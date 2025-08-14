Переворот в астробиологии: найдена альтернатива воде для существования жизни

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) совершили прорывное открытие, которое кардинально меняет представления о возможности существования жизни во Вселенной. Исследователи обнаружили, что жизнь может существовать на планетах, где вода не выживает, благодаря так называемым "ионным жидкостям". Это открытие открывает новые горизонты для поиска внеземной жизни и ставит под сомнение устоявшиеся представления о необходимых для этого условиях.

Долгое время ученые считали воду незаменимым условием для существования жизни, поскольку земные организмы полностью зависят от нее. Новое исследование, опубликованное в престижном журнале PNAS, предлагает альтернативный взгляд: жизнь может существовать в "ионных жидкостях" — солевых растворах, которые остаются жидкими даже в экстремальных условиях, где вода испаряется.

Расширение "зоны обитаемости”: новые миры для поиска жизни

Это открытие значительно расширяет "зону обитаемости" — область, где потенциально возможна жизнь, — включая горячие или разреженные миры, такие как Венера или экзопланеты. Это означает, что теперь ученые могут рассматривать в качестве потенциальных кандидатов для поиска жизни планеты, которые ранее считались непригодными для существования каких-либо форм жизни.

Ионные жидкости — это соли, находящиеся в жидком состоянии, которые, в отличие от воды, не испаряются при высоких температурах или низком давлении. Они образуются, когда серная кислота (побочный продукт вулканической активности) смешивается с азотсодержащими органическими соединениями, такими как глицин, которые встречаются на астероидах и планетах. Эти жидкости остаются устойчивыми при температурах до 180 °C и в разреженных атмосферах, где вода давно бы испарилась.

Эксперименты MIT: создание и исследование ионных жидкостей

Команда MIT под руководством Рачаны Агравал и Сары Сигер провела серию лабораторных экспериментов, в ходе которых они смешивали серную кислоту с азотсодержащими органическими соединениями. Ученые проверяли, образуются ли ионные жидкости при различных температурах и давлениях, характерных для скалистых планет. Результаты показали, что серная кислота и органика действительно могут создавать ионную жидкость, даже если большая часть кислоты испаряется.

Исследование также показало, что эта жидкость устойчива на базальтовых породах — типичных для Венеры или Марса. Это означает, что ионные жидкости могут существовать в условиях, где вода не выживает — при температуре 180 °C или низком давлении. Это открывает новые возможности для поиска жизни на планетах, которые ранее казались непригодными для существования каких-либо форм жизни.

Новая эра в исследовании космоса

Теперь планеты без воды могут стать кандидатами для поиска жизни, включая горячие экзопланеты и вулканически активные луны. Ионные жидкости могут поддерживать биомолекулы, открывая возможность жизни, отличной от земной. Это исследование напрямую связано с миссиями Morning Star, которые направлены на поиск признаков жизни в облаках Венеры, где ионные жидкости могут служить "оазисами" для простых организмов.

Интересные факты о поиске внеземной жизни:

В 1960-х годах советский астроном Иосиф Шкловский и американский астроном Карл Саган обсуждали возможность существования внеземной жизни.

Первый зарегистрированный сигнал, предположительно посланный внеземной цивилизацией, был получен в 1977 году, но его природа до сих пор остается загадкой.

В 2019 году было обнаружено около 4000 подтвержденных экзопланет.

В 2020 году было объявлено об обнаружении фосфина в атмосфере Венеры, что может указывать на наличие там жизни.

Открытие ученых из MIT — это важный шаг вперед в области астробиологии. Оно расширяет наши горизонты в поиске внеземной жизни и заставляет пересмотреть устоявшиеся представления о необходимых для этого условиях. Это открытие открывает новую эру в исследовании космоса и дает надежду на то, что мы не одиноки во Вселенной.