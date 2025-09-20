Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
iPhone 17
iPhone 17
© Apple is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:21

Очереди в Китай — царапины на корпус: iPhone 17 оказался слишком нежным для реальности

В Китае выявили проблему с прочностью iPhone 17 Pro и Air — корпуса покрываются царапинами

Сразу после выхода iPhone 17 в Китае внимание общественности переключилось не только на новые функции, но и на проблемы с прочностью корпусов. Очереди у фирменных магазинов Apple привели к тому, что тестовые образцы смартфонов быстро покрылись царапинами, вызвав волну обсуждений в соцсетях.

Где проявилась проблема

По данным Bloomberg, наибольшие нарекания вызвали модели iPhone 17 Pro и Pro Max в темно-синем цвете. На выставочных устройствах спустя всего несколько часов после старта продаж появились заметные следы эксплуатации. Схожая ситуация возникла и с ультратонкой моделью iPhone Air в черном корпусе.

Фотографии поцарапанных устройств мгновенно разошлись по китайским соцсетям, собрав десятки миллионов просмотров и вызвав жаркие дискуссии о качестве материалов.

Почему это происходит

Эксперты считают, что корень проблемы — в выборе корпуса. Apple снова вернулась к анодированному алюминию. Этот металл лёгкий и позволяет уменьшить толщину смартфона, но при этом он плохо переносит механическое воздействие.

Подобные истории уже случались:

  • iPhone 5 в чёрном цвете легко покрывался царапинами;

  • iPhone 7 в версии Jet Black быстро терял внешний вид из-за глянцевого покрытия;

  • iPhone 6 прославился эффектом "bendgate" — корпус гнулся под давлением;

  • iPhone 4 имел проблему с "антенной", из-за которой падал сигнал.

Тогда Apple рекомендовала использовать чехлы и аксессуары как временное решение.

Сравнение уязвимых моделей

Модель Проблема Реакция Apple
iPhone 4 Потеря сигнала при касании антенны Бесплатные чехлы
iPhone 5 (чёрный) Царапины на корпусе Совет использовать чехлы
iPhone 6 "Bendgate", деформация корпуса Усиление конструкции в следующих моделях
iPhone 7 Jet Black Потеря глянца, царапины Рекомендация защитных чехлов
iPhone 17 Pro / Air Лёгкие царапины на алюминии Пока без комментариев

Советы шаг за шагом: как защитить iPhone 17

  1. Сразу после покупки наклеить защитную плёнку или нанести керамическое покрытие на корпус.

  2. Выбрать прочный чехол: силиконовый, пластиковый или кожаный, желательно с внутренней подкладкой.

  3. Избегать хранения смартфона в одном кармане с ключами или монетами.

  4. Регулярно протирать корпус мягкой тканью, чтобы мелкие частицы пыли не оставляли следов.

  5. При желании использовать бронеплёнку не только на экран, но и на заднюю панель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Носить iPhone без чехла.

  • Последствие: Быстрые царапины и потеря товарного вида.

  • Альтернатива: Использование тонких, но прочных чехлов.

  • Ошибка: Оставлять смартфон на твёрдых поверхностях.

  • Последствие: Микроповреждения корпуса.

  • Альтернатива: Использовать подставки или мягкие покрытия.

  • Ошибка: Игнорировать первые следы износа.

  • Последствие: Быстрое ухудшение внешнего вида.

  • Альтернатива: Обрабатывать корпус защитными средствами.

А что если…

А что если Apple признает проблему официально? Возможно, компания предложит пользователям бесплатные аксессуары или разработает улучшенную анодировку в будущих партиях iPhone 17. В противном случае на рынок выйдут сторонние производители чехлов и плёнок, которые закроют нишу защиты новых моделей.

Плюсы и минусы анодированного алюминия

Плюсы Минусы
Лёгкий материал Склонен к царапинам
Позволяет делать смартфон тоньше Быстро теряет внешний вид
Приятный на ощупь Требует защиты аксессуарами
Хорошо рассеивает тепло Менее прочен, чем сталь или титановый сплав

FAQ

Будут ли проблемы у всех iPhone 17?
Наибольшие нарекания касаются Pro, Pro Max и Air в тёмных цветах.

Стоит ли ждать официальной реакции Apple?
Пока комментариев нет, но практика прошлых лет показывает: компания может предложить аксессуары или внести изменения в производство.

Можно ли самостоятельно уменьшить риск царапин?
Да — с помощью чехлов, плёнок и аккуратного использования.

Мифы и правда

  • Миф: iPhone всегда делается из самых прочных материалов.
    Правда: история знает примеры, когда материалы оказывались проблемными.

  • Миф: Чехлы нужны только для падений.
    Правда: они также защищают корпус от ежедневных мелких повреждений.

  • Миф: Светлые корпуса не царапаются.
    Правда: на них просто меньше заметны следы.

Интересные факты

  1. iPhone 7 Jet Black сопровождался предупреждением Apple о "естественном износе" ещё при старте продаж.

  2. iPhone 6 стал причиной коллективных исков из-за "bendgate".

  3. В Китае на открытии магазинов Apple очереди на новые iPhone традиционно собирают тысячи людей.

Исторический контекст

  • 2010: iPhone 4 и скандал с антенной.

  • 2012: iPhone 5 в чёрном цвете оказался слишком уязвим к царапинам.

  • 2014: iPhone 6 и "bendgate".

  • 2016: iPhone 7 Jet Black потерял репутацию из-за царапин.

  • 2025: iPhone 17 Pro и Air повторяют проблемы прошлых поколений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый протокол Google AP2 позволит ИИ-агентам оплачивать покупки за пользователей сегодня в 13:16

ИИ теперь платит за вас — Google запускает новый протокол покупок без кликов

Google представил новый протокол AP2, который позволит ИИ-агентам совершать платежи за пользователей. Но есть детали, о которых стоит знать.

Читать полностью » сегодня в 12:57

Никаких стикеров с чертями: в России запускают мессенджер без греха и мата

В России готовят к запуску православный мессенджер «Зосима». Он будет похож на WhatsApp, но с фильтрацией ненормативной лексики и акцентом на безопасность.

Читать полностью » Apple: чёрные квадраты и линии на фото iPhone 17 Pro и Air устранят обновлением iOS сегодня в 11:16

Apple признала ошибку в камере iPhone Air — и это не баг, а особенность

Apple подтвердила ошибку в камерах iPhone Air и iPhone 17 Pro: при ярком освещении появляются артефакты. Компания готовит обновление ПО.

Читать полностью » С 2026 года Steam будет поддерживать только 64-битные версии Windows 10 и 11 — Valve сегодня в 10:16

Steam объявил приговор старым Windows: одна ошибка — и вы останетесь без игр

Valve откажется от поддержки 32-битной Windows 10 в Steam с 2026 года. Игрокам придётся перейти на 64-битные ОС, чтобы сохранить доступ к платформе.

Читать полностью » Учёные ИОНХ РАН синтезировали новый анод для натрий-ионных аккумуляторов сегодня в 11:16

Натрий вместо лития? Российская разработка обещает революцию в аккумуляторах

Учёные РАН синтезировали новый анод на основе MXene и сульфида германия. Он стабилен при высоких токах и способен улучшить натрий-ионные аккумуляторы.

Читать полностью » iOS 26 делает даже старые iPhone визуально быстрее — 9to5Mac сегодня в 8:11

Старый iPhone оживает, как новый — и всё из-за одного трюка с анимацией

В iOS 26 Apple ускорила анимацию запуска приложений. Теперь даже старые iPhone кажутся быстрее, но новые эффекты потребляют больше энергии.

Читать полностью » Брет Тейлор: рынок искусственного интеллекта находится в стадии пузыря — и это нормально сегодня в 7:11

ИИ — это пузырь. Но он нужен: как инвесторы теряют деньги, чтобы создать будущее

Глава Sierra и председатель совета OpenAI Брет Тейлор заявил, что рынок ИИ находится в пузыре. Но, как и интернет в 90-х, он создаст колоссальную ценность.

Читать полностью » Chrome получит режим интеллектуального агента для бронирования и заказов — Google сегодня в 6:11

Это уже не интернет, а личный дворецкий: что умеет новый Chrome с ИИ

Chrome получил встроенного ИИ-ассистента Gemini, который умеет искать по истории, объединять вкладки и даже выполнять задачи от лица пользователя.

Читать полностью »

Новости
Еда

Врачи уточнили, какие продукты лучше оставить дома перед поездкой в поезде
Наука

Подводные раскопки у берегов Каша выявили парфюмерные сосуды, пролежавшие под водой тысячу лет
Наука

Археологи нашли останки жертв землетрясения IV века в римской Гераклее Синтике
Спорт и фитнес

Журналист рассказал, как месяц ежедневных отжиманий от стены помог улучшить осанку и здоровье
Дом

Сода, кола и зубная паста эффективно очищают кастрюли от нагара и жира
Авто и мото

Эксперты объяснили распространённые приёмы недолива топлива на АЗС
Туризм

Из Ростова-на-Дону в Крым отправились пробные пассажирские поезда через новые территории — Хуснуллин
Еда

Диетолог Винчи Цуй назвала продукты с высоким содержанием цинка для иммунитета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet