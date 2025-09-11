В Купертино снова аплодировали стоя: что скрывает самый тонкий iPhone

Тим Кук во вторник представил iPhone Air — смартфон толщиной всего 5,6 мм, который стал самым заметным обновлением линейки iPhone за последние восемь лет. Многие увидели в его презентации отголоски стиля Стива Джобса: она сопровождалась цитатой основателя Apple — "Дизайн — это не только то, как что-то выглядит или ощущается. Дизайн — это ещё и то, как это работает".

Тонкость против компромиссов

iPhone Air тоньше, чем Galaxy S25 Edge от Samsung (5,8 мм).

Внутри — новый процессор A19 Pro , заточенный под задачи ИИ, и два специальных коммуникационных чипа.

Apple заявляет о "работе аккумулятора в течение всего дня", но эксперты сомневаются: уменьшенная батарея и одна камера вместо двух у iPhone 17 или трёх у моделей Pro вызывают вопросы.

Блогер Гаурав Чаудхари, известный как Технический гуруджи, отметил:

"Когда его представили, зал взорвался аплодисментами. Титановая рамка и "керамическое защитное” стекло делают его внушительным. Но время автономной работы нужно проверить".

Как восприняли аналитики

Паоло Пескаторе (PP Foresight): "На фоне однообразия смартфонов приятно видеть, что Apple оживляет сегмент iPhone".

Бен Баджарин (Creative Strategies): напомнил, что собственные чипы Apple создавались с акцентом на энергоэффективность, и это может сыграть ключевую роль.

Уилл Вонг (IDC): скептически оценил перспективы: "Apple пошла на компромиссы в аккумуляторе, камерах и звуке — это критично для покупателей".

Влияние на рынок

iPhone Air стоит на 100 долларов дешевле Samsung Galaxy S25 Edge, что делает его привлекательным предложением.

По данным IDC, эта модель может заменить iPhone Plus, который обеспечивал 5-7% поставок Apple.

Набила Попал (IDC) прогнозирует рост продаж: "Air дешевле, и Apple всегда делает всё громче или лучше конкурентов, даже если опаздывает".

Историческая параллель

Презентация напомнила момент, когда Джобс 17 лет назад вытащил первый MacBook Air из конверта, показывая, насколько он портативен. Новый iPhone Air явно заимствует не только имя, но и идею "невесомости" в руках.

Перспективы

Аналитики сходятся во мнении: iPhone Air способен подтолкнуть покупателей к обновлению устройств перед сезоном праздничных продаж и помочь Apple вернуть позиции в Китае. Но его успех будет зависеть от того, оправдает ли он обещания по автономности и сможет ли конкурировать с тонкими и более доступными смартфонами азиатских производителей.