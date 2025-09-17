Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Apple is licensed under CC0
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:19

Тонкость без страха сломать смартфон: как iPhone Air ломает мифы о хрупких гаджетах

Apple заявила о 45% доли возобновляемой энергии в производстве iPhone Air

Apple представила iPhone Air - самый тонкий iPhone в истории компании. Его толщина составляет всего 5,6 мм, но инженеры подчёркивают: компактность достигнута без ущерба для прочности и экологичности.

Ключевые особенности конструкции

  • Разъём USB-C из титана

    • напечатан на 3D-принтере;

    • тоньше и прочнее стандартных портов;

    • при производстве используется на 33% меньше материала.

  • Материалы корпуса

    • 35% смартфона выполнено из переработанных компонентов;

    • 80% титана — переработанный, рекорд для iPhone;

    • аккумулятор создан с применением 100% переработанного кобальта.

  • Энергоэффективность производства

    • 45% электроэнергии в цепочке поставок поступает из возобновляемых источников (ветер, солнце).

Дизайн и прочность

  • Титановая рамка Grade 5 с зеркальной полировкой;

  • задняя панель — результат прецизионной фрезеровки, что позволило компактно встроить камеры, динамик и чипсет Apple Silicon, освободив место для батареи;

  • передняя панель покрыта Ceramic Shield 2, которое прочнее любого смартфонного стекла или стеклокерамики по заявлениям Apple.

Экологическая упаковка

  • Коробка iPhone Air полностью бумажная, изготовлена на основе волокон,

  • упаковку можно легко переработать без ущерба для качества.

А что если…

iPhone Air задаст новый тренд? Тогда рынок может столкнуться с новой волной "ультратонких" смартфонов, где акцент сделан не только на дизайне, но и на устойчивом производстве.

Интересные факты

  1. iPhone Air стал первым iPhone, где порт USB-C выполнен методом 3D-печати.

  2. Впервые в аккумуляторе Apple использует 100% переработанный кобальт.

  3. Толщина 5,6 мм делает его тоньше даже легендарного iPod nano (6,2 мм).

