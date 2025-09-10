Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
iPhone 17
iPhone 17
© Apple is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Самый тонкий iPhone в истории оказался самой дорогой экономией Apple

Apple представила iPhone Air с процессором A19 Pro и ценой от $999

Можно ли сделать смартфон одновременно тоньше, мощнее и при этом не поднять цену? Apple утверждает, что да. На презентации в Купертино компания представила обновлённую линейку устройств, где главной звездой стал новый iPhone Air.

Главные новинки

  • iPhone Air - тонкий корпус, процессор A19 Pro, аккумулятор высокой плотности. Цена начинается с $999.

  • iPhone 17 и iPhone 17 Pro - обновлённые флагманы. Стоимость моделей с 256 ГБ памяти осталась на уровне прошлогодних.

  • Apple Watch - часы с функцией измерения артериального давления (ожидает одобрения регуляторов).

  • AirPods Pro 3 - наушники с возможностью перевода речи в реальном времени.

Тим Кук подчеркнул:

"Мы делаем самый большой шаг вперёд для iPhone в истории".

Компания назвала iPhone Air самым прочным смартфоном, когда-либо выпущенным ею.

Цены и тарифные войны

Несмотря на новые пошлины, введённые администрацией Трампа, Apple не стала поднимать цены. Это решение обошлось компании более чем в миллиард долларов за квартал. Аналитики отметили, что Apple "использует масштаб бизнеса, чтобы удержать стоимость на прежнем уровне".

Однако после объявления цен акции компании упали на 1,6%.

Конкуренция и стратегия

  • Новый iPhone Air будет бороться за внимание с Samsung Galaxy S25 Edge и даже с поколением складных смартфонов.

  • В Китае, где складывающиеся модели особенно популярны, это может стать решающим фактором для удержания доли рынка.

  • Аналитик Паоло Пескаторе отметил:

"Это новое устройство вернёт ощущение свежести iPhone, который слишком долго оставался без изменений".

AI и чипы

Хотя о стратегиях в области искусственного интеллекта на презентации говорили мало, Apple подчеркнула партнёрство с OpenAI и интеграцию ИИ-функций на уровне процессоров.

  • iPhone Air получит новый модем C1X и чип N1 для Wi-Fi.

  • Эти компоненты раньше поставляли Broadcom и Qualcomm, чьи акции сразу после анонса просели.

  • Представитель Apple Тим Миллет назвал устройство "вычислительным уровнем MacBook Pro в iPhone".

Новые функции

  • У iPhone 17 экран стал ярче и устойчивее к царапинам, а фронтальная камера улучшилась для качественных горизонтальных селфи.

  • AirPods Pro 3 смогут переводить разговор между двумя пользователями почти в реальном времени.

  • Apple Watch с функцией контроля давления могут предупредить до миллиона человек о проблемах со здоровьем и будут доступны в 150 странах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Новости
Еда

Walmart: бренд Member's Mark завершит переход на натуральные красители до конца года
Питомцы

Мяуканье, хвост и уши: как понять настроение кошки
Авто и мото

Международное энергетическое агентство: в 2025 году продажи электрокаров в мире превысят 20 млн
Еда

Салат Лебединый пух из курицы и пекинской капусты сохраняет нежность
ПФО

В Татарстане вода в Голубых озёрах стала чище после запрета купания
Красота и здоровье

Сахар помогает быстро восстановить ясность ума — гастроэнтеролог Вялов
Красота и здоровье

Врач-невролог Оксана Лисина назвала основные причины бессонницы
Спорт и фитнес

Кристин Торде назвала пять упражнений с эспандером для мышц кора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet