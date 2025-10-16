Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max
© commons.wikimedia.org by David Stewart is licensed under CC BY 2.0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:33

Samsung нервно курит в углу: Apple готовит революцию в мобильной фотографии

Камеры iPhone 18 Pro получат переменную диафрагму — данные MacRumors

Компания Apple готовит к выпуску смартфон с одним из самых заметных обновлений в истории своих камер. По данным издания MacRumors, iPhone 18 Pro и Pro Max впервые получат модуль с переменной диафрагмой, что позволит улучшить качество снимков в любых условиях освещения и расширит творческие возможности пользователей.

Новая технология в камерах iPhone

Переменная диафрагма — это механизм, который способен менять размер отверстия, через которое проходит свет. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает на сенсор, и наоборот. Такая конструкция уже применялась в профессиональных фотоаппаратах и некоторых смартфонах конкурентов, но для iPhone это станет первым подобным опытом.

Apple собирается реализовать технологию в основном модуле камеры, дополняющем ультраширокоугольный и телеобъектив. Таким образом, владельцы моделей iPhone 18 Pro и Pro Max смогут выбирать уровень глубины резкости и контролировать степень размытия фона — от художественного боке до максимально резких портретов.

Кто создаёт новую камеру

По данным инсайдеров, производством модуля займутся LG Innotech и Foxconn, а за точную работу механизма диафрагмы будут отвечать Luxshare ICT и Sunny Optical. Эти компании уже сотрудничают с Apple при сборке камер и оптических систем, однако добавление подвижных элементов потребует новой точности и контроля качества.

"Переменная диафрагма позволит добиться лучшей детализации при слабом освещении и естественного баланса света на снимках", — отметил источник MacRumors.

Технология должна появиться исключительно в топовых версиях — стандартные модели iPhone 18, как ожидается, сохранят прежний тип камер.

Как это улучшит съёмку

Основное преимущество нововведения — гибкость настройки изображения. При съёмке в тёмных помещениях или ночью камера сможет автоматически расширить диафрагму, чтобы захватить больше света и снизить шум. При ярком солнце она, наоборот, сузится, предотвращая пересвет и сохраняя насыщенность цветов.

В ручном режиме пользователи смогут выбирать диафрагму для получения нужного эффекта. Например:

  • открыть диафрагму, чтобы размыть фон в портрете;

  • сузить её для пейзажей, где важна максимальная резкость на всём кадре.

Сравнение: iPhone 17 Pro vs iPhone 18 Pro

Параметр iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro (ожидается)
Основная диафрагма фиксированная ƒ/1.78 переменная ƒ/1.4-ƒ/2.4
Светочувствительность стандартная улучшенная при слабом освещении
Глубина резкости фиксированная регулируемая
Производитель модуля LG Innotech LG Innotech, Foxconn
Поддержка AI-функций есть расширенные алгоритмы нейросъёмки

Как использовать новую диафрагму: пошагово

  1. Выберите режим "Pro" в камере — он даст доступ к ручным настройкам.

  2. Регулируйте диафрагму вручную для достижения нужного светового баланса.

  3. Используйте Smart HDR - алгоритм адаптирует параметры к сцене.

  4. Снимайте в RAW, чтобы получить максимальный диапазон для последующей обработки.

  5. Проверяйте фокус вручную: при съёмке с открытой диафрагмой глубина резкости становится минимальной.

Ошибки и альтернативы

Ошибка: фотографировать с полностью открытой диафрагмой при ярком солнце.
Последствие: снимок получится пересвеченным.
Альтернатива: установить ƒ/2.4 или включить автонастройку.

Ошибка: снимать ночью без стабилизации.
Последствие: появится размытость.
Альтернатива: использовать штатив или активировать режим "Ночная съёмка".

Ошибка: игнорировать ручной режим.
Последствие: камера не использует весь потенциал переменной диафрагмы.
Альтернатива: активировать Pro Mode, чтобы управлять светом и глубиной.

Плюсы и минусы переменной диафрагмы

Плюсы Минусы
Улучшенное качество фото при разном освещении Более сложная конструкция
Гибкость фокусировки и глубины резкости Увеличение стоимости смартфона
Более естественные цвета и свет Возможен повышенный износ подвижных частей
Расширенные возможности для профи Доступно только в версиях Pro

FAQ

Как выбрать правильную диафрагму для съёмки?
Для портретов — около ƒ/1.4-ƒ/1.8, для пейзажей — ƒ/2.2-ƒ/2.4. Автоматический режим сам подбирает оптимальное значение.

Сколько будет стоить iPhone 18 Pro?
Точных данных пока нет, но ожидается рост цены на $100-150 из-за сложного модуля камеры.

Что лучше — фиксированная или переменная диафрагма?
Переменная обеспечивает больше свободы при съёмке и адаптацию к разным условиям, но увеличивает сложность конструкции.

Мифы и правда

Миф: переменная диафрагма нужна только профессионалам.
Правда: автоматический режим делает всё сам, поэтому технология будет полезна каждому пользователю.

Миф: из-за неё iPhone станет толще.
Правда: Apple использует компактный привод, который не изменит размеры корпуса.

Миф: эта функция уже есть в iPhone 15 Pro.
Правда: предыдущие модели имели фиксированную диафрагму ƒ/1.78.

Интересные факты

  1. Первая переменная диафрагма в смартфонах появилась у Samsung Galaxy S9 в 2018 году.

  2. Камеры iPhone используют стеклянные линзы с нанопокрытием для уменьшения бликов.

  3. Переход к механической диафрагме открывает путь к гибридным системам с оптическим зумом без потери света.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Google внедрила в Meet интеллектуальный фильтр макияжа на основе нейросетей сегодня в 9:27
Без туши и пудры, но с эффектом «ухоженно»: новая фишка Meet сработает даже на понедельник

Google Meet получил ИИ-фильтр для макияжа, позволяющий выглядеть ухоженно без косметики. Как работает новая функция и чем она отличается от аналогов Zoom и Microsoft Teams?

Читать полностью » В Gmail появилась ИИ-функция Gemini для подбора времени встреч сегодня в 8:33
Встречи без нервов и 20 писем: Google научил Gmail сам назначать время

Google добавил в Gmail и Календарь функцию «Помощь в планировании» на базе Gemini, которая автоматически подбирает удобное время встречи. Как работает новый ИИ-помощник и чем он лучше Calendly?

Читать полностью » Mozilla интегрировала Perplexity AI в Firefox как альтернативу Google и Bing сегодня в 7:26
Google, берегись: Firefox запускает ИИ-поиск, который отвечает лучше и не следит за тобой

Mozilla добавила в Firefox поддержку Perplexity AI — теперь пользователи могут искать информацию с помощью искусственного интеллекта прямо из браузера. Чем это отличается от Google и зачем это нужно?

Читать полностью » Impulse Space отправит первые грузовые миссии на Луну в 2028 году сегодня в 6:37
Луна ждёт посылку: Impulse Space запускает курьерскую службу за пределами Земли

Impulse Space планирует доставлять до 6 тонн груза на Луну уже в 2028 году с помощью собственных систем Helios и нового посадочного модуля. Как стартап Тома Мюллера меняет правила лунной логистики?

Читать полностью » Видеоподкасты Spotify появятся на Netflix в 2026 году — старт с шоу The Ringer сегодня в 5:26
Теперь подкасты можно смотреть: Spotify и Netflix объединились — и это меняет всё

Spotify и Netflix объединяются: видеоподкасты Spotify станут доступны на Netflix с 2026 года. Что даст это партнёрство авторам, зрителям и рынку подкастов?

Читать полностью » Сэм Альтман заявил о введении сегодня в 4:46
OpenAI включает режим 18+: зачем Альтман разрешает ИИ говорить об Этом

OpenAI готовится разрешить взрослым пользователям ChatGPT эротические диалоги и более «человечные» ответы. Почему компания смягчает правила и какие риски это несёт?

Читать полностью » Stellantis инвестирует $13 млрд в модернизацию заводов и выпуск новых моделей в США сегодня в 3:36
Stellantis запускает мотор по-новой: заводы оживают, а электромобили отступают

Stellantis инвестирует 13 миллиардов долларов в производство в США. Почему автогигант делает ставку на гибриды вместо полного перехода к электромобилям и что это значит для американского автопрома?

Читать полностью » Coinbase увеличила долю в индийской криптобирже CoinDCX, оценённой в $2,45 млрд сегодня в 2:26
Индийская криптобиржа стала дороже, чем многие банки: что происходит с CoinDCX после скандала

Coinbase увеличила инвестиции в индийскую криптобиржу CoinDCX, оценив её в 2,45 млрд долларов. Что стоит за сделкой и как она изменит крипторынок Индии?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Университет Шеффилд Холлэм: сочетание аэробных и силовых тренировок — ключ к долголетию
Садоводство
Осенний уход за декабристом с фосфорно-калийными удобрениями продлевает период цветения
Наука
Средневековые арабские поэты 11 и 10 веков описали взрывы звёзд
Культура и шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу призналась, что в Goop сталкивалась с токсичными сотрудниками
Еда
Шеф-повар Стюарт: яблоко делает тыквенный суп более ароматным и сбалансированным
Дом
Регулярная дезинфекция кухни предотвращает распространение кишечных инфекций — Fresh Home Cleaning
Авто и мото
Подключаемые гибриды выбрасывают CO2 в восемь раз больше заявленного
Красота и здоровье
Косметологи: желатин и витамин С повышают упругость кожи шеи и декольте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet