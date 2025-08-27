iOS 26 принесла не только новые функции, но и чёрный список устройств: проверяйте свой

Кому из наших гаджетов повезло, а кто остаётся "за бортом" в этом году? После анонса iOS 26 и iPadOS 26 на WWDC-2025 список совместимых устройств стал короче: Apple аккуратно подрезала поддержку для старшего железа. Ниже — удобная "шпаргалка" по моделям iPhone и iPad, которые получат обновление, а также тем, кто останется на iOS/iPadOS 18. В конце — короткие советы по апгрейду и несколько фактов, чтобы легче принять решение. Об этом сообщает Gadget Hacks.

Какие iPhone получат iOS 26

Ориентир простой: все iPhone с чипом A13 и новее переходят на iOS 26. Это значит, что линейка iPhone XR/XS на A12 останавливается на iOS 18. Отдельно помечены устройства с поддержкой Apple Intelligence (как и в iOS 18, полный набор ИИ-функций работает только на свежем железе).

Совместимы с iOS 26:

iPhone 16e (A18) *

iPhone 16 / 16 Plus (A18) *

iPhone 16 Pro / 16 Pro Max (A18 Pro) *

iPhone 15 / 15 Plus (A16)

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max (A17 Pro) *

iPhone 14 / 14 Plus (A15)

iPhone 14 Pro / 14 Pro Max (A16)

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max (A15)

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max (A14)

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max (A13)

iPhone SE (2-го поколения, A13)

iPhone SE (3-го поколения, A15)

Остаются на iOS 18:

iPhone XR (A12)

iPhone XS / XS Max (A12)

Поддержка Apple Intelligence официально действует на iPhone 15 Pro / 15 Pro Max и новее, а на iPad — с чипов серии M; требования Apple к ИИ-функциям закреплены в справке и руководствах, выпущенных вместе с iOS 18.4 и новее.

Какие iPad получат iPadOS 26

Правило здесь ещё шире: A12/A13/A14/A15/A16 и вся M-линейка — в игре. Самый заметный "минус" — базовый iPad 7-го поколения на A10: он останется на iPadOS 18.

iPad (база):

11-е поколение (A16)

10-е поколение (A14)

9-е поколение (A13)

8-е поколение (A12)

iPad Air:

Air 13″ (M3) *

Air 11″ (M3) *

Air 13″ (M2) *

Air 11″ (M2) *

Air (5-е поколение, M1) *

Air (4-е поколение, A14)

Air (3-е поколение, A12)

iPad mini:

mini (7-е поколение, A17 Pro) *

mini (6-е поколение, A15)

mini (5-е поколение, A12)

iPad Pro:

Pro 11″ (M4) * / Pro 13″ (M4) *

Pro 11″ (4-е, M2) * / Pro 12.9″ (6-е, M2) *

Pro 11″ (3-е, M1) * / Pro 12.9″ (5-е, M1) *

Pro 11″ (2-е, A12Z) / Pro 12.9″ (4-е, A12Z)

Pro 11″ (1-е, A12X) / Pro 12.9″ (3-е, A12X)

Остаются на iPadOS 18:

iPad (7-е поколение, A10)

Для ориентира: при переходе на iPadOS 18 в 2024 году Apple уже "сняла" с обновлений часть A10-моделей (10.5″ iPad Pro, 12.9″ iPad Pro 2-го поколения, iPad 6-го поколения). Это отражено в сводках совместимости по iPadOS 18.

Что это значит на практике

Нижняя граница — A13 (2019 год). Чип A13 дебютировал вместе с iPhone 11 и до сих пор держится достойно; он выполнен по 7-нм техпроцессу и даёт запас по производительности для базовых функций iOS 26.

Apple Intelligence — не для всех. ИИ-функции (переписывание текста, генерация изображений, новые возможности Siri и т. п.) требуют нейроблоков и памяти уровня A17 Pro/M-серии. Именно поэтому Apple официально ограничивает поддержку — иначе "на старом железе работать будет, но слишком медленно", как отмечают в профильных обзорах и справке Apple.

Срок жизни iPhone и iPad. В среднем iPhone получают 5-7 лет крупных апдейтов (нередко и больше), причём ещё некоторое время выходят патчи безопасности для прошлых версий. Это важно, если вы не готовы менять устройство в ближайший год.

Стоит ли обновляться прямо сейчас?

Если ваш iPhone или iPad попали "под нож", у вас два сценария:

Оставаться на текущем устройстве. До осеннего релиза стабильных iOS 26 / iPadOS 26 публичные беты будут меняться каждую неделю-две, а часть ИИ-возможностей — запускаться поэтапно. Если фичи iOS 26 не критичны, логично переждать и сохранить стабильность. Планировать апгрейд. Осенью вместе со стабильными сборками традиционно выходят новые модели. Это удобный момент перейти на устройства с A18/A18 Pro или M-серией, чтобы получить все нововведения, включая Apple Intelligence (на iPhone — начиная с 15 Pro).

Как быстро проверить модель устройства

iPhone/iPad: "Настройки" → Основные → Об этом устройстве → Название модели.

Сверьте чип в нашем списке и решите, ждать ли осени или готовиться к замене.

Ещё пара "полезных мелочей"

Совместимые списки для iOS/iPadOS 18 остаются хорошей точкой отсчёта: iOS 18 не "урезала" перечень iPhone относительно iOS 17, а в iPadOS 18 "выпали" отдельные A10-модели — тенденция, которая объясняет нынешнее отсечение по A13/A12X/Z и новее.

Если сомневаетесь из-за ИИ-функций, проверьте официальный список устройств с Apple Intelligence — Apple обновляет его по мере выхода новых сборок (начиная с iOS 18.4).

Если у вас iPhone 11/SE (2-го поколения) или любой более свежий iPhone — iOS 26 будет доступна. На iPad "проходной билет" — A12 и выше или любая M-платформа. Но полный пакет Apple Intelligence получат только iPhone 15 Pro/Max и все последующие Pro, а также iPad на M-чипах. Выбирайте между стабильностью текущего устройства и желанием опробовать новые ИИ-возможности — и планируйте апгрейд к осени.