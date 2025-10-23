Экран без границ, как новый мир: Apple готовит iPhone 20, который перевернёт всё, что мы знали о смартфонах

По данным аналитической компании Omdia, Apple намерена нарушить привычную нумерацию своих смартфонов: осенью 2027 года вместо ожидаемого iPhone 19 выйдет сразу iPhone 20. Решение объясняют символическим поводом — двадцатилетием с момента появления первого iPhone, который был представлен в 2007 году.

Компания хочет отметить юбилей выпуском модели, которая станет не просто обновлением, а "революционным" устройством, подчеркивающим технологический прорыв.

Юбилей без рамок и вырезов

По информации инсайдеров, Apple готовит принципиально новый дизайн. Экран iPhone 20 будет сплошным, без привычных вырезов и динамиков на панели. Фронтальная камера и система Face ID окажутся под дисплеем, что позволит сделать поверхность полностью цельной.

Кроме того, ожидается редизайн корпуса — более тонкие грани, упрощённые линии и новые материалы. Источники предполагают, что Apple может применить новое поколение стекла, устойчивого к царапинам и перегреву, а также улучшить теплоотвод процессора.

Почему пропускают iPhone 19

Для Apple это не первый случай, когда компания перескакивает через номер. В 2017 году вместо iPhone 9 был выпущен iPhone X — модель, символизировавшая десятилетие линейки. Тогда дизайн также сильно изменился: исчезла кнопка Home, а экран стал безрамочным.

Теперь история повторяется: "девятнадцатый" номер решено пропустить, чтобы подчеркнуть новую эпоху развития бренда и связать устройство с круглой датой.

Линейка 2027 года: что ждёт пользователей

Аналитики Omdia считают, что Apple не ограничится одним флагманом. График выпусков выглядит так:

первая половина 2027 года - дебют iPhone 18 и 18e. Это будут традиционные обновления с улучшенной камерой и энергоэффективным чипом. осень 2027 года - главная премьера: iPhone 20 Pro и 20 Pro Max. одновременно ожидаются второе поколение складного iPhone и новая версия iPhone Air.

Сравнение поколений

Модель Год выпуска Особенности iPhone X 2017 первый без кнопки Home, OLED-экран iPhone 14 Pro 2022 Dynamic Island, 48 Мп камера iPhone 17 2025 3-нм чип A19, 120 Гц экран iPhone 20 (ожидается) 2027 экран без вырезов, камера под дисплеем, редизайн

Как готовиться пользователям

Если планы Apple подтвердятся, переход от iPhone 18 к iPhone 20 станет крупнейшим обновлением за десятилетие. Тем, кто планирует апгрейд, стоит:

отслеживать выход iPhone 18 — он покажет направление развития камер и дизайна. сохранить устройства с Face ID вырезом — они могут стать "коллекционными". подождать iPhone 20, если хочется получить полностью новую концепцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупать iPhone 18 сразу после выхода в ожидании "революции".

• Последствие: через несколько месяцев модель устареет морально, ведь выйдет iPhone 20.

• Альтернатива: дождаться юбилейного релиза — или выбрать более доступный iPhone 17 Pro, который уже обладает технологиями премиум-уровня.

А что если Apple изменит план?

Если компания решит перенести релиз или вернуть нумерацию, вероятнее всего, маркетинговый акцент останется прежним — на 20-летии бренда. Даже при возможных задержках разработок Apple будет стремиться связать юбилей с особым продуктом, как это уже делала ранее.

FAQ

Когда выйдет iPhone 20?

Официальный релиз ожидается осенью 2027 года, приуроченный к 20-летию линейки.

Будет ли iPhone 19?

Нет. По информации Omdia, Apple полностью пропустит этот номер.

Что станет особенностью iPhone 20?

Главная инновация — экран без вырезов и встроенные под дисплей камера и Face ID.

Мифы и правда

• Миф: Apple выпустит iPhone 19 в отдельных странах.

Правда: компания не делает региональных версий с другой нумерацией.

• Миф: новая модель будет дороже из-за редкости.

Правда: цена обусловлена технологическим уровнем, а не маркетинговым ходом.

Исторический контекст

2007 — первый iPhone, изменивший индустрию.

2017 — iPhone X вместо 9, первый OLED-дисплей и Face ID.

2027 — ожидается iPhone 20 — юбилейная модель с экраном без границ.