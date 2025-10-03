Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by 极客湾Geekerwan is licensed under CC BY 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:18

Apple снова всё усложнила: одна из новинок iPhone заряжается медленнее даже старых моделей

ChargerLAB: iPhone Air заряжается почти вдвое медленнее, чем iPhone 17 Pro Max

Специалисты ChargerLAB провели серию испытаний скорости зарядки нового iPhone Air. Результаты оказались предсказуемыми, но всё же удивили тех, кто ожидал от ультратонкого смартфона Apple таких же возможностей, как у старших моделей.

Сколько ватт тянет iPhone Air

По данным тестов, пиковая мощность зарядки iPhone Air составляет всего 18-19 Вт. Для сравнения:

  • iPhone 17 заряжается на уровне 27-28 Вт;

  • iPhone 17 Pro Max — около 36 Вт.

Таким образом, "облегчённый" смартфон заряжается заметно медленнее.

Apple официально заявляет, что iPhone Air, как и линейка iPhone 16, способен восполнить 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера от 20 Вт. Для сравнения, iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max достигают того же уровня за 20 минут.

Сравнение скорости зарядки

Модель Пиковая мощность зарядки Время до 50%
iPhone Air 18-19 Вт 30 минут
iPhone 17 27-28 Вт 20 минут
iPhone 17 Pro Max ~36 Вт 20 минут

Почему Apple ограничила скорость зарядки

Решение компании связано не только с компактностью корпуса, но и с долговечностью аккумулятора. Меньшая мощность снижает нагрев батареи, что в долгосрочной перспективе позволяет продлить срок её службы. В условиях, когда пользователи часто жалуются на деградацию батарей в iPhone, это выглядит осознанной стратегией.

Что представляет собой iPhone Air

Новый смартфон стал самым тонким в истории Apple:

  • толщина корпуса — 5,6 мм;

  • вес — 165 г;

  • аккумулятор — 3149 мАч;

  • дисплей — 6,5 дюйма OLED, 120 Гц;

  • камера — одна основная;

  • звук — монодинамик;

  • рамки — титановые.

Устройство позиционируется как стильная и лёгкая альтернатива для тех, кто ценит минимализм и компактность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать от iPhone Air скорость зарядки уровня Pro Max.
    Последствие: разочарование при повседневном использовании.
    Альтернатива: выбирать старшие модели, если важна быстрая зарядка.

  • Ошибка: использовать адаптер менее 20 Вт.
    Последствие: ещё более медленное восстановление заряда.
    Альтернатива: покупать фирменный адаптер Apple 20 Вт и выше.

  • Ошибка: заряжать смартфон только беспроводным способом.
    Последствие: сильный нагрев и ускоренная деградация батареи.
    Альтернатива: комбинировать проводную и MagSafe-зарядку.

А что если…

А что если Apple в будущем решит внедрить быструю зарядку и в ультратонкие модели? Это откроет новую страницу в истории iPhone, но пока компания предпочитает стратегию "медленнее, но надёжнее".

Плюсы и минусы iPhone Air

Плюсы Минусы
Самый тонкий iPhone — всего 5,6 мм Медленная зарядка по сравнению с Pro
Небольшой вес — 165 г Батарея меньше по ёмкости
Прочные титановые рамки Одна камера
OLED-дисплей 120 Гц Монодинамик
Сниженный нагрев аккумулятора Зарядка 50% за 30 минут, а не за 20

FAQ

Почему iPhone Air заряжается медленнее, чем iPhone 17?
Из-за ограниченной мощности зарядки — 18-19 Вт против 27-36 Вт у старших моделей.

Сколько времени нужно, чтобы зарядить Air до 100%?
Около 1,5-2 часов в зависимости от адаптера.

Поддерживает ли Air MagSafe?
Да, модель совместима с MagSafe, но скорость также ограничена.

Мифы и правда

  • Миф: iPhone Air поддерживает быструю зарядку на уровне Pro Max.
    Правда: пиковая мощность ограничена 18-19 Вт.

  • Миф: меньшая скорость зарядки — недостаток конструкции.
    Правда: это сознательный выбор Apple для увеличения срока службы батареи.

  • Миф: у Air плохая автономность.
    Правда: при умеренном использовании батареи хватает на день, несмотря на меньшую ёмкость.

Три интересных факта

  1. iPhone Air — самый тонкий смартфон Apple за всю историю, даже тоньше iPod Touch.

  2. Apple впервые использовала титановые рамки в модели не Pro-сегмента.

  3. Аккумулятор Air меньше, чем у iPhone 17, но оптимизация iOS помогает нивелировать разницу.

Исторический контекст

  • 2007: первый iPhone с зарядкой на 5 Вт.

  • 2017: появление быстрой зарядки в iPhone X.

  • 2020: MagSafe и переход к 20 Вт адаптерам.

  • 2023: Pro Max впервые достиг уровня 30+ Вт.

  • 2025: iPhone Air — ставка на тонкость и энергоэффективность.

