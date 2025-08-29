Новые горизонты: что открывают исследования ионных жидкостей для астрономии

Вода — это основа жизни на Земле, и многие учёные предполагают, что именно она является необходимым условием для существования жизни на других планетах. Однако новые исследования показывают, что это мнение может быть слишком узким.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) представили интересную гипотезу: жизнь может существовать в условиях, где вода отсутствует, благодаря другим типам жидкостей. В их работе рассматривается возможность существования ионной жидкости на каменистых планетах.

Что такое ионная жидкость?

Ионные жидкости представляют собой соли, которые находятся в жидком состоянии при температуре ниже 100 градусов Цельсия. В ходе лабораторных исследований учёные обнаружили, что смесь серной кислоты и азотсодержащих органических соединений может образовывать такие жидкости. Серная кислота, как предполагается, может образовываться в результате вулканической активности на каменистых планетах, а азотсодержащие соединения уже найдены на астероидах и других небесных телах.

Ионные жидкости имеют низкое давление пара и не испаряются, что позволяет им сохраняться при более высоких температурах и низких давлениях, чем те, которые могут выдерживать обычные жидкие воды. Это открытие может изменить наше представление о том, где и как может существовать жизнь. Рачана Агравал, руководитель исследования, утверждает, что если мы рассмотрим более общее определение жизни, то увидим, что нам нужна жидкость для метаболизма.

Поиск жизни на Венере

Работа команды также связана с поиском жизни на Венере, где серная кислота образует облака, окутывающие планету. Учёные планируют исследовать эти облака в рамках будущих миссий, чтобы выяснить, могут ли они содержать следы жизни.

Команда провела множество экспериментов, смешивая серную кислоту с различными органическими соединениями. Они обнаружили, что ионная жидкость образуется даже при температурах до 180 градусов Цельсия и при очень низком давлении. Это открытие поднимает вопрос о том, могут ли ионные жидкости образовываться на других планетах, где вода не существует.

Исследования показывают, что жизнь может существовать в формах, о которых мы ранее не задумывались.

"Мы только что открыли ящик Пандоры новых исследований", — подводит итог Сара Сигер, соавтор исследования.

Исследования продолжаются, и учёные надеются выяснить, какие биомолекулы могут выживать в ионной жидкости.