В iOS 26 появится то, чего давно ждали: намёки нашли прямо в системе

В iOS 26 и будущих обновлениях Apple планирует значительные улучшения, направленные на расширение функциональности операционных систем и улучшение интеграции с новыми устройствами. Журналисты MacRumors разобрали внутренние коды и метки функций, чтобы раскрыть ожидаемые новшества в мобильной операционной системе.

Новые функции для AirPods и Vision Pro

Одной из ярких новинок, ожидаемых в iOS 26, является ряд обновлений для AirPods, которые получат несколько интересных функций. Среди них — ContextualReminders, ConversationBreakthroughVQA и Visual Lookup, релиз которых намечен на весну 2026 года. Эти улучшения, вероятно, будут связаны с улучшением взаимодействия с пользователем в различных ситуациях, таких как напоминания в контексте разговора или улучшенная визуальная информация о вещах в окружающей среде.

Кроме того, для Vision Pro готовится функция AUSM Enhanced Room Spatializer, которая также будет доступна весной 2026 года. Ожидается, что она улучшит восприятие пространства и предоставит пользователю новые возможности для взаимодействия с устройством.

Здоровье и новые возможности для AI

Одним из главных новшеств в iOS 26 станет появление Health+, AI-сервиса для здоровья. Это дополнение, вероятно, будет использовать искусственный интеллект для более точной оценки состояния здоровья пользователя и предоставления персонализированных рекомендаций. Кроме того, расширяется функциональность Live Captions, которая будет поддерживать больше языков, улучшая доступность для пользователей по всему миру.

Еще одной важной новостью станет поддержка автозаполнения кредитных карт в сторонних приложениях, что сделает процесс покупок и транзакций еще удобнее. Эта функция, как и другие нововведения, ожидается к релизу осенью 2026 года.

Улучшения в приложениях и Siri

В обновлениях iOS 26 и iOS 27 также стоит ожидать множество улучшений в приложениях. Например, Freeform получит поддержку папок для упорядочивания контента, а приложение Journal будет оснащено новыми подсказками для удобства пользователей. Также в Wallet появится функция уведомлений о предстоящих платежах по Apple Card и банковским картам, что улучшит контроль за финансовыми операциями.

Кроме того, в приложении Photos появятся новые функции, такие как Connections и Shared Collections, а также Dynamic Sports Tier Manager, которые помогут пользователям более эффективно управлять своими фото и видео.

Возможные устройства и аксессуары

В коде также нашли упоминания о нескольких новых устройствах и аксессуарах. Одним из них стал загадочный домашний гаджет с архитектурой J229, который, возможно, станет камерой Apple или самостоятельной базой для домашнего хаба. Также упоминается второе поколение AirTag, которое получит улучшения Bluetooth, расширенную поддержку определения местоположения и новые возможности для индикации низкого заряда батареи. Ожидается, что его выпуск состоится в 2025 году, хотя из-за изменений в планах даты могли быть сдвинуты.