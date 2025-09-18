Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Tinh tế Photo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:18

Айфон греется, садится и тупит: всё по плану — вот что происходит после обновления

После обновления до iOS 26 пользователи жалуются на быстрый разряд батареи

После выхода iOS 26 многие пользователи обратили внимание, что их iPhone быстрее разряжаются и иногда работают медленнее. Apple заранее предупредила об этом в официальных примечаниях: такие эффекты считаются нормой и связаны с внутренней адаптацией системы, сообщает iGuides.

Почему падает автономность

Компания пояснила, что сразу после обновления запускается ряд фоновых процессов:

  • индексация файлов для поиска,

  • загрузка ресурсов,

  • обновление приложений,

  • настройка новых функций.

Эти операции нагружают процессор и энергосистему, поэтому устройство временно нагревается и быстрее тратит заряд.

Сравнение поведения устройств после обновлений

Система Симптомы после апдейта Время адаптации
iOS 26 Снижение автономности, нагрев 24-48 часов
iOS 25 и ниже Те же эффекты 24-48 часов
Android (крупные апдейты) Аналогично: расход батареи, нагрев 1-2 дня

Советы шаг за шагом

  1. Заряжайте смартфон чаще в первые сутки после обновления.

  2. Держите устройство подключённым к Wi-Fi — это ускорит загрузку ресурсов и индексацию.

  3. Не перегружайте гаджет тяжёлыми задачами в этот период.

  4. Следите за температурой: временный нагрев допустим, но при сильном перегреве перезагрузите устройство.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать падение автономности признаком поломки.
    Последствие: ненужные обращения в сервис.
    Альтернатива: подождать 1-2 дня и оценить стабильность работы.

  • Ошибка: отключать все фоновые процессы вручную.
    Последствие: некорректная настройка функций.
    Альтернатива: позволить системе завершить оптимизацию.

  • Ошибка: сразу устанавливать обновление на старые устройства без подготовки.
    Последствие: дольше ощущаются лаги и быстрый разряд.
    Альтернатива: очистить память, удалить лишние приложения перед апдейтом.

А что если…

Если бы Apple добавила индикатор "адаптации системы", пользователи могли бы лучше понимать, что именно происходит и сколько времени займёт процесс. Это снизило бы тревожность и количество обращений в поддержку.

Плюсы и минусы адаптационного периода

Плюсы Минусы
Система перестраивается под новые функции Временный дискомфорт пользователей
Оптимизация улучшает стабильность Быстрый разряд батареи
Автоматический процесс без участия пользователя Повышенный нагрев смартфона

FAQ

Сколько длится "переходный период" после установки iOS 26?
Обычно 24-48 часов, в редких случаях чуть дольше.

Нужно ли обращаться в сервис, если батарея садится быстрее?
Нет, это нормальный процесс. Если проблема остаётся более недели — тогда стоит проверить устройство.

Можно ли ускорить оптимизацию?
Да: оставьте телефон подключённым к зарядке и Wi-Fi на несколько часов.

Мифы и правда

  • Миф: обновление "убивает" аккумулятор.
    Правда: батарея не портится, расход связан с фоновыми процессами.

  • Миф: лучше не обновляться из-за риска.
    Правда: новые версии повышают безопасность и добавляют функции, временные неудобства того стоят.

  • Миф: нагрев означает поломку.
    Правда: умеренный нагрев — часть нормального процесса индексации и оптимизации.

Три интересных факта

  1. Подобные жалобы появляются после каждого крупного обновления iOS с момента выхода iOS 7.

  2. Android-устройства демонстрируют схожее поведение — перерасход батареи и нагрев.

  3. Оптимизация нужна для интеграции новых функций: от поиска по фото до работы с обновлённым ядром ОС.

Исторический контекст

  • 2016: запуск iOS 10 — первые массовые жалобы на расход батареи после апдейта.

  • 2020: iOS 14 — индексация виджетов и библиотек приложений также временно нагружала устройства.

  • 2025: iOS 26 — ситуация повторяется, но Apple теперь официально разъясняет причины.

