Холодно, усталость и нет сил? Возможно, вашему организму просто не хватает йода
Недостаток йода — одна из самых частых, но при этом недооценённых причин гормональных нарушений. Эндокринолог Андрей Тимофеев в интервью изданию Здоровье.Mail объяснил, чем опасен дефицит этого микроэлемента и как его восполнить безопасно.
Почему йод жизненно необходим
Йод — ключевой элемент для нормальной работы щитовидной железы. Именно он участвует в выработке гормонов, регулирующих обмен веществ, рост, развитие и работу практически всех органов. Без достаточного количества йода страдают сердце, мозг и нервная система.
"Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, так как он участвует в формировании гормонов, отвечающих за метаболизм, рост и развитие организма", — пояснил эндокринолог Андрей Тимофеев.
Гормоны щитовидной железы — тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) — регулируют энергетический обмен, поддерживают температуру тела и влияют на развитие клеток. Даже незначительное снижение уровня йода способно нарушить эту тонкую систему.
Как проявляется дефицит
На первых этапах йододефицит может никак не ощущаться. Но постепенно появляются симптомы, которые часто путают с усталостью или стрессом:
-
вялость, сонливость, снижение концентрации;
-
сухость кожи, ломкость волос и ногтей;
-
ощущение холода даже при нормальной температуре;
-
набор веса без изменения питания;
-
снижение памяти и внимания.
"Йодовый дефицит способен вызвать ухудшение когнитивных функций, появление зоба и нарушения обмена веществ", — отметил Тимофеев.
Особенно опасен дефицит йода для детей и беременных женщин. Недостаток этого элемента в организме матери может привести к задержке развития плода и снижению интеллекта у ребёнка.
Таблица: влияние йода на организм
|Группа населения
|Последствия дефицита
|Основные проявления
|Дети
|Нарушение умственного и физического развития
|Снижение памяти, апатия, трудности с обучением
|Взрослые
|Замедленный метаболизм, зоб
|Повышенная утомляемость, набор веса
|Беременные
|Нарушения формирования мозга у плода
|Риск гипотиреоза у новорождённого
|Пожилые
|Нарушения сердечного ритма, отёки
|Снижение активности, апатия
Почему проблема так распространена
Йододефицит встречается во многих регионах России. Это связано с особенностями почвы и воды — они бедны йодом, а значит, и продукты питания содержат его мало. Основные источники микроэлемента — морская рыба, креветки, морская капуста и йодированная соль — часто употребляются в недостаточном количестве.
"В России йододефицит распространён, так как большинство населения употребляет меньше йода, чем требуется", — уточнил Тимофеев.
Как проверяют уровень йода
Точного анализа, показывающего индивидуальный уровень йода, не существует. Медики оценивают ситуацию статистически, на основе исследования содержания йода в моче у школьников и взрослых в разных регионах. Такие данные помогают определить, насколько регион подвержен дефициту.
Как восполнить йод безопасно
-
Используйте йодированную соль. Это самый простой и безопасный способ профилактики, признанный ВОЗ.
-
Ешьте морепродукты. Морская рыба, мидии, морская капуста — естественные источники йода.
-
Добавляйте в рацион молочные продукты и яйца. В них содержится небольшое количество микроэлемента.
-
Не принимайте добавки без назначения врача. Избыток йода может вызвать гипертиреоз — избыток гормонов щитовидной железы.
"Бесконтрольный приём БАДов с йодом может быть опасен из-за нерегулируемой дозировки и риска передозировки", — подчеркнул Тимофеев.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Принимать йодосодержащие препараты "для профилактики".
Последствие: Развитие гипертиреоза, тахикардии, нарушений сна.
Альтернатива: Проверить уровень гормонов ТТГ и Т4, проконсультироваться с эндокринологом.
-
Ошибка: Полностью исключать соль из рациона.
Последствие: Недостаток йода, ухудшение обмена веществ.
Альтернатива: Использовать йодированную соль в небольшом количестве.
-
Ошибка: Полагаться только на добавки.
Последствие: Перегрузка организма искусственными микроэлементами.
Альтернатива: Поддерживать баланс за счёт разнообразного питания.
А что если йода слишком много?
Передозировка йода не менее опасна, чем дефицит. Она может привести к воспалению щитовидной железы, ускоренному сердцебиению и повышенной потливости. Поэтому любые препараты — даже безрецептурные — должны назначаться врачом.
FAQ
Как понять, что не хватает йода?
При дефиците появляется вялость, сонливость, набор веса, ломкость волос, сухость кожи. Точный диагноз ставит эндокринолог после анализа гормонов.
Можно ли получить йод только из пищи?
Да, при сбалансированном рационе. Регулярное употребление рыбы, морской капусты и йодированной соли обеспечивает суточную норму.
Опасен ли йод из аптечных капель?
Да, их нельзя принимать внутрь — это антисептическое средство, а не пищевая добавка.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru