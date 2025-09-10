Не только внешний вид: как цвета iPhone 17 влияют на ваше настроение и стиль жизни

Новый iPhone 17 от Apple был представлен с ярким выбором цветов, среди которых можно найти как привычные оттенки, так и совершенно новые. Для тех, кто задумывается, какой из цветов выбрать, важно понять, какие характеристики у каждой версии телефона.

Основные модели iPhone 17

iPhone 17 предлагает разнообразие цветов, от классических до более смелых и ярких оттенков. В базовой версии устройства можно выбрать из таких цветов, как Лаванда, Туманно-Синий и Шалфей, если вам хочется чего-то свежего и игривого. Для любителей традиционных и более сдержанных решений остаются Черный и Белый цвета. Лаванда и Туманно-Синий привлекают внимание своей яркостью и молодежной энергетикой, в то время как Шалфей создаёт ощущение спокойствия и природной гармонии.

Если вы хотите, чтобы ваш телефон сочетал в себе не только функциональность, но и стиль, выбор цвета может сыграть ключевую роль.

Цвета iPhone 17:

Лаванда

Туманно-Синий

Шалфей

Черный

Белый

Из всех этих вариантов я бы выбрал Туманно-Синий или Шалфей — они выглядят современно и не слишком ярко, при этом достаточно стильные и интересные.

iPhone 17 Air: новый взгляд на элегантность

iPhone 17 Air заменяет модель Plus, став ещё тоньше и выполненным из титана. Он выглядит изысканно, а выбор цветов для этой модели подчеркивает её премиальность. Для минималистов идеально подойдут оттенки Space Black и Cloud White, а для тех, кто хочет что-то яркое, Sky Blue станет отличным вариантом. Но самой заметной и эффектной моделью является Light Gold — это почти ювелирный оттенок, который притягивает взгляды и подчеркнет статус владельца.

Цвета iPhone 17 Air:

Space Black

Cloud White

Sky Blue

Light Gold

Если мне нужно было бы выбрать, я отдал бы предпочтение Sky Blue, потому что этот цвет выглядит свежо, но не навязчиво.

iPhone 17 Pro и Pro Max: профессионализм и элегантность

Модели Pro и Pro Max имеют более сдержанную, но в то же время смелую палитру. Они доступны в таких цветах, как Deep Blue, Cosmic Orange и Silver. Если вы хотите выделяться, Cosmic Orange — это идеальный выбор. Этот цвет создает эффектный контраст, но при этом сохраняет элегантность. Deep Blue выглядит более классически и универсально, а Silver является безопасным и элегантным вариантом, который никогда не выйдет из моды.

Цвета iPhone 17 Pro и Pro Max:

Deep Blue

Cosmic Orange

Silver

На мой взгляд, Cosmic Orange — это самый яркий и запоминающийся цвет в этой коллекции.

Цены и доступность

После презентации iPhone 17 на мероприятии 9 сентября, Apple представила новые цены на устройства:

iPhone 17 — $799

iPhone 17 Air — $999

iPhone 17 Pro — $1,099

iPhone 17 Pro Max — $1,199

Предзаказы начнутся 12 сентября, а в магазинах устройства появятся 19 сентября.

Как выбрать цвет?

Если вы предпочитаете телефоны, которые сливаются с окружающим миром, Черный, Белый и Silver будут хорошим выбором. Для тех, кто хочет добавить немного индивидуальности, но не стремится быть слишком ярким, Туманно-Синий, Шалфей и Deep Blue станут отличным вариантом. А если вы хотите привлечь внимание и стать центром обсуждения, выбирайте Лаванду, Light Gold или Cosmic Orange.