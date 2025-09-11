Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Apple Store
Apple Store
© commons.wikimedia by Марлит is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:11

Интрига вокруг цены и пошлин: что сделает Apple, чтобы удержать покупателей

Canalys: внимание к цене iPhone Air сигнализирует о слабости продукта

Apple нужна встряска. 9 сентября компания проведёт презентацию, где, как ожидается, представит тончайший iPhone — iPhone Air, а также новую линейку iPhone 17 и обновлённые Apple Watch. Для Apple это может стать самым большим изменением с 2017 года, когда дебютировал iPhone X без кнопки "Домой" и с Face ID.

Почему Air так важен

По данным Bloomberg, iPhone Air может стать четвёртой моделью в линейке, заменив вариант Plus. Его главная цель — вдохнуть жизнь в стагнирующий рынок и привлечь покупателей, которые ищут реально новое устройство, а не очередное обновление.

Но есть и компромиссы: ожидается, что Air получит всего одну камеру, в отличие от двух у стандартного iPhone 17.

Конкуренты делают ставку на ИИ

Пока Google и Samsung активно интегрируют искусственный интеллект:

  • Pixel 10 получил помощника Gemini и функцию Magic Cue, анализирующую действия пользователя;

  • Galaxy S25 умеет выполнять многошаговые команды, от поиска расписания игр до добавления их в календарь.

Apple же, по мнению аналитиков, пока не готова к масштабным AI-функциям. Вместо этого компания, вероятно, сделает упор на аппаратные обновления - дизайн, камеру, автономность.

"Apple находится под давлением: ей нужно впечатлить рынок, когда она наконец представит свои AI-инструменты", — отметил Тед Мортонсон из Baird.

Цена и пошлины

Главная интрига презентации — изменятся ли цены.

  • Пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа, могут подтолкнуть Apple к удорожанию iPhone.

  • Аналитики Morgan Stanley считают, что компания может отказаться от более дешёвой версии iPhone 17 Pro, чтобы сместить спрос в сторону дорогих моделей.

  • Но, как отмечает аналитик Canalys Рунар Бьёрховде, если основное внимание приковано к цене, это "тревожный знак": значит, сам продукт не настолько убедителен.

Проблема четвёртой модели

Apple не раз сталкивалась с трудностями при попытке найти "четвёртую звезду" линейки:

  • iPhone Mini сняли с производства после двух поколений;

  • iPhone Plus так и не стал хитом.

Теперь Air должен стать новой опорой. Но рынок изменился: потребители дольше используют смартфоны и реже обновляют их. А Samsung уже обошла Apple, выпустив ещё более тонкий Galaxy S25 Edge.

Почему у Apple всё же есть шанс

"MacBook Air закрепился. iPad Air закрепился. Логично ожидать, что и iPhone Air будет успешным", — считает Дипанджан Чаттерджи из Forrester.

Apple по-прежнему занимает второе место в мире по доле смартфонов (15,7% по данным IDC), и в преддверии праздничного сезона у компании есть шанс снова зажечь интерес покупателей. Вопрос только в том, достаточно ли тонкий корпус, чтобы вдохновить людей обновить устройства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый адаптер Apple заряжает iPhone 17 до 50% за 20 минут сегодня в 0:53

Время — деньги: как адаптер Apple за $39 экономит часы ожидания

Apple выпустила адаптер Dynamic Power Adapter для iPhone 17: зарядка до 50% всего за 20 минут. Стоимость в США — $39.

Читать полностью » Apple представила iPhone Air с процессором A19 Pro и ценой от $999 сегодня в 0:16

Самый тонкий iPhone в истории оказался самой дорогой экономией Apple

Apple представила iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории. Он мощнее, прочнее и дешевле ожиданий, но сможет ли выдержать конкуренцию с Samsung?

Читать полностью »

Новости
Еда

Булочки Шокобон с добавлением шоколада и орехов сохраняют форму при выпечке
Спорт и фитнес

Алвин Косгроув представил программу тренировок на 4 недели для женщин с упором на кардио и силовые
Наука

Уникальная находка в Гиппосе: раскопан христианский дом престарелых с символичной мозаикой
Туризм

Стоимость перелёта Москва–Каппадокия в 2025 году начинается от $450 туда-обратно
Садоводство

Фосфор и калий повышают урожайность чеснока и срок хранения головок
Еда

Домашний шашлык из свинины в духовке получается сочным и ароматным
Авто и мото

Эксперты: обучение на права категории B в России занимает 3–6 месяцев
Красота и здоровье

Диабет, онкология, астма: какие лекарства добавлены в перечень льготного обеспечения на 2025 год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet