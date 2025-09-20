Очереди в Китай — царапины на корпус: iPhone 17 оказался слишком нежным для реальности
Сразу после выхода iPhone 17 в Китае внимание общественности переключилось не только на новые функции, но и на проблемы с прочностью корпусов. Очереди у фирменных магазинов Apple привели к тому, что тестовые образцы смартфонов быстро покрылись царапинами, вызвав волну обсуждений в соцсетях.
Где проявилась проблема
По данным Bloomberg, наибольшие нарекания вызвали модели iPhone 17 Pro и Pro Max в темно-синем цвете. На выставочных устройствах спустя всего несколько часов после старта продаж появились заметные следы эксплуатации. Схожая ситуация возникла и с ультратонкой моделью iPhone Air в черном корпусе.
Фотографии поцарапанных устройств мгновенно разошлись по китайским соцсетям, собрав десятки миллионов просмотров и вызвав жаркие дискуссии о качестве материалов.
Почему это происходит
Эксперты считают, что корень проблемы — в выборе корпуса. Apple снова вернулась к анодированному алюминию. Этот металл лёгкий и позволяет уменьшить толщину смартфона, но при этом он плохо переносит механическое воздействие.
Подобные истории уже случались:
-
iPhone 5 в чёрном цвете легко покрывался царапинами;
-
iPhone 7 в версии Jet Black быстро терял внешний вид из-за глянцевого покрытия;
-
iPhone 6 прославился эффектом "bendgate" — корпус гнулся под давлением;
-
iPhone 4 имел проблему с "антенной", из-за которой падал сигнал.
Тогда Apple рекомендовала использовать чехлы и аксессуары как временное решение.
Сравнение уязвимых моделей
|Модель
|Проблема
|Реакция Apple
|iPhone 4
|Потеря сигнала при касании антенны
|Бесплатные чехлы
|iPhone 5 (чёрный)
|Царапины на корпусе
|Совет использовать чехлы
|iPhone 6
|"Bendgate", деформация корпуса
|Усиление конструкции в следующих моделях
|iPhone 7 Jet Black
|Потеря глянца, царапины
|Рекомендация защитных чехлов
|iPhone 17 Pro / Air
|Лёгкие царапины на алюминии
|Пока без комментариев
Советы шаг за шагом: как защитить iPhone 17
-
Сразу после покупки наклеить защитную плёнку или нанести керамическое покрытие на корпус.
-
Выбрать прочный чехол: силиконовый, пластиковый или кожаный, желательно с внутренней подкладкой.
-
Избегать хранения смартфона в одном кармане с ключами или монетами.
-
Регулярно протирать корпус мягкой тканью, чтобы мелкие частицы пыли не оставляли следов.
-
При желании использовать бронеплёнку не только на экран, но и на заднюю панель.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Носить iPhone без чехла.
-
Последствие: Быстрые царапины и потеря товарного вида.
-
Альтернатива: Использование тонких, но прочных чехлов.
-
Ошибка: Оставлять смартфон на твёрдых поверхностях.
-
Последствие: Микроповреждения корпуса.
-
Альтернатива: Использовать подставки или мягкие покрытия.
-
Ошибка: Игнорировать первые следы износа.
-
Последствие: Быстрое ухудшение внешнего вида.
-
Альтернатива: Обрабатывать корпус защитными средствами.
А что если…
А что если Apple признает проблему официально? Возможно, компания предложит пользователям бесплатные аксессуары или разработает улучшенную анодировку в будущих партиях iPhone 17. В противном случае на рынок выйдут сторонние производители чехлов и плёнок, которые закроют нишу защиты новых моделей.
Плюсы и минусы анодированного алюминия
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкий материал
|Склонен к царапинам
|Позволяет делать смартфон тоньше
|Быстро теряет внешний вид
|Приятный на ощупь
|Требует защиты аксессуарами
|Хорошо рассеивает тепло
|Менее прочен, чем сталь или титановый сплав
FAQ
Будут ли проблемы у всех iPhone 17?
Наибольшие нарекания касаются Pro, Pro Max и Air в тёмных цветах.
Стоит ли ждать официальной реакции Apple?
Пока комментариев нет, но практика прошлых лет показывает: компания может предложить аксессуары или внести изменения в производство.
Можно ли самостоятельно уменьшить риск царапин?
Да — с помощью чехлов, плёнок и аккуратного использования.
Мифы и правда
-
Миф: iPhone всегда делается из самых прочных материалов.
Правда: история знает примеры, когда материалы оказывались проблемными.
-
Миф: Чехлы нужны только для падений.
Правда: они также защищают корпус от ежедневных мелких повреждений.
-
Миф: Светлые корпуса не царапаются.
Правда: на них просто меньше заметны следы.
Интересные факты
-
iPhone 7 Jet Black сопровождался предупреждением Apple о "естественном износе" ещё при старте продаж.
-
iPhone 6 стал причиной коллективных исков из-за "bendgate".
-
В Китае на открытии магазинов Apple очереди на новые iPhone традиционно собирают тысячи людей.
Исторический контекст
-
2010: iPhone 4 и скандал с антенной.
-
2012: iPhone 5 в чёрном цвете оказался слишком уязвим к царапинам.
-
2014: iPhone 6 и "bendgate".
-
2016: iPhone 7 Jet Black потерял репутацию из-за царапин.
-
2025: iPhone 17 Pro и Air повторяют проблемы прошлых поколений.
