Интрига вокруг цены и пошлин: что сделает Apple, чтобы удержать покупателей
Apple нужна встряска. 9 сентября компания проведёт презентацию, где, как ожидается, представит тончайший iPhone — iPhone Air, а также новую линейку iPhone 17 и обновлённые Apple Watch. Для Apple это может стать самым большим изменением с 2017 года, когда дебютировал iPhone X без кнопки "Домой" и с Face ID.
Почему Air так важен
По данным Bloomberg, iPhone Air может стать четвёртой моделью в линейке, заменив вариант Plus. Его главная цель — вдохнуть жизнь в стагнирующий рынок и привлечь покупателей, которые ищут реально новое устройство, а не очередное обновление.
Но есть и компромиссы: ожидается, что Air получит всего одну камеру, в отличие от двух у стандартного iPhone 17.
Конкуренты делают ставку на ИИ
Пока Google и Samsung активно интегрируют искусственный интеллект:
-
Pixel 10 получил помощника Gemini и функцию Magic Cue, анализирующую действия пользователя;
-
Galaxy S25 умеет выполнять многошаговые команды, от поиска расписания игр до добавления их в календарь.
Apple же, по мнению аналитиков, пока не готова к масштабным AI-функциям. Вместо этого компания, вероятно, сделает упор на аппаратные обновления - дизайн, камеру, автономность.
"Apple находится под давлением: ей нужно впечатлить рынок, когда она наконец представит свои AI-инструменты", — отметил Тед Мортонсон из Baird.
Цена и пошлины
Главная интрига презентации — изменятся ли цены.
-
Пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа, могут подтолкнуть Apple к удорожанию iPhone.
-
Аналитики Morgan Stanley считают, что компания может отказаться от более дешёвой версии iPhone 17 Pro, чтобы сместить спрос в сторону дорогих моделей.
-
Но, как отмечает аналитик Canalys Рунар Бьёрховде, если основное внимание приковано к цене, это "тревожный знак": значит, сам продукт не настолько убедителен.
Проблема четвёртой модели
Apple не раз сталкивалась с трудностями при попытке найти "четвёртую звезду" линейки:
-
iPhone Mini сняли с производства после двух поколений;
-
iPhone Plus так и не стал хитом.
Теперь Air должен стать новой опорой. Но рынок изменился: потребители дольше используют смартфоны и реже обновляют их. А Samsung уже обошла Apple, выпустив ещё более тонкий Galaxy S25 Edge.
Почему у Apple всё же есть шанс
"MacBook Air закрепился. iPad Air закрепился. Логично ожидать, что и iPhone Air будет успешным", — считает Дипанджан Чаттерджи из Forrester.
Apple по-прежнему занимает второе место в мире по доле смартфонов (15,7% по данным IDC), и в преддверии праздничного сезона у компании есть шанс снова зажечь интерес покупателей. Вопрос только в том, достаточно ли тонкий корпус, чтобы вдохновить людей обновить устройства.
