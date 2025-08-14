Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
спутник
спутник
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:08

Переворот в астробиологии: найдена альтернатива воде для существования жизни

Революция в астробиологии: жизнь найдена там, где нет воды - открытие MIT

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) совершили прорывное открытие, которое кардинально меняет представления о возможности существования жизни во Вселенной. Исследователи обнаружили, что жизнь может существовать на планетах, где вода не выживает, благодаря так называемым "ионным жидкостям". Это открытие открывает новые горизонты для поиска внеземной жизни и ставит под сомнение устоявшиеся представления о необходимых для этого условиях.

Долгое время ученые считали воду незаменимым условием для существования жизни, поскольку земные организмы полностью зависят от нее. Новое исследование, опубликованное в престижном журнале PNAS, предлагает альтернативный взгляд: жизнь может существовать в "ионных жидкостях" — солевых растворах, которые остаются жидкими даже в экстремальных условиях, где вода испаряется.

Расширение "зоны обитаемости”: новые миры для поиска жизни

Это открытие значительно расширяет "зону обитаемости" — область, где потенциально возможна жизнь, — включая горячие или разреженные миры, такие как Венера или экзопланеты. Это означает, что теперь ученые могут рассматривать в качестве потенциальных кандидатов для поиска жизни планеты, которые ранее считались непригодными для существования каких-либо форм жизни.

Ионные жидкости — это соли, находящиеся в жидком состоянии, которые, в отличие от воды, не испаряются при высоких температурах или низком давлении. Они образуются, когда серная кислота (побочный продукт вулканической активности) смешивается с азотсодержащими органическими соединениями, такими как глицин, которые встречаются на астероидах и планетах. Эти жидкости остаются устойчивыми при температурах до 180 °C и в разреженных атмосферах, где вода давно бы испарилась.

Эксперименты MIT: создание и исследование ионных жидкостей

Команда MIT под руководством Рачаны Агравал и Сары Сигер провела серию лабораторных экспериментов, в ходе которых они смешивали серную кислоту с азотсодержащими органическими соединениями. Ученые проверяли, образуются ли ионные жидкости при различных температурах и давлениях, характерных для скалистых планет. Результаты показали, что серная кислота и органика действительно могут создавать ионную жидкость, даже если большая часть кислоты испаряется.

Исследование также показало, что эта жидкость устойчива на базальтовых породах — типичных для Венеры или Марса. Это означает, что ионные жидкости могут существовать в условиях, где вода не выживает — при температуре 180 °C или низком давлении. Это открывает новые возможности для поиска жизни на планетах, которые ранее казались непригодными для существования каких-либо форм жизни.

Новая эра в исследовании космоса

Теперь планеты без воды могут стать кандидатами для поиска жизни, включая горячие экзопланеты и вулканически активные луны. Ионные жидкости могут поддерживать биомолекулы, открывая возможность жизни, отличной от земной. Это исследование напрямую связано с миссиями Morning Star, которые направлены на поиск признаков жизни в облаках Венеры, где ионные жидкости могут служить "оазисами" для простых организмов.

Интересные факты о поиске внеземной жизни:

  • В 1960-х годах советский астроном Иосиф Шкловский и американский астроном Карл Саган обсуждали возможность существования внеземной жизни.
  • Первый зарегистрированный сигнал, предположительно посланный внеземной цивилизацией, был получен в 1977 году, но его природа до сих пор остается загадкой.
  • В 2019 году было обнаружено около 4000 подтвержденных экзопланет.
  • В 2020 году было объявлено об обнаружении фосфина в атмосфере Венеры, что может указывать на наличие там жизни.

Открытие ученых из MIT — это важный шаг вперед в области астробиологии. Оно расширяет наши горизонты в поиске внеземной жизни и заставляет пересмотреть устоявшиеся представления о необходимых для этого условиях. Это открытие открывает новую эру в исследовании космоса и дает надежду на то, что мы не одиноки во Вселенной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Палеонтологи нашли в Патагонии самую маленькую окаменелость млекопитающего региона сегодня в 0:27

В сердце Патагонии нашли останки зверька с необычным сочетанием признаков — такого не видели миллионы лет

В Патагонии нашли останки крошечного млекопитающего, жившего рядом с динозаврами. Находка переворачивает представления о древнем мире.

Читать полностью » Лошади Иберии сохранили уникальные генетические черты со времён ледникового периода вчера в 23:44

26 000 лет в тени: что скрывает генетическая история лошадей Иберии

Учёные раскрыли 26 000 лет генетической истории лошадей Пиренеев: вымершие линии, скрещивание с домашними породами и влияние на Америку. Как древние кони покорили мир?

Читать полностью » В Лаодикии раскопали зал заседаний римского периода с уникальной архитектурой вчера в 23:36

Каменный диск древней власти: что скрывает 2000-летний совет Лаодикии

В Турции нашли здание городского совета возрастом 2050 лет — оно раскрывает тайны управления древней Лаодикии. Уникальная архитектура и имена на сиденьях: что ещё скрывает этот римский булевтерион?

Читать полностью » Землетрясение в Хэйчэне: последствия и факты от сейсмологов вчера в 22:41

Спасённые жизни: как интуиция и природа помогли избежать катастрофы

Учёные признают: предсказать землетрясение почти невозможно. Но 50 лет назад в Китае это удалось. Как спасли город и какие технологии помогут прогнозировать катастрофы в будущем?

Читать полностью » Магнитное поле Земли защищает планету от солнечной радиации – данные NASA вчера в 22:30

Глобальная угроза: что произойдёт, если магнитное поле Земли исчезнет

Учёные выяснили, как магнитное поле Земли защищало жизнь миллиарды лет назад. Новые модели раскрывают тайну "динамо-эффекта" и показывают, почему без этого щита нас бы не существовало.

Читать полностью » Геологи Канады предупреждают о сейсмической активности разлома Тинтина вчера в 21:39

Спит 40 миллионов лет: древний разлом Тинтина готов к мощному удару

Древний разлом Тинтина, который считался спящим, может вызвать мощное землетрясение магнитудой 7,5+. Учёные предупреждают: накопленная энергия угрожает инфраструктуре и городам.

Читать полностью » Какао-продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 21:24

Неожиданный союзник в борьбе с холестерином – он уже у вас на кухне

Иранские ученые выяснили: какао повышает "хороший" холестерин. Как теобромин влияет на метаболизм и почему это важно для сердца — в новом исследовании.

Читать полностью » Новые данные: эволюция приматов началась в условиях низких температур вчера в 20:33

66 миллионов лет назад: что скрывает история о первых приматах

Исследование ученых из Университета Рединга меняет представление о происхождении приматов, утверждая, что они появились в холодном климате Северной Америки. Узнайте, как это открытие влияет на наше понимание эволюции и адаптации.

Читать полностью »

Новости
Дом

Когда тараканы приходят в гости: личный опыт борьбы с соседскими квартирантами
Спорт и фитнес

Физическая нагрузка при фибрилляции предсердий: рекомендации кардиолога Лалиты МакСорли
Садоводство

Чесночный настой и чистотел применяются для профилактики фитофторы в почве
Культура и шоу-бизнес

Page Six: Хлоя Маль может сменить Анну Винтур на посту главреда Vogue США
Авто и мото

BMW выпустит рамный внедорожник Rugger для конкуренции с Mercedes G-классом в 2029 году
Красота и здоровье

Дыхание животом: простой способ исправить осанку и избавиться от болей
Туризм

Пляж Пуналуу: мой опыт купания на чёрном песке Гавайев
Еда

История коктейля Манхэттен: от запрета в США до мировой популярности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru