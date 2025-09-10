Самый тонкий iPhone в истории оказался самой дорогой экономией Apple
Можно ли сделать смартфон одновременно тоньше, мощнее и при этом не поднять цену? Apple утверждает, что да. На презентации в Купертино компания представила обновлённую линейку устройств, где главной звездой стал новый iPhone Air.
Главные новинки
-
iPhone Air - тонкий корпус, процессор A19 Pro, аккумулятор высокой плотности. Цена начинается с $999.
-
iPhone 17 и iPhone 17 Pro - обновлённые флагманы. Стоимость моделей с 256 ГБ памяти осталась на уровне прошлогодних.
-
Apple Watch - часы с функцией измерения артериального давления (ожидает одобрения регуляторов).
-
AirPods Pro 3 - наушники с возможностью перевода речи в реальном времени.
Тим Кук подчеркнул:
"Мы делаем самый большой шаг вперёд для iPhone в истории".
Компания назвала iPhone Air самым прочным смартфоном, когда-либо выпущенным ею.
Цены и тарифные войны
Несмотря на новые пошлины, введённые администрацией Трампа, Apple не стала поднимать цены. Это решение обошлось компании более чем в миллиард долларов за квартал. Аналитики отметили, что Apple "использует масштаб бизнеса, чтобы удержать стоимость на прежнем уровне".
Однако после объявления цен акции компании упали на 1,6%.
Конкуренция и стратегия
-
Новый iPhone Air будет бороться за внимание с Samsung Galaxy S25 Edge и даже с поколением складных смартфонов.
-
В Китае, где складывающиеся модели особенно популярны, это может стать решающим фактором для удержания доли рынка.
-
Аналитик Паоло Пескаторе отметил:
"Это новое устройство вернёт ощущение свежести iPhone, который слишком долго оставался без изменений".
AI и чипы
Хотя о стратегиях в области искусственного интеллекта на презентации говорили мало, Apple подчеркнула партнёрство с OpenAI и интеграцию ИИ-функций на уровне процессоров.
-
iPhone Air получит новый модем C1X и чип N1 для Wi-Fi.
-
Эти компоненты раньше поставляли Broadcom и Qualcomm, чьи акции сразу после анонса просели.
-
Представитель Apple Тим Миллет назвал устройство "вычислительным уровнем MacBook Pro в iPhone".
Новые функции
-
У iPhone 17 экран стал ярче и устойчивее к царапинам, а фронтальная камера улучшилась для качественных горизонтальных селфи.
-
AirPods Pro 3 смогут переводить разговор между двумя пользователями почти в реальном времени.
-
Apple Watch с функцией контроля давления могут предупредить до миллиона человек о проблемах со здоровьем и будут доступны в 150 странах.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru