Счастливая жизнь начинается не с денег: простая привычка делает человека добрее и меняет настроение

Йога может быть полезна как дополнение к лечению при разных заболеваниях, поскольку помогает человеку снижать стресс и приходить к внутреннему равновесию, пояснила йогатерапевт, руководитель московского отделения Школы йоги "Крылья совершенства" Олеся Вишня. Подробнее об этом специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Вишня подчеркнула, что йогу следует рассматривать именно как дополнение к основным видам лечения. По ее словам, йогатерапия использует асаны и дыхательные практики, которые помогают менять состояние человека через расслабление, снижение напряжения и более спокойный ход мыслей.

Специалист добавила, что для жителей мегаполиса особенно важны практики, направленные на расслабление. Она связала это с высоким уровнем стресса, который, по ее словам, негативно влияет на общее состояние организма.

"Стресс это причина девяноста процентов заболеваний. Йога дает расслабляющие практики, так необходимые современному человеку. Расслабляясь, все органы человека получают полноценное питание", — отметила Вишня.

По словам, йога помогает человеку возвращаться к балансу, гармонии и равновесию как с самим собой, так и с окружающим миром.