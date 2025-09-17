Тонкость без страха сломать смартфон: как iPhone Air ломает мифы о хрупких гаджетах

Apple представила iPhone Air - самый тонкий iPhone в истории компании. Его толщина составляет всего 5,6 мм, но инженеры подчёркивают: компактность достигнута без ущерба для прочности и экологичности.

Ключевые особенности конструкции

Разъём USB-C из титана напечатан на 3D-принтере; тоньше и прочнее стандартных портов; при производстве используется на 33% меньше материала .

Материалы корпуса 35% смартфона выполнено из переработанных компонентов; 80% титана — переработанный, рекорд для iPhone; аккумулятор создан с применением 100% переработанного кобальта .

Энергоэффективность производства 45% электроэнергии в цепочке поставок поступает из возобновляемых источников (ветер, солнце).



Дизайн и прочность

Титановая рамка Grade 5 с зеркальной полировкой;

задняя панель — результат прецизионной фрезеровки, что позволило компактно встроить камеры, динамик и чипсет Apple Silicon , освободив место для батареи;

передняя панель покрыта Ceramic Shield 2, которое прочнее любого смартфонного стекла или стеклокерамики по заявлениям Apple.

Экологическая упаковка

Коробка iPhone Air полностью бумажная, изготовлена на основе волокон,

упаковку можно легко переработать без ущерба для качества.

А что если…

iPhone Air задаст новый тренд? Тогда рынок может столкнуться с новой волной "ультратонких" смартфонов, где акцент сделан не только на дизайне, но и на устойчивом производстве.

Интересные факты