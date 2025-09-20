Очереди в Китай — царапины на корпус: iPhone 17 оказался слишком нежным для реальности

Сразу после выхода iPhone 17 в Китае внимание общественности переключилось не только на новые функции, но и на проблемы с прочностью корпусов. Очереди у фирменных магазинов Apple привели к тому, что тестовые образцы смартфонов быстро покрылись царапинами, вызвав волну обсуждений в соцсетях.

Где проявилась проблема

По данным Bloomberg, наибольшие нарекания вызвали модели iPhone 17 Pro и Pro Max в темно-синем цвете. На выставочных устройствах спустя всего несколько часов после старта продаж появились заметные следы эксплуатации. Схожая ситуация возникла и с ультратонкой моделью iPhone Air в черном корпусе.

Фотографии поцарапанных устройств мгновенно разошлись по китайским соцсетям, собрав десятки миллионов просмотров и вызвав жаркие дискуссии о качестве материалов.

Почему это происходит

Эксперты считают, что корень проблемы — в выборе корпуса. Apple снова вернулась к анодированному алюминию. Этот металл лёгкий и позволяет уменьшить толщину смартфона, но при этом он плохо переносит механическое воздействие.

Подобные истории уже случались:

iPhone 5 в чёрном цвете легко покрывался царапинами;

iPhone 7 в версии Jet Black быстро терял внешний вид из-за глянцевого покрытия;

iPhone 6 прославился эффектом "bendgate" — корпус гнулся под давлением;

iPhone 4 имел проблему с "антенной", из-за которой падал сигнал.

Тогда Apple рекомендовала использовать чехлы и аксессуары как временное решение.

Сравнение уязвимых моделей

Модель Проблема Реакция Apple iPhone 4 Потеря сигнала при касании антенны Бесплатные чехлы iPhone 5 (чёрный) Царапины на корпусе Совет использовать чехлы iPhone 6 "Bendgate", деформация корпуса Усиление конструкции в следующих моделях iPhone 7 Jet Black Потеря глянца, царапины Рекомендация защитных чехлов iPhone 17 Pro / Air Лёгкие царапины на алюминии Пока без комментариев

Советы шаг за шагом: как защитить iPhone 17

Сразу после покупки наклеить защитную плёнку или нанести керамическое покрытие на корпус. Выбрать прочный чехол: силиконовый, пластиковый или кожаный, желательно с внутренней подкладкой. Избегать хранения смартфона в одном кармане с ключами или монетами. Регулярно протирать корпус мягкой тканью, чтобы мелкие частицы пыли не оставляли следов. При желании использовать бронеплёнку не только на экран, но и на заднюю панель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Носить iPhone без чехла.

Последствие: Быстрые царапины и потеря товарного вида.

Альтернатива: Использование тонких, но прочных чехлов.

Ошибка: Оставлять смартфон на твёрдых поверхностях.

Последствие: Микроповреждения корпуса.

Альтернатива: Использовать подставки или мягкие покрытия.

Ошибка: Игнорировать первые следы износа.

Последствие: Быстрое ухудшение внешнего вида.

Альтернатива: Обрабатывать корпус защитными средствами.

А что если…

А что если Apple признает проблему официально? Возможно, компания предложит пользователям бесплатные аксессуары или разработает улучшенную анодировку в будущих партиях iPhone 17. В противном случае на рынок выйдут сторонние производители чехлов и плёнок, которые закроют нишу защиты новых моделей.

Плюсы и минусы анодированного алюминия

Плюсы Минусы Лёгкий материал Склонен к царапинам Позволяет делать смартфон тоньше Быстро теряет внешний вид Приятный на ощупь Требует защиты аксессуарами Хорошо рассеивает тепло Менее прочен, чем сталь или титановый сплав

FAQ

Будут ли проблемы у всех iPhone 17?

Наибольшие нарекания касаются Pro, Pro Max и Air в тёмных цветах.

Стоит ли ждать официальной реакции Apple?

Пока комментариев нет, но практика прошлых лет показывает: компания может предложить аксессуары или внести изменения в производство.

Можно ли самостоятельно уменьшить риск царапин?

Да — с помощью чехлов, плёнок и аккуратного использования.

Мифы и правда

Миф: iPhone всегда делается из самых прочных материалов.

Правда: история знает примеры, когда материалы оказывались проблемными.

Миф: Чехлы нужны только для падений.

Правда: они также защищают корпус от ежедневных мелких повреждений.

Миф: Светлые корпуса не царапаются.

Правда: на них просто меньше заметны следы.

Интересные факты

iPhone 7 Jet Black сопровождался предупреждением Apple о "естественном износе" ещё при старте продаж. iPhone 6 стал причиной коллективных исков из-за "bendgate". В Китае на открытии магазинов Apple очереди на новые iPhone традиционно собирают тысячи людей.

Исторический контекст