iOS 26 добавила скрытую настройку, которая спасает глаза
В тестовой версии iOS 26 RC появилась новая настройка, которая может порадовать тех, кто страдает от усталости глаз из-за мерцания дисплея.
Что изменилось
В разделе "Экран и размер текста" добавлен переключатель ШИМ (широтно-импульсной модуляции).
При его отключении OLED-экран регулирует яркость более плавно, без заметного мерцания на низких уровнях.
Apple предупреждает: при слабом освещении качество изображения может немного ухудшиться.
ШИМ используется для регулировки яркости OLED-панелей: пиксели быстро включаются и выключаются. Но у чувствительных пользователей это вызывает дискомфорт и головную боль.
На каких устройствах
Пока функция доступна только для iPhone 17 Pro, но в будущем её могут распространить и на другие модели серии.
Контекст: новые устройства Apple
iPhone 17: 6,3″ OLED с тонкими рамками, 120 Гц, новый 3-нм процессор A19, цена от $799.
iPhone 17 Pro и Pro Max: цельнолитой корпус из алюминия 7000-й серии.
iPhone Air: самый тонкий iPhone — всего 5,6 мм при весе 165 г.
Адаптер для iPhone 17: поддержка адаптивной зарядки мощностью 40-60 Вт.
