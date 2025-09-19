Он упал, но не разбился: iPhone 17 уже тестируют на прочность, и результаты удивляют
Перед выходом каждой новой линейки iPhone в сети появляются слухи и утечки о дизайне, функциях и прочности устройств. На этот раз внимание пользователей привлекли ролики американского журналиста Чанса Миллера (Chance Miller), опубликованные на его YouTube-канале. На видео запечатлены испытания смартфонов iPhone 17 и iPhone 17 Pro на устойчивость к падениям и царапинам.
Как проходили тесты
В одном из роликов видно, как роботизированная рука многократно роняет iPhone 17 Pro на разные поверхности: плитку, дерево, ламинат. Для чистоты эксперимента гаджет сбрасывается под разными углами, имитирующими реальные сценарии падений из кармана, с руки или со стола. Визуально устройство сохранило целостность, трещин и сколов на корпусе и дисплее не обнаружено.
Во втором видео испытания проходят с базовой моделью iPhone 17. Смартфон оснащён новым поколением защитного стекла — Ceramic Shield 2. Манипулятор с особой насадкой пытается оставить царапины на экране, однако поверхность дисплея осталась неповреждённой.
Откуда появились видео
Журналист не раскрыл источник материалов. Предполагается, что кадры могли быть сделаны в ходе внутренних испытаний Apple, которые компания традиционно проводит перед релизом устройств. Однако официальных комментариев от производителя не поступало.
Эксперты в отрасли отмечают: даже если ролики подлинные, оценивать надёжность новых моделей стоит только после независимых тестов в лабораториях и от профильных блогеров, которые проверяют устройства в реальных условиях эксплуатации.
Сравнение поколений защитных покрытий
|Модель
|Тип стекла
|Особенности
|Результат теста
|iPhone 16 Pro
|Ceramic Shield (1-го поколения)
|Устойчивость к падениям, но есть риск мелких царапин
|Трещины при сильных ударах
|iPhone 17
|Ceramic Shield 2
|Улучшенная структура, повышенная стойкость
|Царапины отсутствуют
|iPhone 17 Pro
|Ceramic Shield 2 + корпус из нового сплава
|Усиленная защита от падений
|Визуальных повреждений нет
Советы шаг за шагом: как защитить iPhone
-
Используйте защитное стекло или плёнку, даже если экран оснащён Ceramic Shield.
-
Подберите чехол с амортизирующими вставками по углам.
-
Избегайте падений на плитку и бетон — это самые опасные покрытия для дисплеев.
-
Не носите телефон в кармане вместе с ключами и монетами.
-
При покупке убедитесь, что выбран аксессуар сертифицирован для вашей модели.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться исключительно на заводскую защиту.
-
Последствие: при сильном падении возможно повреждение экрана.
-
Альтернатива: использовать чехол и стекло.
-
Ошибка: проверять прочность смартфона самостоятельно, повторяя тесты из видео.
-
Последствие: риск дорогостоящего ремонта.
-
Альтернатива: доверять результатам независимых тестов.
-
Ошибка: покупать дешёвые несертифицированные аксессуары.
-
Последствие: плохая защита или даже повреждение корпуса.
-
Альтернатива: выбирать аксессуары от проверенных производителей.
А что если ролики — постановка?
Учитывая отсутствие официальных подтверждений от Apple, остаётся вероятность, что видео носит демонстрационный характер или вовсе создано сторонними энтузиастами. В истории смартфонов нередко встречались случаи, когда "утечки" оказывались маркетинговыми ходами. Поэтому окончательные выводы о прочности iPhone 17 стоит делать только после реальных испытаний.
Плюсы и минусы Ceramic Shield 2
|Плюсы
|Минусы
|Повышенная устойчивость к падениям
|Не защищает от сильных ударов на бетон
|Высокая стойкость к царапинам
|Не спасает от сколов при точечном воздействии
|Улучшенная структура стекла
|Увеличивает себестоимость устройства
|Работает без аксессуаров
|Всё же требует дополнительной защиты
FAQ
Можно ли носить iPhone 17 без чехла?
Да, но риск повреждений остаётся. Для повседневного использования лучше использовать чехол.
Насколько Ceramic Shield 2 прочнее первого поколения?
По данным Apple, стойкость выше, но точные показатели будут известны после независимых тестов.
Что лучше: плёнка или защитное стекло?
Защитное стекло обеспечивает более высокую защиту от ударов, плёнка — от царапин.
Мифы и правда
-
Миф: iPhone 17 невозможно разбить.
Правда: даже с Ceramic Shield 2 сильный удар может повредить экран.
-
Миф: Apple впервые использует роботизированные тесты.
Правда: компания проводит такие проверки регулярно, но редко публикует их результаты.
-
Миф: отсутствие царапин в тестах означает полную защиту.
Правда: в реальной жизни риск повреждений сохраняется.
Три интересных факта
-
Первое поколение Ceramic Shield появилось в iPhone 12 в 2020 году.
-
Для проверки прочности Apple использует целые лаборатории с десятками роботизированных установок.
-
В 2023 году Samsung провела похожие тесты для Galaxy S23, но официальные видео публиковала сама компания.
Исторический контекст
-
2007 год: первый iPhone выходил с обычным стеклом, быстро покрывающимся царапинами.
-
2010 год: Apple внедрила Gorilla Glass.
-
2020 год: дебют Ceramic Shield.
-
2024 год: второе поколение технологии в iPhone 17.
