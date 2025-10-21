Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
iPhone Air
© commons.wikimedia.org by 极客湾Geekerwan is licensed under CC BY 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:56

Тонкий, как лезвие — и такой же убыточный: почему iPhone Air не взлетел

iPhone Air провалился в продажах — Apple сократила производство на миллион устройств

Корпорация Apple столкнулась с неожиданным разочарованием — её ультратонкий смартфон iPhone Air, представленный как символ инженерной элегантности, оказался коммерческим провалом. По данным корейского издания The Elec, ссылающегося на отчёт японского аналитического агентства Mizuho Securities, продажи устройства не оправдали ожиданий, а компания уже сократила производство на миллион единиц.

Когда дизайн не спасает

Модель iPhone Air позиционировалась как самый тонкий смартфон Apple - всего 5,6 миллиметра толщиной. Корпус из титана и стекла, 6,5-дюймовый OLED-дисплей, процессор A19 Pro и минималистичный дизайн должны были стать ответом на тренд сверхлёгких устройств.

Но, по словам аналитиков, устройство не заинтересовало покупателей. Стоимость в $999 (около 82 тысяч рублей) оказалась слишком высокой для модели, которая на практике уступает по функциональности другим iPhone.

Главные претензии пользователей:

  • уменьшенная ёмкость аккумулятора,

  • одинарная камера,

  • всего один динамик.

"Потребители восприняли Air не как премиальный, а как упрощённый iPhone по цене флагмана", — отмечают аналитики Mizuho Securities.

Производственный сдвиг

Apple изначально планировала выпустить 88 миллионов устройств серии iPhone 17 в 2025 году. После анализа продаж компания пересмотрела планы и увеличила общий объём до 94 миллионов - но за счёт других моделей, а не iPhone Air.

По данным отчёта, производство Air сокращено на миллион штук, тогда как выпуск iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max увеличен на два миллиона. Это говорит о чёткой переориентации Apple на более успешные модели линейки.

Успех старших моделей

Продажи iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max не просто стабильны — они превзошли показатели предыдущего поколения за тот же период 2024 года. Базовая модель iPhone 17, доступная за $799, также демонстрирует сильный рост: спрос на неё заметно выше, чем на iPhone 16 годом ранее.

Сочетание более мощной батареи, улучшенной камеры и сбалансированной цены делает её привлекательной для массового покупателя — в отличие от Air, который оказался нише слишком узкой, а компромиссов слишком много.

Почему провалился iPhone Air

Аналитики считают, что Apple переоценила спрос на ультратонкие смартфоны. После эпохи массовых инноваций в дизайне пользователи всё чаще выбирают функциональность и автономность, а не толщину корпуса.

Причины неудачи Air:

  1. Слабая батарея - тонкий корпус не позволил разместить аккумулятор большой ёмкости.

  2. Одна камера - выглядит архаично по сравнению с тройными и четырёхмодульными системами конкурентов.

  3. Один динамик - ухудшает восприятие мультимедиа.

  4. Высокая цена - почти флагманская стоимость при урезанных возможностях.

В результате устройство оказалось в невыгодном положении: дороже среднего, но слабее топовых моделей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка на экстремальную тонкость вместо практичности.
Последствие: низкий спрос из-за ограниченной автономности.
Альтернатива: оптимизация толщины без ущерба для батареи — как у iPhone 17 или Galaxy S24.

Ошибка: сокращение функционала ради дизайна.
Последствие: восприятие устройства как "урезанного премиума".
Альтернатива: развитие Air как "лайт"-версии флагмана с доступной ценой.

Ошибка: отсутствие чёткой рыночной ниши.
Последствие: конкуренция внутри собственного модельного ряда.
Альтернатива: позиционирование Air как бизнес-смартфона или аксессуарного устройства для экосистемы Apple.

Таблица сравнения моделей iPhone 17

Модель Толщина Камеры Аккумулятор Цена Производственные планы
iPhone 17 7,4 мм 2 Средняя ёмкость $799 Увеличено
iPhone 17 Pro 7,8 мм 3 (Leica-оптика) Высокая $1099 Увеличено
iPhone 17 Pro Max 8,0 мм 3 Максимальная $1199 Увеличено
iPhone Air 5,6 мм 1 Малая ёмкость $999 Сокращено

А что если iPhone Air был экспериментом?

Некоторые аналитики полагают, что Air не задумывался как массовый продукт, а служил демонстрацией инженерных возможностей Apple - шагом в сторону минимализма и экспериментов с материалами.

Тонкий корпус из титана и стекла может стать основой для будущих поколений iPhone SE или складных моделей, где важен вес и компактность.

Если это так, провал Air не станет неудачей, а будет воспринят как тест рынка перед новой технологической вехой.

Плюсы и минусы iPhone Air

Плюсы Минусы
Рекордная тонкость — 5,6 мм Малый аккумулятор
Корпус из титана и стекла Одна камера
Лёгкий и стильный дизайн Один динамик
Процессор A19 Pro Высокая цена
OLED-экран 6,5" Неудачное позиционирование

FAQ

Когда Apple сократила производство iPhone Air?
По данным The Elec, решение принято в четвёртом квартале 2025 года.

Будет ли продолжение линейки Air?
Неизвестно. Apple может отказаться от бренда или переработать его концепцию.

Почему Apple увеличила производство других iPhone?
Модели iPhone 17, 17 Pro и Pro Max демонстрируют стабильный рост продаж и высокий спрос.

Станет ли Air коллекционной редкостью?
Вполне возможно: при низком объёме производства устройство может со временем стать предметом интереса коллекционеров техники.

Повлияет ли провал Air на финансовые результаты Apple?
Масштаб проблемы ограничен: на долю Air приходилась малая часть производственного плана.

Мифы и правда

Миф: iPhone Air полностью снят с производства.
Правда: выпуск сокращён, но небольшие партии всё ещё производятся.

Миф: Air дешевле базовой модели.
Правда: он стоил дороже iPhone 17, хотя имел меньше функций.

Миф: это первый ультратонкий iPhone.
Правда: ранее Apple выпускала тонкие модели, но Air стал самым лёгким за всю историю бренда.

3 интересных факта

  1. Толщина iPhone Air — тоньше, чем у MacBook Air в сложенном виде.

  2. Apple впервые применила титан не только в Pro-моделях, но и в базовом корпусе Air.

  3. Несмотря на провал, Air демонстрирует новое направление миниатюризации, к которому компания может вернуться в будущем.

Исторический контекст

Apple уже проходила через эксперименты с дизайном, которые не становились коммерческими успехами, но влияли на дальнейшие поколения устройств — например, iPhone 5c или MacBook 12". iPhone Air, вероятно, пополнит этот список — как смелый, но непонятый проект, опередивший своё время.

