Чем больше нори — тем выше риск: главный миф о йоде, который нас всех обманул

О пользе морских водорослей говорят часто, особенно когда речь заходит о йоде и клетчатке. Нори — лидер среди них: тонкие, хрустящие листы, которые добавляют в суши и роллы, считаются настоящим кладезем полезных веществ. Но действительно ли стоит включать их в рацион ради йода? Эндокринолог Максим Кузнецов объяснил, почему этот продукт не так незаменим, как кажется.

Почему нори переоценивают

На первый взгляд нори выглядят идеальным источником микроэлементов. Однако, как отмечает врач, их состав не оправдывает ожиданий. Несмотря на морское происхождение, в них не так уж много витаминов и минералов, а клетчатки — и вовсе минимум. Главная ценность водорослей, по мнению сторонников здорового питания, заключается в содержании йода. Но именно здесь и кроется подвох.

"В двух соседних листах нори может быть совершенно разная концентрация йода. Мы не поймем, получили ли нормальную дозу или нет", — поясняет эндокринолог Максим Кузнецов.

Йод — элемент, который должен поступать в организм ежедневно, иначе страдает щитовидная железа. Проблема в том, что содержание этого элемента в нори нестабильно: на него влияет место сбора водорослей, сезон, глубина моря и даже температура воды. Это значит, что гарантировать нужное количество йода невозможно. Чтобы восполнить суточную норму, пришлось бы есть нори каждый день — а это и дорого, и однообразно, и с точки зрения баланса питания вредно.

Чем заменить нори

Самый надежный и доступный источник йода — йодированная соль. В отличие от водорослей, здесь концентрация точно известна, дозировка стабильна, а стоимость минимальна. Достаточно добавить такую соль в еду — и организм получит все необходимое без лишних хлопот.

Кроме того, миф о "натуральности" йода из водорослей не имеет под собой научных оснований.

"Йод — это ион. Калий-йодид — это соль. Одна соль от другой не отличается! Количество ионов одно и то же. Для организма абсолютно без разницы откуда вы получили калий-йодид", — добавил врач.

Таким образом, йодированная соль ничем не уступает "морским" источникам, зато безопаснее и практичнее в применении.

Сравнение: нори против соли