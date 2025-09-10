Самый тонкий iPhone в истории оказался самой дорогой экономией Apple

Можно ли сделать смартфон одновременно тоньше, мощнее и при этом не поднять цену? Apple утверждает, что да. На презентации в Купертино компания представила обновлённую линейку устройств, где главной звездой стал новый iPhone Air.

Главные новинки

iPhone Air - тонкий корпус, процессор A19 Pro, аккумулятор высокой плотности. Цена начинается с $999.

iPhone 17 и iPhone 17 Pro - обновлённые флагманы. Стоимость моделей с 256 ГБ памяти осталась на уровне прошлогодних.

Apple Watch - часы с функцией измерения артериального давления (ожидает одобрения регуляторов).

AirPods Pro 3 - наушники с возможностью перевода речи в реальном времени.

Тим Кук подчеркнул:

"Мы делаем самый большой шаг вперёд для iPhone в истории".

Компания назвала iPhone Air самым прочным смартфоном, когда-либо выпущенным ею.

Цены и тарифные войны

Несмотря на новые пошлины, введённые администрацией Трампа, Apple не стала поднимать цены. Это решение обошлось компании более чем в миллиард долларов за квартал. Аналитики отметили, что Apple "использует масштаб бизнеса, чтобы удержать стоимость на прежнем уровне".

Однако после объявления цен акции компании упали на 1,6%.

Конкуренция и стратегия

Новый iPhone Air будет бороться за внимание с Samsung Galaxy S25 Edge и даже с поколением складных смартфонов.

В Китае, где складывающиеся модели особенно популярны, это может стать решающим фактором для удержания доли рынка.

Аналитик Паоло Пескаторе отметил:

"Это новое устройство вернёт ощущение свежести iPhone, который слишком долго оставался без изменений".

AI и чипы

Хотя о стратегиях в области искусственного интеллекта на презентации говорили мало, Apple подчеркнула партнёрство с OpenAI и интеграцию ИИ-функций на уровне процессоров.

iPhone Air получит новый модем C1X и чип N1 для Wi-Fi.

Эти компоненты раньше поставляли Broadcom и Qualcomm, чьи акции сразу после анонса просели.

Представитель Apple Тим Миллет назвал устройство "вычислительным уровнем MacBook Pro в iPhone".

Новые функции