iPhone 17
iPhone 17
© Apple is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:53

iPhone 17 грозит обнулить продажи "шестнадцатого"

МТС: предзаказы на iPhone 17 вдвое превысили спрос на iPhone 16

Результаты первых предзаказов iPhone 17 в России стали показательными: интерес покупателей к новому поколению смартфонов Apple оказался значительно выше, чем к предыдущим моделям. Особенно ярко это заметно по сравнению с прошлым годом — спрос вдвое превысил показатели iPhone 16 и оказался в пять раз выше, чем на iPhone 15 в 2023-м.

Популярность моделей и предпочтения покупателей

Главным фаворитом стал iPhone 17 Pro Max. На его долю пришлось 57% всех заказов, что неудивительно: именно эта версия получила самые мощные камеры, большой дисплей и расширенные возможности для работы и развлечений.

На втором месте — iPhone 17 Pro с долей 31%. Чуть меньше внимания досталось облегчённой версии Air (9%), а базовый iPhone 17 выбрали лишь 3% покупателей. Такая картина показывает, что аудитория всё чаще делает выбор в пользу премиальных конфигураций, даже несмотря на высокую стоимость.

Любопытно, что самым востребованным цветом оказался тёмно-синий — его выбрали 30% клиентов. Что касается памяти, то оптимальным вариантом пользователи назвали 256 ГБ: именно на такие версии пришлось 48% всех заказов. Это подтверждает тенденцию последних лет — базовых 128 ГБ многим уже не хватает.

Новый форм-фактор и изменения в линейке

Компания Apple сделала ставку на обновлённый дизайн и расширила линейку за счёт модели Air, которая неожиданно вышла в лидеры спроса. Если раньше версии Plus не пользовались популярностью, то теперь компактный и лёгкий Air стал одной из самых обсуждаемых новинок.

"Результаты первого дня предзаказа подтверждают высокий интерес к новинкам от Apple. В этом году внимание покупателей сосредоточено не только на традиционных улучшениях камеры и производительности, но и на новом форм-факторе", — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

География предзаказов

Больше всего интереса к iPhone 17 проявили жители столицы — Москва обеспечила 39% всех заказов. Санкт-Петербург занял второе место с результатом 8%. Далее следуют Рязань (5%), Хабаровск и Сочи (по 3%).

