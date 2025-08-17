Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Горячий юпитер и солнечный столб
Горячий юпитер и солнечный столб
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:30

Жизнь на Венере — это реально: учёные в шоке от неожиданного открытия, меняющего все представления

Новая зона обитаемости: открытие ионных жидкостей расширяет поиск внеземной жизни

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) сделали неожиданное открытие, которое может кардинально изменить представления о зонах обитаемости и расширить возможности поиска внеземной жизни. В ходе подготовки к миссии по изучению облаков Венеры, они случайно обнаружили процесс образования ионных жидкостей на каменистых планетах.

Это открытие имеет огромный потенциал для поиска жизни в самых неожиданных местах во Вселенной. Исследование, опубликованное в рецензируемом научном журнале Science, показывает, что жизнь может существовать в условиях, ранее считавшихся непригодными.

Ранее многие каменистые экзопланеты, похожие на Землю, считались непригодными для водных форм жизни из-за их удаленности от звезды, что исключает наличие жидкой воды на поверхности. Однако, новое исследование показывает, что эти планеты могут потенциально поддерживать примитивные формы жизни, использующие ионные жидкости вместо воды для метаболизма.

"Мы только что открыли ящик Пандоры для новых исследований", — заявила Сара Сигер, соавтор исследования и профессор планетологии в MIT, подчеркивая значимость открытия.

Неожиданное открытие произошло во время экспериментов, связанных с подготовкой миссии Morning Star Missions. Ученые изучали методы сбора и испарения серной кислоты из облаков Венеры с целью обнаружения возможных следов органических соединений. В ходе опытов они нагревали растворы серной кислоты и органического соединения глицина в условиях низкого давления, имитируя атмосферные условия Венеры.

Устойчивый слой жидкости: образование ионных жидкостей

Несмотря на испарение большей части кислоты, ученые обнаружили, что оставался устойчивый слой жидкости. Анализ показал, что кислота получала атомы водорода от органических соединений, образуя смесь солей и кислоты, устойчивую к испарению. Эта смесь, названная ионной жидкостью, сохранялась даже в условиях крайне низкого давления.

Учитывая, что предыдущие исследования Сары Сигер показали, что органические молекулы могут оставаться стабильными в такой среде, ученые задумались: могут ли ионные жидкости существовать на планетах, слишком горячих или с разреженной атмосферой для поддержания жидкой воды?

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые смоделировали различные условия поверхности экзопланет, смешивая серную кислоту с органическими соединениями, содержащими азот, которые могли бы выступать в роли топлива для потенциальной жизни. Они провели более 30 экспериментов, в том числе опыты с базальтовыми породами, аналогичными тем, что встречаются на многих экзопланетах.

Результаты: формирование ионных жидкостей в экстремальных условиях

Результаты экспериментов показали, что ионные жидкости образуются даже при температурах до 180 градусов Цельсия и давлении ниже земного.

"Мы были поражены, что ионные жидкости формируются в столь разных условиях", — отметила Сара Сигер, выражая свой восторг.

Хотя на Земле ионные жидкости встречаются редко (например, при взаимодействии ядов двух видов муравьев), эксперименты показали, что они могут создавать благоприятную среду для некоторых биомолекул.

Ученые предположили, что на экзопланетах с вулканической активностью, выделяющей серную кислоту, и органическими соединениями могут существовать устойчивые "оазисы" ионных жидкостей, способные поддерживать примитивные формы жизни.

Интересные факты о поиске внеземной жизни:

  • Ученые ищут внеземную жизнь, используя различные методы, включая поиск воды, кислорода и других биомаркеров.
  • Существуют различные миссии, направленные на поиск внеземной жизни, такие как миссии по исследованию Марса и спутников Юпитера.
  • Концепция зон обитаемости расширяется благодаря новым открытиям в области астробиологии.
  • Ученые используют телескопы для поиска экзопланет и изучения их атмосфер.

Открытие возможности образования ионных жидкостей в экстремальных условиях открывает новые перспективы для поиска внеземной жизни. Это исследование расширяет границы зоны обитаемости и позволяет предположить, что жизнь может существовать в самых неожиданных уголках Вселенной.

