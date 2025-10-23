Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
iPhone
iPhone
© flickr.com by Tinh tế Photo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:01

Экран без границ, как новый мир: Apple готовит iPhone 20, который перевернёт всё, что мы знали о смартфонах

Omdia: Apple пропустит iPhone 19 и выпустит iPhone 20 к 20-летию линейки

По данным аналитической компании Omdia, Apple намерена нарушить привычную нумерацию своих смартфонов: осенью 2027 года вместо ожидаемого iPhone 19 выйдет сразу iPhone 20. Решение объясняют символическим поводом — двадцатилетием с момента появления первого iPhone, который был представлен в 2007 году.

Компания хочет отметить юбилей выпуском модели, которая станет не просто обновлением, а "революционным" устройством, подчеркивающим технологический прорыв.

Юбилей без рамок и вырезов

По информации инсайдеров, Apple готовит принципиально новый дизайн. Экран iPhone 20 будет сплошным, без привычных вырезов и динамиков на панели. Фронтальная камера и система Face ID окажутся под дисплеем, что позволит сделать поверхность полностью цельной.

Кроме того, ожидается редизайн корпуса — более тонкие грани, упрощённые линии и новые материалы. Источники предполагают, что Apple может применить новое поколение стекла, устойчивого к царапинам и перегреву, а также улучшить теплоотвод процессора.

Почему пропускают iPhone 19

Для Apple это не первый случай, когда компания перескакивает через номер. В 2017 году вместо iPhone 9 был выпущен iPhone X — модель, символизировавшая десятилетие линейки. Тогда дизайн также сильно изменился: исчезла кнопка Home, а экран стал безрамочным.

Теперь история повторяется: "девятнадцатый" номер решено пропустить, чтобы подчеркнуть новую эпоху развития бренда и связать устройство с круглой датой.

Линейка 2027 года: что ждёт пользователей

Аналитики Omdia считают, что Apple не ограничится одним флагманом. График выпусков выглядит так:

  1. первая половина 2027 года - дебют iPhone 18 и 18e. Это будут традиционные обновления с улучшенной камерой и энергоэффективным чипом.

  2. осень 2027 года - главная премьера: iPhone 20 Pro и 20 Pro Max.

  3. одновременно ожидаются второе поколение складного iPhone и новая версия iPhone Air.

Сравнение поколений

Модель Год выпуска Особенности
iPhone X 2017 первый без кнопки Home, OLED-экран
iPhone 14 Pro 2022 Dynamic Island, 48 Мп камера
iPhone 17 2025 3-нм чип A19, 120 Гц экран
iPhone 20 (ожидается) 2027 экран без вырезов, камера под дисплеем, редизайн

Как готовиться пользователям

Если планы Apple подтвердятся, переход от iPhone 18 к iPhone 20 станет крупнейшим обновлением за десятилетие. Тем, кто планирует апгрейд, стоит:

  1. отслеживать выход iPhone 18 — он покажет направление развития камер и дизайна.

  2. сохранить устройства с Face ID вырезом — они могут стать "коллекционными".

  3. подождать iPhone 20, если хочется получить полностью новую концепцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать iPhone 18 сразу после выхода в ожидании "революции".
Последствие: через несколько месяцев модель устареет морально, ведь выйдет iPhone 20.
Альтернатива: дождаться юбилейного релиза — или выбрать более доступный iPhone 17 Pro, который уже обладает технологиями премиум-уровня.

А что если Apple изменит план?

Если компания решит перенести релиз или вернуть нумерацию, вероятнее всего, маркетинговый акцент останется прежним — на 20-летии бренда. Даже при возможных задержках разработок Apple будет стремиться связать юбилей с особым продуктом, как это уже делала ранее.

FAQ

Когда выйдет iPhone 20?
Официальный релиз ожидается осенью 2027 года, приуроченный к 20-летию линейки.

Будет ли iPhone 19?
Нет. По информации Omdia, Apple полностью пропустит этот номер.

Что станет особенностью iPhone 20?
Главная инновация — экран без вырезов и встроенные под дисплей камера и Face ID.

Мифы и правда

Миф: Apple выпустит iPhone 19 в отдельных странах.
Правда: компания не делает региональных версий с другой нумерацией.

Миф: новая модель будет дороже из-за редкости.
Правда: цена обусловлена технологическим уровнем, а не маркетинговым ходом.

Исторический контекст

2007 — первый iPhone, изменивший индустрию.
2017 — iPhone X вместо 9, первый OLED-дисплей и Face ID.
2027 — ожидается iPhone 20 — юбилейная модель с экраном без границ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

MG ZS вошёл в тройку самых продаваемых автомобилей в Испании по данным автодилеров вчера в 18:39
За 17 тысяч — почти премиум: как MG ZS заставил европейцев забыть о Duster и Clio

MG ZS стремительно набирает популярность в Европе, предлагая три версии — бензиновую, гибридную и электрическую. Но у каждой из них есть свои компромиссы, о которых стоит знать перед покупкой.

Читать полностью » Кондиционер в автомобиле без чистки за год становится источником бактерий вчера в 17:30
Авто дышит плесенью: чем опасен грязный кондиционер

Даже самый современный кондиционер в автомобиле может стать рассадником бактерий и плесени. Узнайте, как вовремя заметить проблему и защитить здоровье пассажиров.

Читать полностью » General Motors полностью откажется от Apple CarPlay и Android Auto к 2028 году вчера в 16:04
Эпоха CarPlay подходит к концу: General Motors стирает Apple и Android из бортовых систем

General Motors объявил, что полностью откажется от Apple CarPlay и Android Auto, заменив их собственной системой на базе Google. Первым новшество получит Cadillac Escalade IQ 2028 года.

Читать полностью » Китайские мотоциклы заняли 70% рынка в России вчера в 15:50
Японская эпоха закончилась: вот какие байки берут россияне

Спрос на мотоциклы в России стремительно растёт — особенно на недорогие модели. Почему покупатели выбирают китайские байки и какие бренды стали лидерами продаж?

Читать полностью » Кибератака 31 августа остановила производство Jaguar Land Rover на пять недель — The Times вчера в 14:30
Хакеры захватили рулевое: чем грозит крупнейший сбой в британском автопроме

Крупнейшая кибератака в истории Jaguar Land Rover привела к масштабным сбоям производства и миллиардным потерям, затронув предприятия по всему миру.

Читать полностью » Правительство Канады обязало автопроизводителей увеличить долю электромобилей к 2026 году вчера в 13:53
Бензин уходит в прошлое: гибриды и электромобили начали делить дорогу будущего

Гибрид или электромобиль? Разбираемся, какие технологии эффективнее, сколько они стоят и что выбрать для повседневных поездок.

Читать полностью » Профессор Ноэль Брюнетьер: до 30% бензина уходит на преодоление внутреннего трения двигателя вчера в 12:48
Топливо сгорает зря: куда исчезают две трети энергии твоей машины

Почему современные автомобили расходуют две трети топлива впустую и какие технологии могут сократить эти потери — от нанопокрытий до электромоторов.

Читать полностью » Профессор Хэл Сосабовски: бензин сам по себе не взрывается, он лишь горит при наличии кислорода и искры вчера в 11:41
Голливуд нам соврал: машины не взрываются даже в самых жутких авариях

В кино машины взрываются при каждом столкновении, но в реальности топливо не способно детонировать без давления и кислорода. Почему этот миф до сих пор жив?

Читать полностью »

Новости
Технологии
Apple почти остановила выпуск iPhone Air из-за низкого спроса — Nikkei Asia
Спорт и фитнес
Прыжки с поворотом: как они ускоряют сжигание жира и укрепляют пресс, по мнению спортивных специалистов
Культура и шоу-бизнес
В Лондоне установят памятник Бриджит Джонс на площади Лестер-сквер
Авто и мото
Майор полиции Ковалёв: при остановке по регламенту инспектор обязан подойти к авто без промедления
Туризм
Турагенты предложили Госдуме ввести единые правила ценообразования на туры
Дом
Сода, соль и уксус эффективно удаляют нагар со сковороды
Технологии
Microsoft добавила искусственный интеллект в Paint
Питомцы
Ветеринар Татьяна Чистилина рассказала, как защитить собак от инфекций на выставках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet