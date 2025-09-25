Айфон по цене в два клика: после выхода iPhone 17 в Югре начался обвал цен

Выход новой линейки iPhone 17 сильно повлиял на рынок: в Югре смартфоны предыдущего поколения начали стремительно дешеветь. Аналитики "Авито" отмечают, что больше всего в цене просел именно iPhone 16.

Насколько снизились цены

iPhone 16 : минус 33% от начальной стоимости, теперь его можно купить примерно за 59 тысяч рублей .

iPhone 16 Pro : подешевел на 21% , цена упала до 86 тысяч рублей .

iPhone 16 Pro Max : самый востребованный вариант среди покупателей округа, стоимость снизилась на 7% , до 92 тысяч рублей .

iPhone 16e: "бюджетная" версия линейки, представленная в феврале 2025 года. Сейчас её средняя цена составляет 52 тысячи рублей вместо стартовых 78 тысяч.

Что покупают чаще

Несмотря на ощутимое удешевление базовой версии, жители Югры отдают предпочтение iPhone 16 Pro Max. Базовая модель, по данным исследования, занимает лишь третье место по популярности.

Тренд на снижение

Падение цен на "айфоны" в регионе связано с традиционным обновлением линейки и появлением iPhone 17, что делает прошлогодние модели более доступными.