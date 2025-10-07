Айфон снова “просыпается” по-своему: Apple вернула культовое движение, но теперь для будильника

Обновления iOS редко ограничиваются исправлением ошибок — почти в каждой версии Apple добавляет детали, которые делают взаимодействие с устройством чуть интуитивнее. iOS 26.1 beta 2 не стала исключением: компания решила доработать одну из самых "утренних" функций — будильник.

Теперь отключить сигнал случайным касанием станет значительно сложнее: пользователям придётся провести пальцем по экрану, чтобы завершить сигнал. Этот жест заменил обычное нажатие на кнопку и напомнил времена, когда iPhone разблокировался движением "Slide to unlock".

Что изменилось в новой версии

После сентябрьского релиза iOS 26 многие владельцы iPhone пожаловались, что обновлённый экран будильника слишком чувствителен. Большие кнопки "Отложить" и "Выключить", задуманные как удобное решение, обернулись тем, что люди начали случайно отключать сигнал, просто коснувшись дисплея. Для тех, кто полагается на смартфон как на основной способ просыпаться, это стало реальной проблемой.

В iOS 26.1 beta 2 Apple изменила механику. Чтобы остановить звонок, теперь нужно выполнить жест — провести пальцем по экрану. Простое нажатие больше не работает. Это снижает риск ошибочного отключения и добавляет пользователю секунду на осознание: "Я действительно хочу выключить будильник?"

Интересно, что тот же принцип "проведите, чтобы остановить" теперь действует и для таймеров, хотя они реже отключаются случайно.

Почему это важно

На первый взгляд, жест — мелочь. Но именно такие детали формируют восприятие всей системы. Apple известна тем, что продумывает микромоменты: от анимации блокировки до отклика клавиш. Новый способ отключения будильника возвращает пользователю привычное ощущение контроля — даже в момент, когда он только просыпается.

Разработчики признают, что утренние действия должны быть максимально предсказуемыми и безопасными. В ситуации, когда человек сонный и может перепутать кнопку, движение "смахивания" требует чуть большего усилия и внимания, что снижает вероятность ошибки.

Сравнение: iOS 26 vs iOS 26.1 beta 2

Параметр iOS 26 iOS 26.1 beta 2 Кнопки будильника Большие кнопки "Отложить" и "Выключить" Заменены на жест "Проведите, чтобы остановить" Вероятность случайного отключения Высокая Минимальная Таймеры Простое нажатие Тоже требуют смахивания Визуальное оформление Минимализм, акцент на крупные элементы Лёгкая ретро-отсылка к ранним версиям iOS Уровень обратной связи Тактильный отклик при касании Визуальное подтверждение действия

Как протестировать новую функцию

Если вы установили публичную или разработческую бета-версию iOS 26.1, протестировать функцию можно за пару минут:

откройте приложение "Часы" и установите будильник. дождитесь, пока он сработает, или ускорьте тест, переведя время на несколько минут вперёд. на экране увидите крупную надпись с предложением провести пальцем, чтобы остановить сигнал. попробуйте нажать кнопку — ничего не произойдёт, пока не выполните движение смахивания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: нажимать на экран вместо смахивания.

• Последствие: сигнал не отключается, вы можете запаниковать, думая, что будильник "завис".

• Альтернатива: заранее потренируйтесь делать новый жест. Это займёт пару секунд, но избавит от лишних эмоций утром.

Для тех, кто использует Apple Watch как будильник, всё работает по-старому: отключение происходит нажатием. Однако, если часы синхронизированы с iPhone, обновлённая логика может появиться и на них в ближайших версиях watchOS.

А что если вы не хотите обновляться?

Пользователи, предпочитающие стабильность, могут остаться на iOS 26, но стоит помнить: финальный релиз 26.1 выйдет уже в конце месяца, и Apple может включить в него не только этот жест, но и другие важные улучшения. Например, мелкие оптимизации энергопотребления и безопасности.

Если вы всё же решите дождаться официального релиза, можно воспользоваться временным решением — установить парольную блокировку на экран будильника. Это предотвратит случайное нажатие, пока функция не станет доступна всем.

Часто задаваемые вопросы

Когда выйдет финальная версия iOS 26.1?

Релиз ожидается в конце текущего месяца, если тестирование не выявит критических ошибок.

Можно ли отключить жест и вернуть старый способ?

Пока нет. Apple не добавила опцию выбора метода отключения сигнала.

Что делать, если будильник не реагирует на смахивание?

Проверьте, не установлена ли блокировка экрана. Также стоит перезапустить приложение "Часы" или сам iPhone — это типичные проблемы тестовых версий.

Повлияет ли обновление на сторонние будильники из App Store?

Пока функция касается только системного будильника. Однако разработчики сторонних приложений могут внедрить аналогичный жест.

Станет ли iOS 26.1 доступна на старых моделях iPhone?

Да, обновление поддерживается на тех же устройствах, что и iOS 26, начиная с iPhone Xr.

Мифы и правда

Миф: новый жест мешает быстро выключить будильник.

Правда: движение занимает долю секунды и снижает риск ошибочного нажатия.

Миф: Apple усложняет интерфейс без причины.

Правда: компания возвращает элемент, проверенный временем, делая интерфейс безопаснее.

Миф: функция уже доступна всем пользователям.

Правда: пока она включена только в тестовой версии iOS 26.1 beta 2.

Исторический контекст

Жест "Slide to unlock" впервые появился в 2007 году на первом iPhone и стал одним из символов мобильной эры. С тех пор Apple неоднократно отказывалась и возвращала элементы, вдохновлённые тем временем: например, динамическую "Живую блокировку" и винтажные звуки уведомлений. Теперь очередной элемент прошлого возвращается в утреннюю рутину пользователей.

3 интересных факта