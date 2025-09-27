Назначил встречу — и сам её не найдёшь: баг iPhone ставит палки в колёса планам

После обновления до iOS 26 многие владельцы iPhone пожаловались на сбой в работе встроенного приложения "Календарь". Ошибка связана с некорректным поиском по событиям: система часто не находит ранее добавленные записи, хотя часть запросов продолжает работать. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на обсуждения на форумах Apple и Reddit.

Какие устройства затронуты

Проблема проявляется на широком спектре моделей — от iPhone 13 mini до iPhone 17 Pro. Ошибка встречается и на более доступных устройствах, включая iPhone SE (2020).

История появления сбоя

Первые жалобы появились ещё в период бета-тестирования iOS 26, но тогда они носили единичный характер. Массовое внимание к проблеме привлек релиз финальной версии в середине сентября. Важно, что ошибка не исчезла и в первой бета-версии iOS 26.1.

Реакция Apple

В службе поддержки компании подтвердили наличие бага и сообщили, что он будет устранён в одном из будущих обновлений системы. Однако точных сроков выхода патча пока не называют.

Сравнение версий iOS

Версия Статус поиска в "Календаре" iOS 25 Работает стабильно iOS 26 (релиз) Ошибка сохраняется iOS 26.1 (первая бета) Ошибка сохраняется

Советы шаг за шагом: что делать до выхода исправления

Попробуйте искать события вручную через прокрутку календаря. Используйте поиск по дате вместо ключевых слов. Для важных встреч дублируйте записи в сторонние приложения (Google Календарь, Outlook). Сделайте резервную копию, чтобы не потерять данные при будущих обновлениях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Полагаться только на поиск в "Календаре".

Последствие: Можно пропустить важное событие.

Альтернатива: Дублировать события в сторонних календарях и ставить напоминания.

Ошибка: Устанавливать бета-версии в надежде на исправление.

Последствие: Ошибка остаётся, могут появиться новые баги.

Альтернатива: Ждать официального обновления от Apple.

А что если…

Если Apple затянет с выпуском патча, пользователи будут вынуждены временно переходить на сторонние сервисы. Но если исправление выйдет в ближайшем апдейте, сбой не успеет сильно повлиять на привычку использовать "Календарь" как основной инструмент.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Apple признала проблему Поиск работает некорректно Исправление уже в планах Нет сроков выхода апдейта Ошибка не затрагивает все запросы Массовый характер проблемы

FAQ

Какие iPhone затронуты?

Все устройства, поддерживающие iOS 26 — от iPhone 11 и SE (2020) до iPhone 17 Pro.

Можно ли откатиться на iOS 25?

Технически возможно, но Apple быстро закрывает "окно" для установки старой версии.

Как временно решить проблему?

Использовать поиск вручную или сторонние приложения-календари.

Мифы и правда

Миф: Ошибка связана только с новыми моделями iPhone.

Правда: Баг затрагивает все устройства на iOS 26.

Миф: Проблема решится установкой iOS 26.1 бета.

Правда: Ошибка сохраняется и в тестовой версии.

3 интересных факта

• Приложение "Календарь" входит в iOS с 2007 года и редко получало крупные обновления.

• Ранее пользователи жаловались на синхронизацию с iCloud, но не на поиск.

• iOS 26 вышла 15 сентября и поддерживает устройства начиная с iPhone 11.

Исторический контекст