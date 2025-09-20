Старый iPhone оживает, как новый — и всё из-за одного трюка с анимацией

Apple внесла заметные изменения в интерфейс iOS 26, ускорив анимацию запуска приложений на домашнем экране. Теперь даже владельцы старых моделей iPhone ощущают работу устройств более быстрой и отзывчивой, хотя фактическая производительность не изменилась. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Что изменилось в анимации

В iOS 18 окно приложения постепенно "разворачивалось" до полного размера, создавая плавный, но медленный эффект. В iOS 26 используется иной подход: окно стремительно увеличивается почти до 90% от финального размера, а затем слегка замедляется.

Тесты показали:

В iOS 18 за отведённое время окно вырастало до 50% от итоговой площади.

В iOS 26 — примерно до 90%.

Разница в скорости анимации составляет около 150 миллисекунд, и именно это создаёт эффект ускоренной работы системы.

Влияние на разные устройства

Наибольшую разницу ощутят пользователи iPhone с экранами ProMotion (120 Гц), где плавность и скорость особенно заметны. Однако и владельцы моделей с дисплеями на 60 Гц отметят, что смартфон "оживает" быстрее.

Некоторые пользователи, впрочем, указывают на обратную сторону обновления: новые визуальные эффекты, включая проработку стеклянных элементов интерфейса, приводят к повышенному энергопотреблению по сравнению с iOS 18.

Сравнение анимаций

Параметр iOS 18 iOS 26 Доля экрана за то же время 50% 90% Разница по времени - быстрее на ~150 мс Визуальный стиль плавное раскрытие резкое ускорение + замедление Энергопотребление ниже выше из-за новых эффектов

Советы шаг за шагом: как оптимизировать использование

Если вы замечаете повышенный расход батареи, включите режим энергосбережения — он уменьшает часть визуальных эффектов. Проверьте настройки "Уменьшение движения" в разделе "Универсальный доступ" — это позволит снизить нагрузку на систему. Для ProMotion-дисплеев можно ограничить частоту обновления до 60 Гц, если приоритет — экономия энергии. Следите за обновлениями: Apple часто оптимизирует анимации и энергопотребление в промежуточных версиях iOS.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать рост энергопотребления.

→ Последствие: Быстрая разрядка батареи.

→ Альтернатива: Настроить энергосбережение.

Ошибка: Использовать все визуальные эффекты на старых iPhone.

→ Последствие: Более сильная нагрузка на аккумулятор.

→ Альтернатива: Уменьшить движение и прозрачность в настройках.

Ошибка: Не обновлять систему.

→ Последствие: Пропустить исправления багов и оптимизации.

→ Альтернатива: Устанавливать актуальные версии iOS.

А что если…

Что если Apple в будущем позволит пользователям самим настраивать скорость анимации? Это могло бы стать балансом между эффектной графикой и экономией энергии, дав пользователям больше контроля над устройством.

Плюсы и минусы iOS 26 в части анимаций

Плюсы Минусы Визуально более быстрая работа Повышенное энергопотребление Улучшенный пользовательский опыт Сложная отрисовка элементов нагружает GPU Особенно заметно на ProMotion-дисплеях Не все пользователи довольны изменениями

FAQ

Можно ли отключить новые анимации в iOS 26?

Полностью — нет, но часть эффектов можно убрать в настройках "Универсальный доступ".

Как ускорение анимации влияет на старые модели iPhone?

Даже на iPhone без ProMotion визуально создаётся эффект большей скорости, но батарея может садиться быстрее.

Есть ли смысл обновляться ради этого?

Если вы цените ощущение скорости и современный интерфейс, обновление будет полезным. Для тех, кто заботится о батарее, стоит подождать оптимизаций.

Мифы и правда

Миф: "iOS 26 реально ускоряет iPhone".

Правда: меняется только анимация, производительность железа остаётся прежней.

Миф: "Разница заметна только на новых моделях".

Правда: эффект ощущается и на старых устройствах, просто на ProMotion он ярче.

Миф: "Повышенное энергопотребление критично".

Правда: в большинстве случаев оно незначительное и зависит от настроек.

3 интересных факта

Apple впервые за много лет изменила скорость анимаций — раньше они становились лишь плавнее, но не быстрее. Ускорение составляет всего 150 мс, но человеческий глаз воспринимает это как значительный рост скорости. В macOS подобные эксперименты с анимацией уже проводились в Dock, когда приложения стали открываться быстрее.

Исторический контекст