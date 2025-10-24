Холодно, усталость и нет сил? Возможно, вашему организму просто не хватает йода

Недостаток йода — одна из самых частых, но при этом недооценённых причин гормональных нарушений. Эндокринолог Андрей Тимофеев в интервью изданию Здоровье.Mail объяснил, чем опасен дефицит этого микроэлемента и как его восполнить безопасно.

Почему йод жизненно необходим

Йод — ключевой элемент для нормальной работы щитовидной железы. Именно он участвует в выработке гормонов, регулирующих обмен веществ, рост, развитие и работу практически всех органов. Без достаточного количества йода страдают сердце, мозг и нервная система.

"Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, так как он участвует в формировании гормонов, отвечающих за метаболизм, рост и развитие организма", — пояснил эндокринолог Андрей Тимофеев.

Гормоны щитовидной железы — тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) — регулируют энергетический обмен, поддерживают температуру тела и влияют на развитие клеток. Даже незначительное снижение уровня йода способно нарушить эту тонкую систему.

Как проявляется дефицит

На первых этапах йододефицит может никак не ощущаться. Но постепенно появляются симптомы, которые часто путают с усталостью или стрессом:

вялость, сонливость, снижение концентрации;

сухость кожи, ломкость волос и ногтей;

ощущение холода даже при нормальной температуре;

набор веса без изменения питания;

снижение памяти и внимания.

"Йодовый дефицит способен вызвать ухудшение когнитивных функций, появление зоба и нарушения обмена веществ", — отметил Тимофеев.

Особенно опасен дефицит йода для детей и беременных женщин. Недостаток этого элемента в организме матери может привести к задержке развития плода и снижению интеллекта у ребёнка.

Таблица: влияние йода на организм