичности.
Ключевые особенности конструкции
-
Разъём USB-C из титана
-
напечатан на 3D-принтере;
-
тоньше и прочнее стандартных портов;
-
при производстве используется на 33% меньше материала.
-
-
Материалы корпуса
-
35% смартфона выполнено из переработанных компонентов;
-
80% титана — переработанный, рекорд для iPhone;
-
аккумулятор создан с применением 100% переработанного кобальта.
-
-
Энергоэффективность производства
-
45% электроэнергии в цепочке поставок поступает из возобновляемых источников (ветер, солнце).
-
Дизайн и прочность
-
Титановая рамка Grade 5 с зеркальной полировкой;
-
задняя панель — результат прецизионной фрезеровки, что позволило компактно встроить камеры, динамик и чипсет Apple Silicon, освободив место для батареи;
-
передняя панель покрыта Ceramic Shield 2, которое прочнее любого смартфонного стекла или стеклокерамики по заявлениям Apple.
Экологическая упаковка
-
Коробка iPhone Air полностью бумажная, изготовлена на основе волокон,
-
упаковку можно легко переработать без ущерба для качества.
А что если…
iPhone Air задаст новый тренд? Тогда рынок может столкнуться с новой волной "ультратонких" смартфонов, где акцент сделан не только на дизайне, но и на устойчивом производстве.
Интересные факты
-
iPhone Air стал первым iPhone, где порт USB-C выполнен методом 3D-печати.
-
Впервые в аккумуляторе Apple использует 100% переработанный кобальт.
-
Толщина 5,6 мм делает его тоньше даже легендарного iPod nano (6,2 мм).
