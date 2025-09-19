Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:17

Он упал, но не разбился: iPhone 17 уже тестируют на прочность, и результаты удивляют

iPhone 17 Pro выдержал падения без повреждений в новых утечках

Перед выходом каждой новой линейки iPhone в сети появляются слухи и утечки о дизайне, функциях и прочности устройств. На этот раз внимание пользователей привлекли ролики американского журналиста Чанса Миллера (Chance Miller), опубликованные на его YouTube-канале. На видео запечатлены испытания смартфонов iPhone 17 и iPhone 17 Pro на устойчивость к падениям и царапинам.

Как проходили тесты

В одном из роликов видно, как роботизированная рука многократно роняет iPhone 17 Pro на разные поверхности: плитку, дерево, ламинат. Для чистоты эксперимента гаджет сбрасывается под разными углами, имитирующими реальные сценарии падений из кармана, с руки или со стола. Визуально устройство сохранило целостность, трещин и сколов на корпусе и дисплее не обнаружено.

Во втором видео испытания проходят с базовой моделью iPhone 17. Смартфон оснащён новым поколением защитного стекла — Ceramic Shield 2. Манипулятор с особой насадкой пытается оставить царапины на экране, однако поверхность дисплея осталась неповреждённой.

Откуда появились видео

Журналист не раскрыл источник материалов. Предполагается, что кадры могли быть сделаны в ходе внутренних испытаний Apple, которые компания традиционно проводит перед релизом устройств. Однако официальных комментариев от производителя не поступало.

Эксперты в отрасли отмечают: даже если ролики подлинные, оценивать надёжность новых моделей стоит только после независимых тестов в лабораториях и от профильных блогеров, которые проверяют устройства в реальных условиях эксплуатации.

Сравнение поколений защитных покрытий

Модель Тип стекла Особенности Результат теста
iPhone 16 Pro Ceramic Shield (1-го поколения) Устойчивость к падениям, но есть риск мелких царапин Трещины при сильных ударах
iPhone 17 Ceramic Shield 2 Улучшенная структура, повышенная стойкость Царапины отсутствуют
iPhone 17 Pro Ceramic Shield 2 + корпус из нового сплава Усиленная защита от падений Визуальных повреждений нет

Советы шаг за шагом: как защитить iPhone

  1. Используйте защитное стекло или плёнку, даже если экран оснащён Ceramic Shield.

  2. Подберите чехол с амортизирующими вставками по углам.

  3. Избегайте падений на плитку и бетон — это самые опасные покрытия для дисплеев.

  4. Не носите телефон в кармане вместе с ключами и монетами.

  5. При покупке убедитесь, что выбран аксессуар сертифицирован для вашей модели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться исключительно на заводскую защиту.

  • Последствие: при сильном падении возможно повреждение экрана.

  • Альтернатива: использовать чехол и стекло.

  • Ошибка: проверять прочность смартфона самостоятельно, повторяя тесты из видео.

  • Последствие: риск дорогостоящего ремонта.

  • Альтернатива: доверять результатам независимых тестов.

  • Ошибка: покупать дешёвые несертифицированные аксессуары.

  • Последствие: плохая защита или даже повреждение корпуса.

  • Альтернатива: выбирать аксессуары от проверенных производителей.

А что если ролики — постановка?

Учитывая отсутствие официальных подтверждений от Apple, остаётся вероятность, что видео носит демонстрационный характер или вовсе создано сторонними энтузиастами. В истории смартфонов нередко встречались случаи, когда "утечки" оказывались маркетинговыми ходами. Поэтому окончательные выводы о прочности iPhone 17 стоит делать только после реальных испытаний.

Плюсы и минусы Ceramic Shield 2

Плюсы Минусы
Повышенная устойчивость к падениям Не защищает от сильных ударов на бетон
Высокая стойкость к царапинам Не спасает от сколов при точечном воздействии
Улучшенная структура стекла Увеличивает себестоимость устройства
Работает без аксессуаров Всё же требует дополнительной защиты

FAQ

Можно ли носить iPhone 17 без чехла?
Да, но риск повреждений остаётся. Для повседневного использования лучше использовать чехол.

Насколько Ceramic Shield 2 прочнее первого поколения?
По данным Apple, стойкость выше, но точные показатели будут известны после независимых тестов.

Что лучше: плёнка или защитное стекло?
Защитное стекло обеспечивает более высокую защиту от ударов, плёнка — от царапин.

Мифы и правда

  • Миф: iPhone 17 невозможно разбить.
    Правда: даже с Ceramic Shield 2 сильный удар может повредить экран.

  • Миф: Apple впервые использует роботизированные тесты.
    Правда: компания проводит такие проверки регулярно, но редко публикует их результаты.

  • Миф: отсутствие царапин в тестах означает полную защиту.
    Правда: в реальной жизни риск повреждений сохраняется.

Три интересных факта

  1. Первое поколение Ceramic Shield появилось в iPhone 12 в 2020 году.

  2. Для проверки прочности Apple использует целые лаборатории с десятками роботизированных установок.

  3. В 2023 году Samsung провела похожие тесты для Galaxy S23, но официальные видео публиковала сама компания.

Исторический контекст

  • 2007 год: первый iPhone выходил с обычным стеклом, быстро покрывающимся царапинами.

  • 2010 год: Apple внедрила Gorilla Glass.

  • 2020 год: дебют Ceramic Shield.

  • 2024 год: второе поколение технологии в iPhone 17.

