Интрига вокруг цены и пошлин: что сделает Apple, чтобы удержать покупателей

Apple нужна встряска. 9 сентября компания проведёт презентацию, где, как ожидается, представит тончайший iPhone — iPhone Air, а также новую линейку iPhone 17 и обновлённые Apple Watch. Для Apple это может стать самым большим изменением с 2017 года, когда дебютировал iPhone X без кнопки "Домой" и с Face ID.

Почему Air так важен

По данным Bloomberg, iPhone Air может стать четвёртой моделью в линейке, заменив вариант Plus. Его главная цель — вдохнуть жизнь в стагнирующий рынок и привлечь покупателей, которые ищут реально новое устройство, а не очередное обновление.

Но есть и компромиссы: ожидается, что Air получит всего одну камеру, в отличие от двух у стандартного iPhone 17.

Конкуренты делают ставку на ИИ

Пока Google и Samsung активно интегрируют искусственный интеллект:

Pixel 10 получил помощника Gemini и функцию Magic Cue, анализирующую действия пользователя;

Galaxy S25 умеет выполнять многошаговые команды, от поиска расписания игр до добавления их в календарь.

Apple же, по мнению аналитиков, пока не готова к масштабным AI-функциям. Вместо этого компания, вероятно, сделает упор на аппаратные обновления - дизайн, камеру, автономность.

"Apple находится под давлением: ей нужно впечатлить рынок, когда она наконец представит свои AI-инструменты", — отметил Тед Мортонсон из Baird.

Цена и пошлины

Главная интрига презентации — изменятся ли цены.

Пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа, могут подтолкнуть Apple к удорожанию iPhone.

Аналитики Morgan Stanley считают, что компания может отказаться от более дешёвой версии iPhone 17 Pro, чтобы сместить спрос в сторону дорогих моделей.

Но, как отмечает аналитик Canalys Рунар Бьёрховде, если основное внимание приковано к цене, это "тревожный знак": значит, сам продукт не настолько убедителен.

Проблема четвёртой модели

Apple не раз сталкивалась с трудностями при попытке найти "четвёртую звезду" линейки:

iPhone Mini сняли с производства после двух поколений;

iPhone Plus так и не стал хитом.

Теперь Air должен стать новой опорой. Но рынок изменился: потребители дольше используют смартфоны и реже обновляют их. А Samsung уже обошла Apple, выпустив ещё более тонкий Galaxy S25 Edge.

Почему у Apple всё же есть шанс

"MacBook Air закрепился. iPad Air закрепился. Логично ожидать, что и iPhone Air будет успешным", — считает Дипанджан Чаттерджи из Forrester.

Apple по-прежнему занимает второе место в мире по доле смартфонов (15,7% по данным IDC), и в преддверии праздничного сезона у компании есть шанс снова зажечь интерес покупателей. Вопрос только в том, достаточно ли тонкий корпус, чтобы вдохновить людей обновить устройства.