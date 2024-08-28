Иордания требует от Совета Безопасности ООН действий против Израиля за планы строительства синагоги на Храмовой горе

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади призвал Совет Безопасности ООН принять меры против Израиля в ответ на заявление министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о его намерении построить синагогу на Храмовой горе в Иерусалиме.

Бен-Гвир ранее выразил желание возвести синагогу на этом священном месте, чтобы обеспечить равные права для евреев и мусульман.

Ас-Сафади подчеркнул необходимость немедленного вмешательства международного сообщества и Совета Безопасности ООН для пресечения незаконных действий Израиля, которые, по его мнению, нарушают исторический и правовой статус-кво в священных местах Иерусалима.

Он настаивает на принятии резолюции, которая бы предотвратила дальнейшие нарушения и эскалацию напряжённости вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Министр также выразил обеспокоенность тем, что обостряющаяся ситуация может привести к серьёзным последствиям, подчеркнув, что идеология, основанная на ненависти, способна стать катализатором для новых конфликтов.

Храмовая гора, расположенная на востоке Старого города Иерусалима, является одной из самых спорных территорий в палестино-израильском конфликте. Здесь находились Первый и Второй Иерусалимские храмы, а согласно иудейской традиции, должен быть построен Третий храм. В настоящее время на Храмовой горе расположены две важнейшие мусульманские святыни — мечеть Аль-Акса и Купол Скалы. Статус этого места и всего Иерусалима остаётся одной из ключевых проблем в процессе урегулирования конфликта.

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