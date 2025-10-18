Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:04

Китайский рынок в шоке: как местные бренды не успевают за iPhone Air

iPhone Air раскупили в Китае за считанные минуты — South China Morning Post

iPhone Air снова доказал свою популярность: новые продажи в Китае завершились практически мгновенно. Предзаказы стартовали одновременно в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, и уже через несколько минут полки магазинов опустели. Онлайн-заказы теперь выполняются с ожиданием в одну-две недели, что говорит о невероятной востребованности модели.

Рост интереса к устройству совпал с визитом Тима Кука в Китай. В рамках поездки глава Apple не только участвовал в продвижении iPhone Air, но и встретился с высокопоставленными китайскими чиновниками, включая вице-премьера Хэ Лифэнга. Эти встречи помогли компании усилить присутствие на рынке и подчеркнуть значимость новых продуктов для китайских потребителей.

Несмотря на то что местные производители, такие как Huawei и Xiaomi, продолжают активно конкурировать, интерес к iPhone не снижается. Китайские покупатели готовы мгновенно реагировать на появление новых моделей и демонстрируют высокую лояльность к бренду.

Сравнение с конкурентами

Модель Производитель Время раскупки Онлайн-доставка
iPhone Air Apple Минуты 1-2 недели
Huawei P-серия Huawei Часы 2-3 недели
Xiaomi Mi Xiaomi Дни 3-4 недели

Советы шаг за шагом для предзаказа iPhone Air

  1. Подпишитесь на уведомления в официальном магазине Apple или у авторизованных реселлеров.

  2. Подготовьте заранее Apple ID и способы оплаты.

  3. Оформляйте заказ сразу после открытия предзаказов, чтобы избежать задержек.

  4. Следите за сроками доставки, так как они могут изменяться в зависимости от популярности модели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать появления iPhone Air на полках.
    Последствие: риск остаться без устройства.
    Альтернатива: оформлять предзаказ онлайн заранее.

А что если…

Если вы пропустили старт предзаказов, можно воспользоваться услугами реселлеров, но это может увеличить стоимость. Другой вариант — подождать вторую волну поставок, но сроки доставки станут длиннее.

Плюсы и минусы iPhone Air

Плюсы Минусы
Высокая популярность и престиж Долгое ожидание доставки
Поддержка новейших технологий Конкурентные цены на локальные бренды
Стабильная экосистема Apple Ограниченная доступность в магазинах

FAQ

Как выбрать подходящую модель iPhone Air?
Рекомендуется ориентироваться на объем памяти и цвет корпуса, исходя из личных предпочтений и бюджета.

Сколько стоит iPhone Air в Китае?
Цены зависят от конфигурации, стартуют от официального прайса Apple и могут немного отличаться у реселлеров.

Что лучше: iPhone Air или Huawei P-серия?
Выбор зависит от экосистемы и привычек пользователя. iPhone Air выгоден тем, кто ценит интеграцию с другими устройствами Apple.

Мифы и правда

Миф: "iPhone не востребован в Китае из-за сильных локальных брендов".
Правда: несмотря на конкуренцию, новые модели Apple раскупаются за считанные минуты.

Исторический контекст

Apple стабильно привлекает внимание китайских потребителей с момента выхода первых iPhone в стране. Каждый новый релиз сопровождается ажиотажем, который отражает доверие к бренду и высокую покупательскую активность.

3 интересных факта

  1. В Пекине и Шанхае первые iPhone Air исчезли с витрин за считанные минуты.

  2. Онлайн-заказы теперь имеют срок доставки 1-2 недели.

  3. Визит Тима Кука в Китай совпал с началом предзаказов, что усилило интерес к устройству.

