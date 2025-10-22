iPhone 17 бьёт iPhone 16 — благодаря обновлению, которого ждали 3 года

Аналитики компании Counterpoint Research (CR) сообщили, что линейка iPhone 17 стартовала значительно успешнее прошлогодней серии. Согласно опубликованному отчёту, продажи iPhone 17 за первые 10 дней после выхода оказались на 14% выше, чем у iPhone 16 за аналогичный период.

Исследование охватывает два ключевых рынка — США и Китай, где сосредоточена большая часть глобальных продаж Apple.

Новый цикл обновления смартфонов

Эксперты CR связывают рост продаж не только с новыми функциями, но и с тем, что начался очередной "цикл обновления". Миллионы пользователей, купивших предыдущие модели во время пандемии COVID-19 в 2020 году, теперь сталкиваются с необходимостью замены устройств.

"Мы наблюдаем естественную волну обновления среди пользователей четырёхлетних моделей, особенно в США и Китае", — отметил старший аналитик CR Мэнмэн Чжан.

Главный рост — у базовой модели

Наибольший скачок показал обычный iPhone 17, который в этом году получил больше отличий от своих старших "побратимов". По данным CR, его продажи выросли на 31% относительно iPhone 16 годом ранее.

Причина в том, что Apple значительно улучшила базовую версию:

• дисплей теперь поддерживает частоту обновления 120 Гц (ранее — 60 Гц);

• минимальный объём памяти увеличен до 256 ГБ;

• установлена новая камера с более крупным сенсором и системой интеллектуальной стабилизации.

"Apple сделала базовую модель действительно флагманской, а не урезанной версией Pro", — подчеркнул Чжан.

iPhone Air — не лидер, но с сюрпризом

Неожиданно удачно проявил себя и ультратонкий iPhone Air, который занял нишу между стандартной и Plus-версией. Хотя его продажи остаются ниже, чем у классического iPhone 17, аналитики отметили интересный региональный тренд:

в Китае iPhone Air стал самой популярной моделью серии, опередив даже Pro-версии.

Эксперты объясняют это сочетанием модного дизайна, меньшей толщины и умеренной цены, что делает модель привлекательной для молодёжной аудитории и пользователей, ищущих лёгкие устройства.

Как iPhone 17 изменил стратегию Apple

Apple впервые за несколько лет перераспределила акценты в линейке:

базовая модель получила премиальные функции;

Pro-серия сместилась в сторону профессиональных сценариев и контента;

Air стал инструментом для удержания покупателей, не желающих переплачивать.

Такое позиционирование помогло компании расширить охват аудитории, особенно на китайском рынке, где конкуренция с Huawei, Vivo и Xiaomi усилилась.

Модель Рост продаж (год к году) Ключевые особенности iPhone 17 +31% 120 Гц, 256 ГБ, новая камера iPhone 17 Pro +12% титан, чип A19 Pro, улучшенный зум iPhone 17 Pro Max +9% 6x оптический зум, улучшенная батарея iPhone Air +18% ультратонкий корпус, OLED-панель, успех в Китае

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: сохранять низкую частоту обновления у базовой модели → Последствие: падение интереса пользователей → Альтернатива: добавить 120 Гц в стандартный iPhone 17.

• Ошибка: удерживать минимальную память на уровне 128 ГБ → Последствие: ощущение устаревания устройства → Альтернатива: увеличить объём до 256 ГБ.

• Ошибка: недооценивать региональные предпочтения → Последствие: слабые продажи в Азии → Альтернатива: выпуск адаптированных версий, как в случае с iPhone Air для Китая.

А что если iPhone 17 закрепит успех?

Если тенденция сохранится, Apple может завершить 2025 год с рекордной долей рынка смартфонов премиум-сегмента, особенно в США и Китае. Рост интереса к базовой модели показывает, что потребители снова готовы платить за обновления, когда они ощущаются не косметическими, а функциональными.

Плюсы и минусы новой линейки

Плюсы Минусы Улучшения даже в базовой модели Рост цены относительно iPhone 16 Новые материалы и дизайн Ограниченные инновации в Pro-серии Оптимизация для китайского рынка Проблемы с поставками iPhone Air Рост продаж на ключевых рынках Сильная конкуренция со стороны Huawei

FAQ

На сколько процентов выросли продажи iPhone 17?

На 14% по сравнению с серией iPhone 16 за первые 10 дней после релиза.

Какая модель оказалась самой популярной?

Базовый iPhone 17 — рост продаж 31% год к году.

Почему iPhone Air популярен в Китае?

Из-за тонкого корпуса, лёгкости и более доступной цены.

Что улучшили в iPhone 17?

Экран 120 Гц, накопитель 256 ГБ, обновлённая камера и оптимизация энергопотребления.

Как повлиял эффект "цикла обновления"?

Пользователи, купившие телефоны во время пандемии, массово переходят на новые модели.

Мифы и правда

• Миф: успех iPhone 17 связан только с дизайном.

Правда: рост обеспечили реальные технические улучшения и обновление аудитории.

• Миф: iPhone Air — провальный эксперимент.

Правда: в Китае модель показала лучшие продажи, чем iPhone 16 Plus.

• Миф: Pro-серия остаётся без изменений.

Правда: в iPhone 17 Pro добавлен новый титановый корпус и улучшенный зум.

3 интересных факта

Китай стал крупнейшим рынком для iPhone Air, обогнав США по количеству предзаказов. iPhone 17 — первая базовая модель Apple с OLED-дисплеем 120 Гц. Средняя цена покупки iPhone 17 в США выросла на 7%, несмотря на снижение продаж Pro-версий.

Исторический контекст

Для Apple серия iPhone 17 стала первой по-настоящему "массовой" линейкой нового поколения, где границы между базовой и премиальной версией почти стерлись. Компания фактически перезапустила рынок апгрейдов, вернув интерес покупателей, который ослаб после пандемии.

Если тенденция сохранится, 2025-й может стать самым прибыльным годом для iPhone с 2020-го, а Apple вновь укрепит лидерство в сегменте премиум-смартфонов.