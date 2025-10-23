Экран без границ, как новый мир: Apple готовит iPhone 20, который перевернёт всё, что мы знали о смартфонах
По данным аналитической компании Omdia, Apple намерена нарушить привычную нумерацию своих смартфонов: осенью 2027 года вместо ожидаемого iPhone 19 выйдет сразу iPhone 20. Решение объясняют символическим поводом — двадцатилетием с момента появления первого iPhone, который был представлен в 2007 году.
Компания хочет отметить юбилей выпуском модели, которая станет не просто обновлением, а "революционным" устройством, подчеркивающим технологический прорыв.
Юбилей без рамок и вырезов
По информации инсайдеров, Apple готовит принципиально новый дизайн. Экран iPhone 20 будет сплошным, без привычных вырезов и динамиков на панели. Фронтальная камера и система Face ID окажутся под дисплеем, что позволит сделать поверхность полностью цельной.
Кроме того, ожидается редизайн корпуса — более тонкие грани, упрощённые линии и новые материалы. Источники предполагают, что Apple может применить новое поколение стекла, устойчивого к царапинам и перегреву, а также улучшить теплоотвод процессора.
Почему пропускают iPhone 19
Для Apple это не первый случай, когда компания перескакивает через номер. В 2017 году вместо iPhone 9 был выпущен iPhone X — модель, символизировавшая десятилетие линейки. Тогда дизайн также сильно изменился: исчезла кнопка Home, а экран стал безрамочным.
Теперь история повторяется: "девятнадцатый" номер решено пропустить, чтобы подчеркнуть новую эпоху развития бренда и связать устройство с круглой датой.
Линейка 2027 года: что ждёт пользователей
Аналитики Omdia считают, что Apple не ограничится одним флагманом. График выпусков выглядит так:
-
первая половина 2027 года - дебют iPhone 18 и 18e. Это будут традиционные обновления с улучшенной камерой и энергоэффективным чипом.
-
осень 2027 года - главная премьера: iPhone 20 Pro и 20 Pro Max.
-
одновременно ожидаются второе поколение складного iPhone и новая версия iPhone Air.
Сравнение поколений
|Модель
|Год выпуска
|Особенности
|iPhone X
|2017
|первый без кнопки Home, OLED-экран
|iPhone 14 Pro
|2022
|Dynamic Island, 48 Мп камера
|iPhone 17
|2025
|3-нм чип A19, 120 Гц экран
|iPhone 20 (ожидается)
|2027
|экран без вырезов, камера под дисплеем, редизайн
Как готовиться пользователям
Если планы Apple подтвердятся, переход от iPhone 18 к iPhone 20 станет крупнейшим обновлением за десятилетие. Тем, кто планирует апгрейд, стоит:
-
отслеживать выход iPhone 18 — он покажет направление развития камер и дизайна.
-
сохранить устройства с Face ID вырезом — они могут стать "коллекционными".
-
подождать iPhone 20, если хочется получить полностью новую концепцию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: покупать iPhone 18 сразу после выхода в ожидании "революции".
• Последствие: через несколько месяцев модель устареет морально, ведь выйдет iPhone 20.
• Альтернатива: дождаться юбилейного релиза — или выбрать более доступный iPhone 17 Pro, который уже обладает технологиями премиум-уровня.
А что если Apple изменит план?
Если компания решит перенести релиз или вернуть нумерацию, вероятнее всего, маркетинговый акцент останется прежним — на 20-летии бренда. Даже при возможных задержках разработок Apple будет стремиться связать юбилей с особым продуктом, как это уже делала ранее.
FAQ
Когда выйдет iPhone 20?
Официальный релиз ожидается осенью 2027 года, приуроченный к 20-летию линейки.
Будет ли iPhone 19?
Нет. По информации Omdia, Apple полностью пропустит этот номер.
Что станет особенностью iPhone 20?
Главная инновация — экран без вырезов и встроенные под дисплей камера и Face ID.
Мифы и правда
• Миф: Apple выпустит iPhone 19 в отдельных странах.
Правда: компания не делает региональных версий с другой нумерацией.
• Миф: новая модель будет дороже из-за редкости.
Правда: цена обусловлена технологическим уровнем, а не маркетинговым ходом.
Исторический контекст
2007 — первый iPhone, изменивший индустрию.
2017 — iPhone X вместо 9, первый OLED-дисплей и Face ID.
2027 — ожидается iPhone 20 — юбилейная модель с экраном без границ.
