Apple прибавила ватт: новый iPhone заряжается быстрее, но не со всеми зарядками

Одним из главных технических изменений в линейке iPhone 17 стала обновленная система быстрой зарядки. По данным ChargerLAB, новый флагман Apple iPhone 17 Pro Max получил заметное преимущество перед своим предшественником — теперь смартфон поддерживает пиковую мощность зарядки около 36 Вт против 30 Вт у iPhone 16 Pro Max.

Тесты, проведенные с использованием зарядных блоков разной мощности — от 18 Вт до 140 Вт, показали, что оптимальные результаты достигаются при работе с адаптерами мощностью 40 Вт и выше. При этом устройства на 61, 67, 70, 96 и 140 Вт демонстрировали аналогичную скорость зарядки.

Новый стандарт для Apple

Для сравнения: iPhone 16 Pro Max заряжался значительно медленнее, ограничиваясь показателем около 30 Вт. В новой линейке это ограничение снято, и даже младшая модель iPhone 17 Pro, по прогнозам экспертов, сможет работать на тех же 36 Вт.

Компания Apple официально заявляет, что теперь смартфоны iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max способны восполнить заряд до 50% всего за 20 минут. Это серьезный рывок вперед по сравнению с серией iPhone 16, где для достижения аналогичного результата требовалось примерно полчаса.

Сравнение скоростей зарядки

Модель Пиковая мощность зарядки Время до 50% iPhone 16 Pro Max ~30 Вт ~30 минут iPhone 17 Pro ~36 Вт ~20 минут iPhone 17 Pro Max ~36 Вт ~20 минут

Советы шаг за шагом: как добиться быстрой зарядки

Используйте оригинальный адаптер Apple или сертифицированное зарядное устройство мощностью не ниже 30-40 Вт. Для максимальной скорости применяйте адаптеры от 40 Вт и выше, включая фирменный Dynamic Power. Обязательно используйте качественный кабель USB-C с поддержкой Power Delivery (PD). Старайтесь заряжать устройство в прохладных условиях — высокая температура замедляет процесс. Не используйте дешевые кабели или адаптеры без сертификата: они могут не только ограничить мощность, но и повредить батарею.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать старые адаптеры на 5 или 10 Вт.

Последствие: зарядка может занять до 3 часов.

Альтернатива: переход на блок мощностью от 30 Вт.

Ошибка: применять несертифицированный кабель.

Последствие: ограничение скорости зарядки, перегрев или поломка.

Альтернатива: использовать комплектный кабель или сертифицированный USB-C.

Ошибка: оставлять смартфон под подушкой или на нагретой поверхности во время зарядки.

Последствие: перегрев батареи и снижение ее срока службы.

Альтернатива: заряжать на открытой твердой поверхности.

А что если…

А что если в будущем Apple решит увеличить мощность зарядки еще больше? Учитывая мировой тренд, вполне возможно, что через несколько поколений айфоны смогут заряжаться при 60-80 Вт. Однако компания традиционно осторожна, делая упор на долговечность аккумулятора, а не на рекордные показатели.

Плюсы и минусы ускоренной зарядки

Плюсы Минусы 50% за 20 минут — удобно в дороге Требуются совместимые адаптеры Меньше времени у розетки Высокая нагрузка на батарею при частом использовании Возможность использовать мощные блоки (до 140 Вт) Некачественные кабели снижают эффективность Универсальность — можно заряжать и другие гаджеты Дороже по сравнению с медленными зарядками

FAQ

Какой адаптер лучше выбрать для iPhone 17 Pro Max?

Рекомендуется адаптер от 40 Вт и выше, например фирменный Apple Dynamic Power или сертифицированные аналоги.

Подходит ли кабель из комплекта?

Да, комплектный USB-C полностью поддерживает быструю зарядку.

Можно ли заряжать ноутбучным блоком питания на 100-140 Вт?

Да, устройство возьмет только необходимую мощность — около 36 Вт.

Мифы и правда

Миф: "Сильная зарядка портит батарею".

Правда: современные схемы управления защищают аккумулятор, но частое использование экстремально быстрой зарядки может немного сократить срок службы.

Миф: "Для быстрой зарядки нужен именно 140-ваттный адаптер".

Правда: iPhone берет максимум 36 Вт, так что достаточно блока на 40-60 Вт.

Миф: "USB-C кабель всегда одинаковый".

Правда: дешевые кабели не поддерживают Power Delivery и ограничивают скорость.

3 интересных факта

• Apple впервые предложила зарядку 30 Вт еще в iPhone 13 Pro Max, и с тех пор мощность постепенно растет.

• Некоторые Android-флагманы поддерживают зарядку до 240 Вт, но Apple держится в диапазоне 30-40 Вт ради долговечности.

• По данным тестов, каждая минута быстрой зарядки iPhone 17 Pro Max добавляет около 4-5% заряда.

Исторический контекст