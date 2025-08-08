Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://i.pinimg.com/1200x/2b/ab/7c/2bab7cfa822a333f8dc2e08ffd8db692.jpg
Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована вчера в 23:23

Йога без шпагата и марафонов: как просто дышать, двигаться и наконец почувствовать себя

Йога осенью: тренер назвала лучшие форматы для начинающих и практики дома

Поздняя осень — лучшее время, чтобы замедлиться, заглянуть внутрь себя и перезагрузиться. В суете рабочих задач и городской усталости именно йога может стать островком покоя. Она помогает не только телу, но и разуму — развивает гибкость, улучшает сон, снижает тревожность и учит слышать себя. Преподаватель йога-студии "Материал" Юлия Урутина поделилась рекомендациями, как войти в практику осознанно и с удовольствием.

Не ставьте цели — просто занимайтесь
Мир вокруг требует достижений и "результатов", но йога — не об этом. Не нужно стремиться к шпагату, стойке на руках или идеальному балансу. Это не соревнование.

"Йога — не про результат, это длительный процесс. Исследуйте тело и ум без спешки, тогда каждая практика будет приносить радость и лёгкость", — объясняет Урутина.

Освободитесь от ожиданий, позвольте телу быть таким, какое оно есть. Это и есть путь к внутренней свободе.

Наберитесь терпения
Вы не обязаны с первого занятия уметь всё. Чувство уверенности на коврике приходит со временем. Лучший старт — пройти вводный курс для новичков. Это:

  • знакомство с базовыми асанами;
  • техника безопасности;
  • доброжелательная среда без оценки и сравнения.

Важно: в йоге никогда не нужно стесняться — ни возраста, ни телосложения, ни гибкости. Всё это не имеет значения.

Экспериментируйте с форматами
Как говорит Юлия, йога в России — удивительно разнообразна:

  • силовые практики для тела,
  • медитативные для ума,
  • практики с мантрами, дыханием или звуковыми вибрациями.

Попробуйте разные студии и преподавателей. У каждого — свой подход, энергетика и стиль. Только экспериментируя, вы сможете найти то, что откликается именно вам.

Онлайн — тоже вариант
Если чувствуете скованность или не можете ездить в студию — практикуйте дома. Главное — не просто следовать случайному видео, а найти онлайн-занятие с живым преподавателем.

Преимущества:

  • корректировка ошибок в режиме реального времени;
  • индивидуальный подход;
  • комфортная обстановка.

И всё, что вам нужно — коврик и стабильный интернет.

Йога меняет жизнь
Йога — это не только про тело. Со временем вы можете заметить, как:

  • укрепляется нервная система;
  • вырабатываются новые привычки;
  • меняется взгляд на жизнь.

"Преображение может напугать, но не отступайте. Ваша жизнь выйдет на новый уровень, и вы удивитесь, на что действительно способны", — уверена Юлия Урутина.

Главное

  • Не гонитесь за результатом — просто будьте в процессе.
  • Начинайте с азов и не сравнивайте себя с другими.
  • Ищите свой стиль и преподавателя через пробу и ошибки.
  • Практикуйте онлайн, если пока не готовы к студии.
  • Будьте открыты переменам — йога начнёт менять не только тело, но и сознание.

