© flickr.com by Tinh tế Photo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

Назначил встречу — и сам её не найдёшь: баг iPhone ставит палки в колёса планам

Владельцы iPhone пожаловались на ошибку поиска событий в "Календаре" iOS 26 — MacRumors

После обновления до iOS 26 многие владельцы iPhone пожаловались на сбой в работе встроенного приложения "Календарь". Ошибка связана с некорректным поиском по событиям: система часто не находит ранее добавленные записи, хотя часть запросов продолжает работать. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на обсуждения на форумах Apple и Reddit.

Какие устройства затронуты

Проблема проявляется на широком спектре моделей — от iPhone 13 mini до iPhone 17 Pro. Ошибка встречается и на более доступных устройствах, включая iPhone SE (2020).

История появления сбоя

Первые жалобы появились ещё в период бета-тестирования iOS 26, но тогда они носили единичный характер. Массовое внимание к проблеме привлек релиз финальной версии в середине сентября. Важно, что ошибка не исчезла и в первой бета-версии iOS 26.1.

Реакция Apple

В службе поддержки компании подтвердили наличие бага и сообщили, что он будет устранён в одном из будущих обновлений системы. Однако точных сроков выхода патча пока не называют.

Сравнение версий iOS

Версия Статус поиска в "Календаре"
iOS 25 Работает стабильно
iOS 26 (релиз) Ошибка сохраняется
iOS 26.1 (первая бета) Ошибка сохраняется

Советы шаг за шагом: что делать до выхода исправления

  1. Попробуйте искать события вручную через прокрутку календаря.

  2. Используйте поиск по дате вместо ключевых слов.

  3. Для важных встреч дублируйте записи в сторонние приложения (Google Календарь, Outlook).

  4. Сделайте резервную копию, чтобы не потерять данные при будущих обновлениях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полагаться только на поиск в "Календаре".

  • Последствие: Можно пропустить важное событие.

  • Альтернатива: Дублировать события в сторонних календарях и ставить напоминания.

  • Ошибка: Устанавливать бета-версии в надежде на исправление.

  • Последствие: Ошибка остаётся, могут появиться новые баги.

  • Альтернатива: Ждать официального обновления от Apple.

А что если…

Если Apple затянет с выпуском патча, пользователи будут вынуждены временно переходить на сторонние сервисы. Но если исправление выйдет в ближайшем апдейте, сбой не успеет сильно повлиять на привычку использовать "Календарь" как основной инструмент.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
Apple признала проблему Поиск работает некорректно
Исправление уже в планах Нет сроков выхода апдейта
Ошибка не затрагивает все запросы Массовый характер проблемы

FAQ

Какие iPhone затронуты?
Все устройства, поддерживающие iOS 26 — от iPhone 11 и SE (2020) до iPhone 17 Pro.

Можно ли откатиться на iOS 25?
Технически возможно, но Apple быстро закрывает "окно" для установки старой версии.

Как временно решить проблему?
Использовать поиск вручную или сторонние приложения-календари.

Мифы и правда

  • Миф: Ошибка связана только с новыми моделями iPhone.

  • Правда: Баг затрагивает все устройства на iOS 26.

  • Миф: Проблема решится установкой iOS 26.1 бета.

  • Правда: Ошибка сохраняется и в тестовой версии.

3 интересных факта

• Приложение "Календарь" входит в iOS с 2007 года и редко получало крупные обновления.
• Ранее пользователи жаловались на синхронизацию с iCloud, но не на поиск.
• iOS 26 вышла 15 сентября и поддерживает устройства начиная с iPhone 11.

Исторический контекст

  1. Лето 2024 — первые упоминания о баге в бета-версиях.

  2. Сентябрь 2025 — массовые жалобы после релиза iOS 26.

  3. Октябрь 2025 — Apple готовит обновление, но сроки неизвестны.

