Грянул ценовой шторм: iPhone 17 стал рекордсменом по падению стоимости

В России цены на новый iPhone 17 резко пошли вниз — уже через месяц после начала продаж смартфон подешевел почти на треть. Эксперты рынка электроники называют это самым быстрым падением стоимости для флагманов Apple за последние годы.

Рекордное снижение цены

По данным Hi-Tech Mail, базовая версия iPhone 17 с накопителем 256 ГБ, которая на старте продаж стоила от 109,9 тыс. рублей, в октябре доступна в среднем за 87 тыс. рублей. Но на ряде маркетплейсов и в отдельных розничных сетях новинку можно найти и дешевле — примерно за 76 тыс. рублей. Таким образом, цена упала более чем на 30% всего за один месяц.

Эксперты связывают этот спад с ослаблением спроса и переизбытком поставок. В начале продаж устройства раскупались моментально, но как только ажиотаж сошёл на нет, ритейлеры начали активно снижать цены, чтобы очистить склады.

"Падение цен на iPhone 17 в России объясняется не только курсом валюты, но и общим охлаждением интереса к дорогим смартфонам. Люди стали внимательнее относиться к бюджету", — отметил аналитик рынка электроники.

Что изменилось в новом iPhone 17

Модель iPhone 17 стала одной из самых заметных в линейке Apple последних лет. Это первый "базовый" iPhone, который получил дисплей ProMotion с частотой обновления 120 Гц — ранее такая технология была доступна только в версии Pro.

Смартфон оснащён новейшим 3-нм процессором Apple A19, обеспечивающим повышение производительности и энергоэффективности. Камеры тоже получили серьёзное обновление: основная и сверхширокоугольная — по 48 Мп каждая, а фронтальная камера теперь квадратная и поддерживает технологию Center Stage для автофокусировки в горизонтальных селфи.

Кроме того, устройство обзавелось рядом функций, знакомых по старшим моделям: кнопкой Camera Control для мгновенного доступа к съёмке, многофункциональной Action Button и привычным вырезом Dynamic Island. Важное изменение — переход на порт USB-C, что облегчает подключение аксессуаров и зарядных устройств.

Сравнение моделей

Модель Цена на старте Средняя цена сейчас Основные особенности iPhone 17 109 900 ₽ 76 000-87 000 ₽ ProMotion 120 Гц, Apple A19, USB-C iPhone 17 Pro 139 900 ₽ 115 000-125 000 ₽ Титановый корпус, телеобъектив iPhone 16 94 900 ₽ 70 000 ₽ A18, экран 60 Гц iPhone 15 79 900 ₽ 59 000 ₽ A17, Lightning-порт

Как выгодно купить iPhone 17

Следите за акциями. Осенью и зимой маркетплейсы часто проводят распродажи электроники, где можно поймать iPhone 17 со скидкой до 40%. Проверяйте продавца. Выбирайте официальных реселлеров или продавцов с рейтингом не ниже 4,8. Смотрите комплектацию. Уточняйте, есть ли в коробке оригинальный кабель USB-C и адаптер питания. Сравнивайте регионы. Иногда выгоднее заказывать устройство в других городах с более низкими ценами и бесплатной доставкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка устройства "серого" импорта без гарантии.

Последствие: при поломке Apple может отказать в ремонте.

Альтернатива: закажите официальную версию с гарантией у авторизованных ритейлеров (re:Store, МТС, DNS).

Ошибка: спешка с покупкой сразу после релиза.

Последствие: переплата 20-30 тысяч рублей.

Альтернатива: подождите 3-4 недели после старта — цена обычно стабилизируется.

Ошибка: выбор модели с меньшей памятью.

Последствие: нехватка места уже через несколько месяцев.

Альтернатива: берите минимум 256 ГБ, особенно если активно снимаете фото и видео.

А что если подождать?

Если нынешняя цена кажется всё ещё высокой, можно подождать до зимы. Традиционно после новогодних праздников Apple-устройства продолжают дешеветь. Эксперты прогнозируют, что к февралю 2026 года iPhone 17 может опуститься до отметки 65-70 тысяч рублей.

Однако есть риск обратной ситуации: дефицит популярных цветов или версий с большой памятью может привести к временному росту цен.

FAQ

Сколько стоит iPhone 17 сейчас в России?

Средняя цена колеблется от 76 до 87 тыс. рублей в зависимости от продавца и цвета.

Стоит ли покупать iPhone 17 или подождать 18-ю модель?

Если нужен современный смартфон с 120-герцовым экраном и мощным процессором, iPhone 17 — оптимальный выбор. Следующая модель выйдет не раньше осени 2026 года.

Чем iPhone 17 отличается от iPhone 17 Pro?

Главные различия — материалы корпуса, наличие телеобъектива и более продвинутые функции камеры. В остальном устройства похожи.

Можно ли использовать старый адаптер Lightning?

Нет, iPhone 17 перешёл на USB-C. Понадобится новый кабель и адаптер, поддерживающий соответствующий стандарт.

Мифы и правда

Миф: iPhone 17 не сильно отличается от iPhone 16.

Правда: обновлён дисплей, процессор, камеры и появились новые функции.

Миф: все дешёвые iPhone — подделки.

Правда: снижение цены часто связано с акциями и переизбытком поставок, а не с подделками.

Миф: Apple специально завышает цену, чтобы потом устроить распродажу.

Правда: стоимость формируется из-за валютных колебаний и динамики спроса.

Интересные факты

• Впервые базовый iPhone получил частоту 120 Гц.

• Центр селфи-камеры теперь смещён, что улучшает съёмку в горизонтали.

• Модель стала самой энергоэффективной в линейке Apple — на 20% меньше расхода энергии по сравнению с iPhone 16.