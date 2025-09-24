Apple прибавила ватт: новый iPhone заряжается быстрее, но не со всеми зарядками
Одним из главных технических изменений в линейке iPhone 17 стала обновленная система быстрой зарядки. По данным ChargerLAB, новый флагман Apple iPhone 17 Pro Max получил заметное преимущество перед своим предшественником — теперь смартфон поддерживает пиковую мощность зарядки около 36 Вт против 30 Вт у iPhone 16 Pro Max.
Тесты, проведенные с использованием зарядных блоков разной мощности — от 18 Вт до 140 Вт, показали, что оптимальные результаты достигаются при работе с адаптерами мощностью 40 Вт и выше. При этом устройства на 61, 67, 70, 96 и 140 Вт демонстрировали аналогичную скорость зарядки.
Новый стандарт для Apple
Для сравнения: iPhone 16 Pro Max заряжался значительно медленнее, ограничиваясь показателем около 30 Вт. В новой линейке это ограничение снято, и даже младшая модель iPhone 17 Pro, по прогнозам экспертов, сможет работать на тех же 36 Вт.
Компания Apple официально заявляет, что теперь смартфоны iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max способны восполнить заряд до 50% всего за 20 минут. Это серьезный рывок вперед по сравнению с серией iPhone 16, где для достижения аналогичного результата требовалось примерно полчаса.
Сравнение скоростей зарядки
|Модель
|Пиковая мощность зарядки
|Время до 50%
|iPhone 16 Pro Max
|~30 Вт
|~30 минут
|iPhone 17 Pro
|~36 Вт
|~20 минут
|iPhone 17 Pro Max
|~36 Вт
|~20 минут
Советы шаг за шагом: как добиться быстрой зарядки
-
Используйте оригинальный адаптер Apple или сертифицированное зарядное устройство мощностью не ниже 30-40 Вт.
-
Для максимальной скорости применяйте адаптеры от 40 Вт и выше, включая фирменный Dynamic Power.
-
Обязательно используйте качественный кабель USB-C с поддержкой Power Delivery (PD).
-
Старайтесь заряжать устройство в прохладных условиях — высокая температура замедляет процесс.
-
Не используйте дешевые кабели или адаптеры без сертификата: они могут не только ограничить мощность, но и повредить батарею.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать старые адаптеры на 5 или 10 Вт.
-
Последствие: зарядка может занять до 3 часов.
-
Альтернатива: переход на блок мощностью от 30 Вт.
-
Ошибка: применять несертифицированный кабель.
-
Последствие: ограничение скорости зарядки, перегрев или поломка.
-
Альтернатива: использовать комплектный кабель или сертифицированный USB-C.
-
Ошибка: оставлять смартфон под подушкой или на нагретой поверхности во время зарядки.
-
Последствие: перегрев батареи и снижение ее срока службы.
-
Альтернатива: заряжать на открытой твердой поверхности.
А что если…
А что если в будущем Apple решит увеличить мощность зарядки еще больше? Учитывая мировой тренд, вполне возможно, что через несколько поколений айфоны смогут заряжаться при 60-80 Вт. Однако компания традиционно осторожна, делая упор на долговечность аккумулятора, а не на рекордные показатели.
Плюсы и минусы ускоренной зарядки
|Плюсы
|Минусы
|50% за 20 минут — удобно в дороге
|Требуются совместимые адаптеры
|Меньше времени у розетки
|Высокая нагрузка на батарею при частом использовании
|Возможность использовать мощные блоки (до 140 Вт)
|Некачественные кабели снижают эффективность
|Универсальность — можно заряжать и другие гаджеты
|Дороже по сравнению с медленными зарядками
FAQ
Какой адаптер лучше выбрать для iPhone 17 Pro Max?
Рекомендуется адаптер от 40 Вт и выше, например фирменный Apple Dynamic Power или сертифицированные аналоги.
Подходит ли кабель из комплекта?
Да, комплектный USB-C полностью поддерживает быструю зарядку.
Можно ли заряжать ноутбучным блоком питания на 100-140 Вт?
Да, устройство возьмет только необходимую мощность — около 36 Вт.
Мифы и правда
-
Миф: "Сильная зарядка портит батарею".
Правда: современные схемы управления защищают аккумулятор, но частое использование экстремально быстрой зарядки может немного сократить срок службы.
-
Миф: "Для быстрой зарядки нужен именно 140-ваттный адаптер".
Правда: iPhone берет максимум 36 Вт, так что достаточно блока на 40-60 Вт.
-
Миф: "USB-C кабель всегда одинаковый".
Правда: дешевые кабели не поддерживают Power Delivery и ограничивают скорость.
3 интересных факта
• Apple впервые предложила зарядку 30 Вт еще в iPhone 13 Pro Max, и с тех пор мощность постепенно растет.
• Некоторые Android-флагманы поддерживают зарядку до 240 Вт, но Apple держится в диапазоне 30-40 Вт ради долговечности.
• По данным тестов, каждая минута быстрой зарядки iPhone 17 Pro Max добавляет около 4-5% заряда.
Исторический контекст
-
2017 год — появление быстрой зарядки в iPhone 8 и iPhone X (18 Вт).
-
2021 год — увеличение мощности до 27 Вт в iPhone 13 Pro Max.
-
2023 год — iPhone 15 Pro Max заряжается на 29 Вт.
-
2024 год — iPhone 16 Pro Max достиг 30 Вт.
-
2025 год — iPhone 17 Pro Max выходит на уровень 36 Вт.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru