iOS 26 добавила скрытую настройку, которая спасает глаза

В тестовой версии iOS 26 RC появилась новая настройка, которая может порадовать тех, кто страдает от усталости глаз из-за мерцания дисплея.

Что изменилось

В разделе "Экран и размер текста" добавлен переключатель ШИМ (широтно-импульсной модуляции).

При его отключении OLED-экран регулирует яркость более плавно, без заметного мерцания на низких уровнях.

Apple предупреждает: при слабом освещении качество изображения может немного ухудшиться.

ШИМ используется для регулировки яркости OLED-панелей: пиксели быстро включаются и выключаются. Но у чувствительных пользователей это вызывает дискомфорт и головную боль.

На каких устройствах

Пока функция доступна только для iPhone 17 Pro, но в будущем её могут распространить и на другие модели серии.

Контекст: новые устройства Apple