Назначил встречу — и сам её не найдёшь: баг iPhone ставит палки в колёса планам
После обновления до iOS 26 многие владельцы iPhone пожаловались на сбой в работе встроенного приложения "Календарь". Ошибка связана с некорректным поиском по событиям: система часто не находит ранее добавленные записи, хотя часть запросов продолжает работать. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на обсуждения на форумах Apple и Reddit.
Какие устройства затронуты
Проблема проявляется на широком спектре моделей — от iPhone 13 mini до iPhone 17 Pro. Ошибка встречается и на более доступных устройствах, включая iPhone SE (2020).
История появления сбоя
Первые жалобы появились ещё в период бета-тестирования iOS 26, но тогда они носили единичный характер. Массовое внимание к проблеме привлек релиз финальной версии в середине сентября. Важно, что ошибка не исчезла и в первой бета-версии iOS 26.1.
Реакция Apple
В службе поддержки компании подтвердили наличие бага и сообщили, что он будет устранён в одном из будущих обновлений системы. Однако точных сроков выхода патча пока не называют.
Сравнение версий iOS
|Версия
|Статус поиска в "Календаре"
|iOS 25
|Работает стабильно
|iOS 26 (релиз)
|Ошибка сохраняется
|iOS 26.1 (первая бета)
|Ошибка сохраняется
Советы шаг за шагом: что делать до выхода исправления
-
Попробуйте искать события вручную через прокрутку календаря.
-
Используйте поиск по дате вместо ключевых слов.
-
Для важных встреч дублируйте записи в сторонние приложения (Google Календарь, Outlook).
-
Сделайте резервную копию, чтобы не потерять данные при будущих обновлениях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Полагаться только на поиск в "Календаре".
-
Последствие: Можно пропустить важное событие.
-
Альтернатива: Дублировать события в сторонних календарях и ставить напоминания.
-
Ошибка: Устанавливать бета-версии в надежде на исправление.
-
Последствие: Ошибка остаётся, могут появиться новые баги.
-
Альтернатива: Ждать официального обновления от Apple.
А что если…
Если Apple затянет с выпуском патча, пользователи будут вынуждены временно переходить на сторонние сервисы. Но если исправление выйдет в ближайшем апдейте, сбой не успеет сильно повлиять на привычку использовать "Календарь" как основной инструмент.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Apple признала проблему
|Поиск работает некорректно
|Исправление уже в планах
|Нет сроков выхода апдейта
|Ошибка не затрагивает все запросы
|Массовый характер проблемы
FAQ
Какие iPhone затронуты?
Все устройства, поддерживающие iOS 26 — от iPhone 11 и SE (2020) до iPhone 17 Pro.
Можно ли откатиться на iOS 25?
Технически возможно, но Apple быстро закрывает "окно" для установки старой версии.
Как временно решить проблему?
Использовать поиск вручную или сторонние приложения-календари.
Мифы и правда
-
Миф: Ошибка связана только с новыми моделями iPhone.
-
Правда: Баг затрагивает все устройства на iOS 26.
-
Миф: Проблема решится установкой iOS 26.1 бета.
-
Правда: Ошибка сохраняется и в тестовой версии.
3 интересных факта
• Приложение "Календарь" входит в iOS с 2007 года и редко получало крупные обновления.
• Ранее пользователи жаловались на синхронизацию с iCloud, но не на поиск.
• iOS 26 вышла 15 сентября и поддерживает устройства начиная с iPhone 11.
Исторический контекст
-
Лето 2024 — первые упоминания о баге в бета-версиях.
-
Сентябрь 2025 — массовые жалобы после релиза iOS 26.
-
Октябрь 2025 — Apple готовит обновление, но сроки неизвестны.
