Внимание, владельцы iPhone! Эти простые шаги помогут избежать неприятностей при обновлении до iOS 26

Приближается релиз iOS 26 и iPadOS 26, и с этим нововведением Apple обещает улучшения и обновления для множества своих устройств. Если вы ждете обновление, стоит подготовиться, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Вот, что нужно сделать, чтобы процесс установки прошел гладко, и чтобы не потерять данные или столкнуться с проблемами в будущем.

Какие устройства получат обновление?

Этой осенью Apple порадует владельцев следующих устройств обновлением до iOS 26 и iPadOS 26:

• iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

• iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max

• iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max

• iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max

• iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max

• iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max

• iPhone SE 2-го и 3-го поколений

Кроме того, новые версии операционной системы можно будет установить на следующие модели iPad:

• iPad 2019 и новее

• iPad mini 2019 и новее

• iPad Air 2019 и новее

• iPad Pro 2018 и новее

Стоит отметить, что более старые модели смартфонов и планшетов обновление не получат.

Как подготовиться к обновлению?

Обновление iOS и iPadOS может занять значительное время, и важно правильно подготовить устройства. Вот несколько шагов, которые помогут избежать потерь данных и сэкономить время.

1. Освободите достаточно места

Для успешной установки iOS 26 и iPadOS 26 необходимо освободить хотя бы 11-12 ГБ свободного пространства на устройстве. Это место потребуется для скачивания, распаковки и самой установки обновления.

Рекомендуется сделать это вручную, чтобы избежать автоматического переноса приложений в облако, что может привести к проблемам с восстановлением удаленных программ после обновления. Чтобы проверить, сколько свободного места осталось, зайдите в раздел Настройки — Основные — Хранилище iPhone.

2. Сделайте резервную копию

Перед любыми обновлениями всегда стоит создать резервную копию ваших данных. Это необходимо на случай, если что-то пойдет не так во время установки обновления.

Резервную копию можно создать с помощью iCloud. Для этого откройте Настройки — Аккаунт Apple — iCloud — Резервная копия в iCloud и создайте новую копию данных.

Если у вас недостаточно места в облаке для всех данных, временно увеличьте лимит. Это поможет избежать проблем с сохранением информации.

3. Проверьте установки для важных приложений

Не забудьте убедиться, что у вас есть актуальные инструкции по восстановлению приложений, которых нет в App Store. Это касается в первую очередь банковских приложений и других утилит, которые не доступны в магазине. Эти программы останутся на устройстве даже после обновления, но если что-то пойдет не так, и вам придется восстанавливать данные из резервной копии, убедитесь, что у вас есть способы установить эти приложения заново.

4. Проверка обновлений и резервных копий

Если вы еще не обновлялись до последней версии iOS или iPadOS, рекомендуется это сделать перед обновлением на iOS 26 или iPadOS 26. Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО и проверьте, доступна ли последняя версия.

Для пользователей, которые не использовали тестовые версии iOS 26 и iPadOS 26, эта мера позволит избежать возможных проблем с совместимостью.

Для пользователей, не устанавливавших тестовые версии

Если вы не устанавливали тестовые версии iOS 26 и iPadOS 26, следует подготовиться немного иначе. Прежде всего, рекомендуется освободить более 15-17 ГБ места. Это нужно, поскольку полное обновление системы потребует большего объема памяти, чем обновление с тестовых версий.

Также в этом случае полезно создать локальную резервную копию данных на вашем компьютере. Это особенно важно, если вы используете старое устройство. iOS 26 и iPadOS 26 могут нагрузить его больше, чем предыдущие версии, и если вам захочется вернуться на старую систему (например, iOS 18), для этого потребуется локальная копия. В случае с облачной копией этого сделать уже не получится.

5. Подготовка к возможному даунгрейду

Если вы решите откатиться на более старую версию операционной системы после установки iOS 26 или iPadOS 26, важно помнить, что после выхода новой версии старые системы могут больше не поддерживаться. У вас будет несколько дней для тестирования и принятия решения. После окончания этого срока возможность вернуться к предыдущей версии исчезнет.