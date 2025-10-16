Samsung нервно курит в углу: Apple готовит революцию в мобильной фотографии
Компания Apple готовит к выпуску смартфон с одним из самых заметных обновлений в истории своих камер. По данным издания MacRumors, iPhone 18 Pro и Pro Max впервые получат модуль с переменной диафрагмой, что позволит улучшить качество снимков в любых условиях освещения и расширит творческие возможности пользователей.
Новая технология в камерах iPhone
Переменная диафрагма — это механизм, который способен менять размер отверстия, через которое проходит свет. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает на сенсор, и наоборот. Такая конструкция уже применялась в профессиональных фотоаппаратах и некоторых смартфонах конкурентов, но для iPhone это станет первым подобным опытом.
Apple собирается реализовать технологию в основном модуле камеры, дополняющем ультраширокоугольный и телеобъектив. Таким образом, владельцы моделей iPhone 18 Pro и Pro Max смогут выбирать уровень глубины резкости и контролировать степень размытия фона — от художественного боке до максимально резких портретов.
Кто создаёт новую камеру
По данным инсайдеров, производством модуля займутся LG Innotech и Foxconn, а за точную работу механизма диафрагмы будут отвечать Luxshare ICT и Sunny Optical. Эти компании уже сотрудничают с Apple при сборке камер и оптических систем, однако добавление подвижных элементов потребует новой точности и контроля качества.
"Переменная диафрагма позволит добиться лучшей детализации при слабом освещении и естественного баланса света на снимках", — отметил источник MacRumors.
Технология должна появиться исключительно в топовых версиях — стандартные модели iPhone 18, как ожидается, сохранят прежний тип камер.
Как это улучшит съёмку
Основное преимущество нововведения — гибкость настройки изображения. При съёмке в тёмных помещениях или ночью камера сможет автоматически расширить диафрагму, чтобы захватить больше света и снизить шум. При ярком солнце она, наоборот, сузится, предотвращая пересвет и сохраняя насыщенность цветов.
В ручном режиме пользователи смогут выбирать диафрагму для получения нужного эффекта. Например:
-
открыть диафрагму, чтобы размыть фон в портрете;
-
сузить её для пейзажей, где важна максимальная резкость на всём кадре.
Сравнение: iPhone 17 Pro vs iPhone 18 Pro
|Параметр
|iPhone 17 Pro
|iPhone 18 Pro (ожидается)
|Основная диафрагма
|фиксированная ƒ/1.78
|переменная ƒ/1.4-ƒ/2.4
|Светочувствительность
|стандартная
|улучшенная при слабом освещении
|Глубина резкости
|фиксированная
|регулируемая
|Производитель модуля
|LG Innotech
|LG Innotech, Foxconn
|Поддержка AI-функций
|есть
|расширенные алгоритмы нейросъёмки
Как использовать новую диафрагму: пошагово
-
Выберите режим "Pro" в камере — он даст доступ к ручным настройкам.
-
Регулируйте диафрагму вручную для достижения нужного светового баланса.
-
Используйте Smart HDR - алгоритм адаптирует параметры к сцене.
-
Снимайте в RAW, чтобы получить максимальный диапазон для последующей обработки.
-
Проверяйте фокус вручную: при съёмке с открытой диафрагмой глубина резкости становится минимальной.
Ошибки и альтернативы
• Ошибка: фотографировать с полностью открытой диафрагмой при ярком солнце.
Последствие: снимок получится пересвеченным.
Альтернатива: установить ƒ/2.4 или включить автонастройку.
• Ошибка: снимать ночью без стабилизации.
Последствие: появится размытость.
Альтернатива: использовать штатив или активировать режим "Ночная съёмка".
• Ошибка: игнорировать ручной режим.
Последствие: камера не использует весь потенциал переменной диафрагмы.
Альтернатива: активировать Pro Mode, чтобы управлять светом и глубиной.
Плюсы и минусы переменной диафрагмы
|Плюсы
|Минусы
|Улучшенное качество фото при разном освещении
|Более сложная конструкция
|Гибкость фокусировки и глубины резкости
|Увеличение стоимости смартфона
|Более естественные цвета и свет
|Возможен повышенный износ подвижных частей
|Расширенные возможности для профи
|Доступно только в версиях Pro
FAQ
Как выбрать правильную диафрагму для съёмки?
Для портретов — около ƒ/1.4-ƒ/1.8, для пейзажей — ƒ/2.2-ƒ/2.4. Автоматический режим сам подбирает оптимальное значение.
Сколько будет стоить iPhone 18 Pro?
Точных данных пока нет, но ожидается рост цены на $100-150 из-за сложного модуля камеры.
Что лучше — фиксированная или переменная диафрагма?
Переменная обеспечивает больше свободы при съёмке и адаптацию к разным условиям, но увеличивает сложность конструкции.
Мифы и правда
• Миф: переменная диафрагма нужна только профессионалам.
Правда: автоматический режим делает всё сам, поэтому технология будет полезна каждому пользователю.
• Миф: из-за неё iPhone станет толще.
Правда: Apple использует компактный привод, который не изменит размеры корпуса.
• Миф: эта функция уже есть в iPhone 15 Pro.
Правда: предыдущие модели имели фиксированную диафрагму ƒ/1.78.
Интересные факты
-
Первая переменная диафрагма в смартфонах появилась у Samsung Galaxy S9 в 2018 году.
-
Камеры iPhone используют стеклянные линзы с нанопокрытием для уменьшения бликов.
-
Переход к механической диафрагме открывает путь к гибридным системам с оптическим зумом без потери света.
