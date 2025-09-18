iPhone 17 рвёт кассу в Китае: почему базовая версия зашла лучше Pro

Apple снова подтвердила свой статус законодателя трендов: предзаказы на новый iPhone 17 в Китае побили рекорды. Уже в первый час после открытия продаж на платформе JD. com количество заказов превысило результат первого дня iPhone 16 годом ранее. Для компании это сигнал, что даже в условиях конкуренции с местными брендами интерес к её продукции остаётся высоким.

Почему именно базовая версия

Наибольшей популярностью у покупателей стала базовая конфигурация iPhone 17 с объёмом памяти 256 ГБ. Это объясняется сочетанием нескольких факторов:

сохранение прежней стартовой цены $799 (около 67 тыс. руб.);

удвоенный объём памяти по сравнению с прошлым поколением;

заметные аппаратные улучшения, которые раньше были доступны только в Pro-версии.

Таким образом, пользователи получают больше возможностей за те же деньги, что воспринимается как редкий шаг щедрости со стороны Apple.

Задержка с iPhone Air

Одновременно стало известно, что выпуск iPhone Air отложен. Причина — отсутствие окончательного одобрения по eSIM со стороны китайских регуляторов. Пока власти не дадут "зелёный свет", модель не поступит на рынок. Это задерживает общий эффект от запуска линейки, но не мешает росту спроса на базовую модель.

Что нового в iPhone 17

По сравнению с iPhone 16, изменения выглядят весомыми:

увеличенный дисплей: 6,3 дюйма против 6,1;

поддержка ProMotion и частота обновления 120 Гц;

улучшенная фронтальная камера;

48-мегапиксельный сверхширокий модуль на тыльной панели;

базовый объём памяти — теперь 256 ГБ.

"Главное преимущество iPhone 17 — это баланс цены и новых функций", — отметили аналитики 9to5Mac.

Сравнение: iPhone 16 и iPhone 17

Характеристика iPhone 16 iPhone 17 Дисплей 6,1 дюйма 6,3 дюйма Частота обновления 60 Гц 120 Гц (ProMotion) Фронтальная камера стандартная улучшенная Тыльная камера 12 Мп сверхширокая 48 Мп сверхширокая Объём памяти 128 ГБ 256 ГБ Цена на старте $799 $799

Советы шаг за шагом: как выбрать модель

Определите, нужен ли вам Pro — он даст больше мощности и улучшенную фотосъёмку. Если ищете оптимальное соотношение цены и характеристик, выбирайте iPhone 17. Для любителей компактных моделей стоит подождать iPhone Air (после выхода). Если важна экономия, можно обратить внимание на iPhone 16, который подешевеет. Проверьте, поддерживает ли ваш регион eSIM, прежде чем выбирать Air или Pro.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать снижения цен сразу после старта.

Последствие: в Китае спрос высок, и скидок не будет.

Альтернатива: дождаться праздничного квартала, когда появятся акции.

Ошибка: брать минимальную память в надежде на облако.

Последствие: быстрое заполнение хранилища.

Альтернатива: выбрать 256 ГБ — это новый стандарт у Apple.

Ошибка: ориентироваться только на диагональ экрана.

Последствие: упустить важные фишки (камера, дисплей ProMotion).

Альтернатива: оценить все ключевые параметры перед покупкой.

А что если…

Что будет, если iPhone Air задержится надолго? Apple может потерять часть аудитории, которая ждёт более доступный смартфон. В то же время спрос на iPhone 17 продолжит расти — именно он закрывает потребности тех, кто хочет новинку "здесь и сейчас".

Плюсы и минусы iPhone 17

Плюсы Минусы Увеличенный экран и 120 Гц Нет Telephoto-объектива Базовый объём памяти 256 ГБ Цена выше китайских аналогов Улучшенные камеры Задержка iPhone Air Стартовая цена не изменилась Конкуренция с местными брендами

FAQ

Как выбрать между iPhone 17 и iPhone 17 Pro?

Pro-версия подойдёт для профессионалов и энтузиастов фото, обычный iPhone 17 — для большинства пользователей.

Когда выйдет iPhone Air в Китае?

Официальных сроков нет — всё зависит от одобрения eSIM регуляторами.

Сколько стоит iPhone 17 в России?

Цена будет выше $799 из-за налогов и наценки, ориентироваться стоит на 85-90 тыс. руб.

Мифы и правда

Миф: "iPhone 17 почти не отличается от iPhone 16".

Правда: разница существенная — экран, камеры и память изменены радикально.

Миф: "Apple теряет позиции в Китае".

Правда: спрос на iPhone 17 показывает обратное.

Миф: "Базовая версия хуже Pro".

Правда: для большинства пользователей базовой модели достаточно.

Интересные факты

Китай остаётся крупнейшим рынком для Apple после США. Платформа JD. com играет ключевую роль в онлайн-продажах электроники. Apple впервые сохранила стартовую цену при удвоении памяти.

Исторический контекст