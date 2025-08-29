Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Плутон
Плутон
© commons.wikimedia.org by NASA/JHUAPL/SwRI is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:20

Новые горизонты: что открывают исследования ионных жидкостей для астрономии

Астробиологи предложили новый подход к поиску жизни на экзопланетах

Вода — это основа жизни на Земле, и многие учёные предполагают, что именно она является необходимым условием для существования жизни на других планетах. Однако новые исследования показывают, что это мнение может быть слишком узким.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) представили интересную гипотезу: жизнь может существовать в условиях, где вода отсутствует, благодаря другим типам жидкостей. В их работе рассматривается возможность существования ионной жидкости на каменистых планетах.

Что такое ионная жидкость?

Ионные жидкости представляют собой соли, которые находятся в жидком состоянии при температуре ниже 100 градусов Цельсия. В ходе лабораторных исследований учёные обнаружили, что смесь серной кислоты и азотсодержащих органических соединений может образовывать такие жидкости. Серная кислота, как предполагается, может образовываться в результате вулканической активности на каменистых планетах, а азотсодержащие соединения уже найдены на астероидах и других небесных телах.

Ионные жидкости имеют низкое давление пара и не испаряются, что позволяет им сохраняться при более высоких температурах и низких давлениях, чем те, которые могут выдерживать обычные жидкие воды. Это открытие может изменить наше представление о том, где и как может существовать жизнь. Рачана Агравал, руководитель исследования, утверждает, что если мы рассмотрим более общее определение жизни, то увидим, что нам нужна жидкость для метаболизма.

Поиск жизни на Венере

Работа команды также связана с поиском жизни на Венере, где серная кислота образует облака, окутывающие планету. Учёные планируют исследовать эти облака в рамках будущих миссий, чтобы выяснить, могут ли они содержать следы жизни.

Команда провела множество экспериментов, смешивая серную кислоту с различными органическими соединениями. Они обнаружили, что ионная жидкость образуется даже при температурах до 180 градусов Цельсия и при очень низком давлении. Это открытие поднимает вопрос о том, могут ли ионные жидкости образовываться на других планетах, где вода не существует.

Исследования показывают, что жизнь может существовать в формах, о которых мы ранее не задумывались.

"Мы только что открыли ящик Пандоры новых исследований", — подводит итог Сара Сигер, соавтор исследования.

Исследования продолжаются, и учёные надеются выяснить, какие биомолекулы могут выживать в ионной жидкости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые выявили влияние генетических вариантов на стабильность белков сегодня в 16:23

Бесконечность в конечном коде: как ограниченные вычисления объясняют безграничное

Ученые предлагают новый взгляд на происхождение Вселенной с помощью численной относительности, открывая возможности для изучения ранних этапов её эволюции.

Читать полностью » Сенсация в Греции: раскопки в Элевсине открыли хорошо сохранившийся римский мост сегодня в 15:24

Забытая дорога императоров: мост в Элевсине укажет путь к тайнам Марка Аврелия

Уникальная находка в Элевсине - мост времен Римской империи, обнаруженный при расширении ж/д линии. Археологи взволнованы сохранностью и исторической ценностью.

Читать полностью » Как окружение формирует зрительное восприятие: новое исследование нейробиологов сегодня в 14:24

Ученые раскрыли, почему мы видим мир не так, как они: скрытый код в нашем мозгу

Новое исследование Ивана Крупина из LSE показывает: культурные различия радикально меняют восприятие визуальных иллюзий. Жители WEIRD-обществ и сельской Намибии видят мир по-разному из-за архитектуры окружения.

Читать полностью » Итальянские ученые создали рис высотой 10 см для выращивания в космосе сегодня в 13:24

В космос со своим рисом: итальянские ученые нашли решение продовольственной проблемы для МКС

Итальянские ученые создали карликовый сорт риса для выращивания в космосе, используя CRISPR/Cas9. Этот Moon-Rice обеспечит астронавтов едой при длительных миссиях.

Читать полностью » Китайские учёные объявили о прорыве в борьбе со старением: SRC5-клетки успешно испытаны на приматах сегодня в 12:56

Обезьяны-долгожители и люди: почему все говорят о прорыве китайских биотехнологов — главные факты

Китайские учёные создали уникальные SRC-клетки, которые замедлили старение у макак: улучшение 10 систем организма, восстановление ДНК и репродуктивных функций без побочных эффектов. Прорыв в антивозрастной медицине.

Читать полностью » Гигантские муравьеды и панголины: как их желудки переваривают 200 000 насекомых за ночь сегодня в 11:56

Липкие языки и острые когти: почему эти адаптации стали эволюционным билетом в будущее

Ученые выяснили, как за 100 млн лет млекопитающие адаптировались питаться муравьями. Анализ 4099 видов показал: истинные мирмекофаги съедают до 20 тыс. насекомых в день, но почти не меняют рацион.

Читать полностью » Секреты палеолита: две пещеры раскрыли новые данные о передаче культурного наследия неандертальцев сегодня в 10:56

Разделка добычи как язык: что артефакты рассказали о табу неандертальцев

Американские и израильские антропологи обнаружили культурные различия у неандертальцев в пещерах Амуд и Кебара. Анализ 300 останков животных показал уникальные методы обработки мяса, передававшиеся между поколениями 60 тыс. лет назад.

Читать полностью » Пехотная сабля XVIII века обнаружена в Польше — эксперты раскрыли её двойное назначение сегодня в 9:56

Как сабля гренадеров раскрывает неизвестные детали военной стратегии XVIII столетия — ответ в деталях

Археологи обнаружили в Варшаве уникальную пехотную саблю XVIII века. Эксперты Музея Войска Польского выяснили: оружие использовали не только в бою, но и для хозяйственных задач. Исследование крючка в форме сердца и навершия раскрывает военные секреты эпохи Станислава Понятовского.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты объяснили, как правильно содержать джек-рассела в маленькой квартире
Туризм

Валуев поддержал инициативу стимулировать внутренний туризм бесплатными перелётами
Еда

Нутрициолог Чаевская предупредила об опасности пластиковой кухонной утвари
Культура и шоу-бизнес

Писательница Елена Михалкова назвала Пушкина источником вдохновения для работы
Садоводство

Какие инструменты заменяют лопату на огороде: вилы, мотыга, плоскорез и культиватор
Авто и мото

Volkswagen и FAW создают отдельную компанию для бренда Jetta в Китае
ЮФО

В Крыму отмечен рост турпотока благодаря обновлению инфраструктуры и продвижению региона
Авто и мото

Цены на бензин в России останутся высокими до середины осени — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru