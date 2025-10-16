Samsung нервно курит в углу: Apple готовит революцию в мобильной фотографии

Компания Apple готовит к выпуску смартфон с одним из самых заметных обновлений в истории своих камер. По данным издания MacRumors, iPhone 18 Pro и Pro Max впервые получат модуль с переменной диафрагмой, что позволит улучшить качество снимков в любых условиях освещения и расширит творческие возможности пользователей.

Новая технология в камерах iPhone

Переменная диафрагма — это механизм, который способен менять размер отверстия, через которое проходит свет. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает на сенсор, и наоборот. Такая конструкция уже применялась в профессиональных фотоаппаратах и некоторых смартфонах конкурентов, но для iPhone это станет первым подобным опытом.

Apple собирается реализовать технологию в основном модуле камеры, дополняющем ультраширокоугольный и телеобъектив. Таким образом, владельцы моделей iPhone 18 Pro и Pro Max смогут выбирать уровень глубины резкости и контролировать степень размытия фона — от художественного боке до максимально резких портретов.

Кто создаёт новую камеру

По данным инсайдеров, производством модуля займутся LG Innotech и Foxconn, а за точную работу механизма диафрагмы будут отвечать Luxshare ICT и Sunny Optical. Эти компании уже сотрудничают с Apple при сборке камер и оптических систем, однако добавление подвижных элементов потребует новой точности и контроля качества.

"Переменная диафрагма позволит добиться лучшей детализации при слабом освещении и естественного баланса света на снимках", — отметил источник MacRumors.

Технология должна появиться исключительно в топовых версиях — стандартные модели iPhone 18, как ожидается, сохранят прежний тип камер.

Как это улучшит съёмку

Основное преимущество нововведения — гибкость настройки изображения. При съёмке в тёмных помещениях или ночью камера сможет автоматически расширить диафрагму, чтобы захватить больше света и снизить шум. При ярком солнце она, наоборот, сузится, предотвращая пересвет и сохраняя насыщенность цветов.

В ручном режиме пользователи смогут выбирать диафрагму для получения нужного эффекта. Например:

открыть диафрагму, чтобы размыть фон в портрете;

сузить её для пейзажей, где важна максимальная резкость на всём кадре.

Сравнение: iPhone 17 Pro vs iPhone 18 Pro

Параметр iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro (ожидается) Основная диафрагма фиксированная ƒ/1.78 переменная ƒ/1.4-ƒ/2.4 Светочувствительность стандартная улучшенная при слабом освещении Глубина резкости фиксированная регулируемая Производитель модуля LG Innotech LG Innotech, Foxconn Поддержка AI-функций есть расширенные алгоритмы нейросъёмки

Как использовать новую диафрагму: пошагово

Выберите режим "Pro" в камере — он даст доступ к ручным настройкам. Регулируйте диафрагму вручную для достижения нужного светового баланса. Используйте Smart HDR - алгоритм адаптирует параметры к сцене. Снимайте в RAW, чтобы получить максимальный диапазон для последующей обработки. Проверяйте фокус вручную: при съёмке с открытой диафрагмой глубина резкости становится минимальной.

Ошибки и альтернативы

• Ошибка: фотографировать с полностью открытой диафрагмой при ярком солнце.

Последствие: снимок получится пересвеченным.

Альтернатива: установить ƒ/2.4 или включить автонастройку.

• Ошибка: снимать ночью без стабилизации.

Последствие: появится размытость.

Альтернатива: использовать штатив или активировать режим "Ночная съёмка".

• Ошибка: игнорировать ручной режим.

Последствие: камера не использует весь потенциал переменной диафрагмы.

Альтернатива: активировать Pro Mode, чтобы управлять светом и глубиной.

Плюсы и минусы переменной диафрагмы

Плюсы Минусы Улучшенное качество фото при разном освещении Более сложная конструкция Гибкость фокусировки и глубины резкости Увеличение стоимости смартфона Более естественные цвета и свет Возможен повышенный износ подвижных частей Расширенные возможности для профи Доступно только в версиях Pro

FAQ

Как выбрать правильную диафрагму для съёмки?

Для портретов — около ƒ/1.4-ƒ/1.8, для пейзажей — ƒ/2.2-ƒ/2.4. Автоматический режим сам подбирает оптимальное значение.

Сколько будет стоить iPhone 18 Pro?

Точных данных пока нет, но ожидается рост цены на $100-150 из-за сложного модуля камеры.

Что лучше — фиксированная или переменная диафрагма?

Переменная обеспечивает больше свободы при съёмке и адаптацию к разным условиям, но увеличивает сложность конструкции.

Мифы и правда

• Миф: переменная диафрагма нужна только профессионалам.

Правда: автоматический режим делает всё сам, поэтому технология будет полезна каждому пользователю.

• Миф: из-за неё iPhone станет толще.

Правда: Apple использует компактный привод, который не изменит размеры корпуса.

• Миф: эта функция уже есть в iPhone 15 Pro.

Правда: предыдущие модели имели фиксированную диафрагму ƒ/1.78.

Интересные факты