iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
© commons.wikimedia.org by Ahmad Ali Karim is licensed under CC0
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:34

Фанаты расстроены: новый iPhone 17 Pro стал мощнее, но дешевеет с каждым днём

iPhone 17 Pro подешевел на 9% в России спустя месяц после релиза — Hi-Tech Mail

Флагманский смартфон Apple iPhone 17 Pro всего за месяц после выхода уже подешевел на российском рынке. По данным Hi-Tech Mail, его стоимость снизилась почти на 9% по сравнению со стартовыми ценами в конце сентября. Интересно, что наиболее выгодным способом покупки по-прежнему остается заказ из-за рубежа.

Цены на старте и сейчас

На момент премьеры версия iPhone 17 Pro с 256 ГБ памяти в российских онлайн-магазинах стоила около 166 тысяч рублей. Уже к октябрю ценник опустился до 151 тысячи. Для сравнения: в начале сентября минимальные предложения начинались от 164,9 тыс. руб. Таким образом, динамика очевидна — смартфон стал доступнее примерно на 9%.

Однако даже эти цены выглядят высокими по сравнению с "серым" импортом. Приобретение устройства в ОАЭ обходится примерно в 107 тыс. руб. Если добавить таможенную пошлину около 14 тыс., итоговая цена составит порядка 121 тыс. руб. Это ощутимо выгоднее официальных российских ритейлеров.

Сравнение цен

Место покупки Цена (256 ГБ) Итог с пошлиной
Россия (Ozon, сентябрь) 166 тыс. руб. 166 тыс. руб.
Россия (Ozon, октябрь) 151 тыс. руб. 151 тыс. руб.
Минимальные предложения (сентябрь) 164,9 тыс. руб. 164,9 тыс. руб.
ОАЭ 107 тыс. руб. 121 тыс. руб.

Что изменилось в iPhone 17 Pro

Новый флагман Apple стал первой моделью компании с цельнометаллическим корпусом и совершенно новым дизайном модуля камер. Среди главных технических обновлений:

  • увеличенная батарея;

  • охлаждение с использованием испарительной камеры;

  • чип A19 Pro;

  • квадратная фронтальная камера с функцией горизонтальных селфи;

  • улучшенный телеобъектив с гибридным зумом до 40х.

Эти изменения направлены не только на повышение производительности, но и на решение старых проблем, например перегрева при активной работе.

Советы шаг за шагом: как выгоднее купить iPhone 17 Pro

  1. Сравните цены в крупных российских маркетплейсах и у локальных ритейлеров.

  2. Рассмотрите вариант покупки в зарубежных онлайн-магазинах (особенно в ОАЭ).

  3. Учтите таможенные пошлины: в среднем около 14 тыс. руб. за ввоз смартфона.

  4. Проверяйте гарантию: у "серых" аппаратов она может быть ограниченной.

  5. Если важна официальная поддержка и полный сервис, выбирайте локальных продавцов, даже при более высокой цене.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить устройство сразу на старте.
    Последствие: переплата 10-15%.
    Альтернатива: подождать 1-2 месяца после выхода — цены снижаются.

  • Ошибка: заказывать без учета пошлины.
    Последствие: дополнительные траты на границе.
    Альтернатива: заранее включить пошлину в расчет итоговой цены.

  • Ошибка: игнорировать гарантию.
    Последствие: невозможность ремонта по официальным каналам.
    Альтернатива: приобретать у проверенных продавцов с сервисной поддержкой.

А что если…

Что будет, если курс валют резко изменится? Тогда "серый" импорт может перестать быть выгодным, а локальные предложения станут конкурентнее. Также Apple иногда меняет ценовую политику в зависимости от региона, поэтому выгодные варианты могут появиться неожиданно.

Плюсы и минусы iPhone 17 Pro

Плюсы Минусы
Новый корпус и дизайн камер Высокая цена в России
Улучшенное охлаждение Ограниченная гарантия у "серых" аппаратов
Чип A19 Pro и высокий запас мощности Большой вес устройства
Фронтальная камера с уникальными возможностями Сложность ремонта
Гибридный зум до 40х Быстрое падение цены после старта

FAQ

Как лучше купить iPhone 17 Pro — в России или за границей?
За границей дешевле: даже с пошлиной цена ниже на 30-40 тыс. руб.

Сколько реально можно сэкономить на покупке в ОАЭ?
Около 45 тыс. руб. по сравнению с официальными ценами в России.

Что выбрать: iPhone 17 Pro или iPhone 16 Pro Max?
iPhone 17 Pro выигрывает по дизайну, охлаждению и камерам. Но если цена имеет значение, прошлогодняя модель остается отличным вариантом.

Мифы и правда

  • Миф: новые iPhone долго держат стартовую цену.
    Правда: снижение начинается уже через месяц.

  • Миф: "серые" аппараты всегда хуже.
    Правда: они могут быть идентичны официальным, разница только в гарантии.

  • Миф: новая модель кардинально отличается от предыдущей.
    Правда: основные изменения — корпус, камеры и охлаждение, остальное эволюционно.

Три интересных факта

  1. iPhone 17 Pro стал первым в линейке с квадратной фронтальной камерой.

  2. Apple впервые внедрила систему охлаждения с испарительной камерой в смартфон.

  3. За счет цельнометаллического корпуса модель стала прочнее, но немного тяжелее.

Исторический контекст

  • 2007: первый iPhone — революция в мобильных технологиях.

  • 2017: iPhone X — переход на безрамочный дизайн.

  • 2020: iPhone 12 — 5G и плоские грани.

  • 2023: iPhone 15 Pro — переход на титан.

  • 2025: iPhone 17 Pro — цельнометаллический корпус и новая система охлаждения.

