Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Айфон
Айфон
© commons.wikimedia.org by SimonWaldherr is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:28

iOS 26 добавила скрытую настройку, которая спасает глаза

Новая функция iOS 26 RC снижает усталость глаз от мерцания экрана

В тестовой версии iOS 26 RC появилась новая настройка, которая может порадовать тех, кто страдает от усталости глаз из-за мерцания дисплея.

Что изменилось

  • В разделе "Экран и размер текста" добавлен переключатель ШИМ (широтно-импульсной модуляции).

  • При его отключении OLED-экран регулирует яркость более плавно, без заметного мерцания на низких уровнях.

  • Apple предупреждает: при слабом освещении качество изображения может немного ухудшиться.

ШИМ используется для регулировки яркости OLED-панелей: пиксели быстро включаются и выключаются. Но у чувствительных пользователей это вызывает дискомфорт и головную боль.

На каких устройствах

Пока функция доступна только для iPhone 17 Pro, но в будущем её могут распространить и на другие модели серии.

Контекст: новые устройства Apple

  • iPhone 17: 6,3″ OLED с тонкими рамками, 120 Гц, новый 3-нм процессор A19, цена от $799.

  • iPhone 17 Pro и Pro Max: цельнолитой корпус из алюминия 7000-й серии.

  • iPhone Air: самый тонкий iPhone — всего 5,6 мм при весе 165 г.

  • Адаптер для iPhone 17: поддержка адаптивной зарядки мощностью 40-60 Вт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МТС: предзаказы на iPhone 17 вдвое превысили спрос на iPhone 16 вчера в 18:53

iPhone 17 грозит обнулить продажи "шестнадцатого"

Интерес к iPhone 17 в России превзошёл все ожидания: спрос оказался в несколько раз выше прошлогоднего. Но какой смартфон стал главным фаворитом?

Читать полностью » Смартфон на каждый день за 8 тысяч рублей — бюджетник, в котором есть всё, что нужно вчера в 17:56

Обзор POCO C85: узнаем, как аккумулятор на 6000 мАч, IPS-экран и 50 МП камера делают его идеальным выбором для повседневного использования.

Читать полностью » Можно ли обмануть iPhone, заменив аккумулятор на новый? Всё, что нужно знать вчера в 15:47

Вы теряете заряд на вашем iPhone? Узнайте, как правильно заменить аккумулятор, сохранить данные и избежать проблем с новыми моделями!

Читать полностью » Carbon представит новую технологию постобработки 3D-печати на Formnext 2025 во Франкфурте вчера в 14:38

Больше не нужно тратить часы на шлифовку: производители в шоке от новинки Carbon

Carbon представит на Formnext технологию, которая изменит представление о постобработке 3D-печати, сделав её быстрее, чище и доступнее для серийного производства.

Читать полностью » Нейросеть от Google без подписки: что можно делать бесплатно и за что нужно заплатить вчера в 13:42

Нейросеть Gemini доступна для всех, но что скрывается за границами бесплатной версии? Узнайте, стоит ли оформлять подписку на Google AI!

Читать полностью » Эксперты: Apple делает ставку на железо вместо гонки в сфере ИИ вчера в 12:28

iPhone Air и часы с тонометром: чего не хватало на презентации Apple

Apple представила новые гаджеты, но почти не сказала ни слова об ИИ. Почему компания сознательно обходит стороной гонку, в которую бросились Google и OpenAI?

Читать полностью » Google запретит сторонние приложения на Android: Сбербанк больше не установить? вчера в 11:39

С сентября 2026 года Google вводит новые правила, ограничивающие установку сторонних приложений на Android, что ожидает пользователей и разработчиков?

Читать полностью » TikTok сообщил о 200 млн пользователей в Европе вчера в 10:34

Из 32 стран в миллиарды: как TikTok стал главным приложением поколения

TikTok превысил 200 млн пользователей в Европе, но рост популярности сопровождается рекордными штрафами и давлением со стороны США и ЕС.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Джина Каифано объяснила пользу стоячих упражнений для пресса
Культура и шоу-бизнес

Джулия Робертс рассказала о строгом воспитании детей и ограничении гаджетов
Культура и шоу-бизнес

Том Холланд назвал отказ от алкоголя лучшим решением в своей жизни
Спорт и фитнес

Программа тренировок Дуэйна Джонсона: мнение тренера Скотта Мициелла
Авто и мото

Эксперты назвали автомобили до 500 тысяч рублей на вторичном рынке России
Туризм

Национальные парки США сочетают природу и развитую туристическую инфраструктуру
Садоводство

Садовый конфликт: как корни деревьев влияют на урожайность соседей
Питомцы

Басенджи издают йодль вместо лая и отличаются высокой чистоплотностью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet