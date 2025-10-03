Фанаты расстроены: новый iPhone 17 Pro стал мощнее, но дешевеет с каждым днём
Флагманский смартфон Apple iPhone 17 Pro всего за месяц после выхода уже подешевел на российском рынке. По данным Hi-Tech Mail, его стоимость снизилась почти на 9% по сравнению со стартовыми ценами в конце сентября. Интересно, что наиболее выгодным способом покупки по-прежнему остается заказ из-за рубежа.
Цены на старте и сейчас
На момент премьеры версия iPhone 17 Pro с 256 ГБ памяти в российских онлайн-магазинах стоила около 166 тысяч рублей. Уже к октябрю ценник опустился до 151 тысячи. Для сравнения: в начале сентября минимальные предложения начинались от 164,9 тыс. руб. Таким образом, динамика очевидна — смартфон стал доступнее примерно на 9%.
Однако даже эти цены выглядят высокими по сравнению с "серым" импортом. Приобретение устройства в ОАЭ обходится примерно в 107 тыс. руб. Если добавить таможенную пошлину около 14 тыс., итоговая цена составит порядка 121 тыс. руб. Это ощутимо выгоднее официальных российских ритейлеров.
Сравнение цен
|Место покупки
|Цена (256 ГБ)
|Итог с пошлиной
|Россия (Ozon, сентябрь)
|166 тыс. руб.
|166 тыс. руб.
|Россия (Ozon, октябрь)
|151 тыс. руб.
|151 тыс. руб.
|Минимальные предложения (сентябрь)
|164,9 тыс. руб.
|164,9 тыс. руб.
|ОАЭ
|107 тыс. руб.
|121 тыс. руб.
Что изменилось в iPhone 17 Pro
Новый флагман Apple стал первой моделью компании с цельнометаллическим корпусом и совершенно новым дизайном модуля камер. Среди главных технических обновлений:
-
увеличенная батарея;
-
охлаждение с использованием испарительной камеры;
-
чип A19 Pro;
-
квадратная фронтальная камера с функцией горизонтальных селфи;
-
улучшенный телеобъектив с гибридным зумом до 40х.
Эти изменения направлены не только на повышение производительности, но и на решение старых проблем, например перегрева при активной работе.
Советы шаг за шагом: как выгоднее купить iPhone 17 Pro
-
Сравните цены в крупных российских маркетплейсах и у локальных ритейлеров.
-
Рассмотрите вариант покупки в зарубежных онлайн-магазинах (особенно в ОАЭ).
-
Учтите таможенные пошлины: в среднем около 14 тыс. руб. за ввоз смартфона.
-
Проверяйте гарантию: у "серых" аппаратов она может быть ограниченной.
-
Если важна официальная поддержка и полный сервис, выбирайте локальных продавцов, даже при более высокой цене.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить устройство сразу на старте.
Последствие: переплата 10-15%.
Альтернатива: подождать 1-2 месяца после выхода — цены снижаются.
-
Ошибка: заказывать без учета пошлины.
Последствие: дополнительные траты на границе.
Альтернатива: заранее включить пошлину в расчет итоговой цены.
-
Ошибка: игнорировать гарантию.
Последствие: невозможность ремонта по официальным каналам.
Альтернатива: приобретать у проверенных продавцов с сервисной поддержкой.
А что если…
Что будет, если курс валют резко изменится? Тогда "серый" импорт может перестать быть выгодным, а локальные предложения станут конкурентнее. Также Apple иногда меняет ценовую политику в зависимости от региона, поэтому выгодные варианты могут появиться неожиданно.
Плюсы и минусы iPhone 17 Pro
|Плюсы
|Минусы
|Новый корпус и дизайн камер
|Высокая цена в России
|Улучшенное охлаждение
|Ограниченная гарантия у "серых" аппаратов
|Чип A19 Pro и высокий запас мощности
|Большой вес устройства
|Фронтальная камера с уникальными возможностями
|Сложность ремонта
|Гибридный зум до 40х
|Быстрое падение цены после старта
FAQ
Как лучше купить iPhone 17 Pro — в России или за границей?
За границей дешевле: даже с пошлиной цена ниже на 30-40 тыс. руб.
Сколько реально можно сэкономить на покупке в ОАЭ?
Около 45 тыс. руб. по сравнению с официальными ценами в России.
Что выбрать: iPhone 17 Pro или iPhone 16 Pro Max?
iPhone 17 Pro выигрывает по дизайну, охлаждению и камерам. Но если цена имеет значение, прошлогодняя модель остается отличным вариантом.
Мифы и правда
-
Миф: новые iPhone долго держат стартовую цену.
Правда: снижение начинается уже через месяц.
-
Миф: "серые" аппараты всегда хуже.
Правда: они могут быть идентичны официальным, разница только в гарантии.
-
Миф: новая модель кардинально отличается от предыдущей.
Правда: основные изменения — корпус, камеры и охлаждение, остальное эволюционно.
Три интересных факта
-
iPhone 17 Pro стал первым в линейке с квадратной фронтальной камерой.
-
Apple впервые внедрила систему охлаждения с испарительной камерой в смартфон.
-
За счет цельнометаллического корпуса модель стала прочнее, но немного тяжелее.
Исторический контекст
-
2007: первый iPhone — революция в мобильных технологиях.
-
2017: iPhone X — переход на безрамочный дизайн.
-
2020: iPhone 12 — 5G и плоские грани.
-
2023: iPhone 15 Pro — переход на титан.
-
2025: iPhone 17 Pro — цельнометаллический корпус и новая система охлаждения.
