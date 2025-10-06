Чем больше нори — тем выше риск: главный миф о йоде, который нас всех обманул
О пользе морских водорослей говорят часто, особенно когда речь заходит о йоде и клетчатке. Нори — лидер среди них: тонкие, хрустящие листы, которые добавляют в суши и роллы, считаются настоящим кладезем полезных веществ. Но действительно ли стоит включать их в рацион ради йода? Эндокринолог Максим Кузнецов объяснил, почему этот продукт не так незаменим, как кажется.
Почему нори переоценивают
На первый взгляд нори выглядят идеальным источником микроэлементов. Однако, как отмечает врач, их состав не оправдывает ожиданий. Несмотря на морское происхождение, в них не так уж много витаминов и минералов, а клетчатки — и вовсе минимум. Главная ценность водорослей, по мнению сторонников здорового питания, заключается в содержании йода. Но именно здесь и кроется подвох.
"В двух соседних листах нори может быть совершенно разная концентрация йода. Мы не поймем, получили ли нормальную дозу или нет", — поясняет эндокринолог Максим Кузнецов.
Йод — элемент, который должен поступать в организм ежедневно, иначе страдает щитовидная железа. Проблема в том, что содержание этого элемента в нори нестабильно: на него влияет место сбора водорослей, сезон, глубина моря и даже температура воды. Это значит, что гарантировать нужное количество йода невозможно. Чтобы восполнить суточную норму, пришлось бы есть нори каждый день — а это и дорого, и однообразно, и с точки зрения баланса питания вредно.
Чем заменить нори
Самый надежный и доступный источник йода — йодированная соль. В отличие от водорослей, здесь концентрация точно известна, дозировка стабильна, а стоимость минимальна. Достаточно добавить такую соль в еду — и организм получит все необходимое без лишних хлопот.
Кроме того, миф о "натуральности" йода из водорослей не имеет под собой научных оснований.
"Йод — это ион. Калий-йодид — это соль. Одна соль от другой не отличается! Количество ионов одно и то же. Для организма абсолютно без разницы откуда вы получили калий-йодид", — добавил врач.
Таким образом, йодированная соль ничем не уступает "морским" источникам, зато безопаснее и практичнее в применении.
Сравнение: нори против соли
|Критерий
|Водоросли нори
|Йодированная соль
|Содержание йода
|Нестабильное, зависит от региона и сорта
|Стандартизированное, постоянное
|Доступность
|Дорогие, не всегда в продаже
|Дешёвая, есть в каждом магазине
|Удобство употребления
|Требует приготовления
|Можно просто добавить в блюдо
|Риск переизбытка йода
|Высокий из-за непредсказуемости
|Минимальный при нормальном употреблении
|Дополнительные питательные вещества
|Клетчатки и минералов мало
|Йод — основной элемент
Как безопасно восполнять йод: пошаговые советы
-
Используйте только йодированную соль. Храните её в закрытой посуде, вдали от влаги и солнечного света.
-
Добавляйте соль в готовые блюда — при термообработке йод частично разрушается.
-
Не отказывайтесь полностью от морепродуктов: креветки, мидии и морская рыба — хорошие источники природного йода.
-
Включайте в рацион фейхоа и хурму — эти фрукты содержат йод и другие микроэлементы.
-
Следите за балансом: избыток йода вреден не меньше его нехватки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться исключительно на нори как на источник йода.
-
Последствие: нестабильное поступление микроэлемента, риск гипо- или гипертиреоза.
-
Альтернатива: регулярное употребление йодированной соли, рыбы, морепродуктов и фейхоа.
А что если отказаться от соли?
Некоторые стараются исключить соль из рациона, полагая, что это полезнее. Но вместе с ней организм лишается и йода. В этом случае стоит обратиться к другим продуктам: морской рыбе (треска, хек, сельдь), молочным продуктам и яйцам. Йод также содержится в луке, моркови и капусте. Однако полностью компенсировать его без соли сложно.
Плюсы и минусы нори
|Плюсы
|Минусы
|Низкая калорийность
|Нестабильное содержание йода
|Удобно добавлять в блюда
|Дороговизна
|Улучшает вкус роллов и салатов
|Мало клетчатки и витаминов
|Может разнообразить рацион
|Не подходит как основной источник йода
Мифы и правда
Миф 1. Йод из водорослей "естественный", а из соли — "искусственный".
Правда. Йод — это химический элемент, одинаковый в любой форме. Организм не различает его происхождение.
Миф 2. Водоросли — главный источник йода в рационе.
Правда. Большая часть йода поступает из соли и морепродуктов, а нори дают лишь непредсказуемое количество.
Миф 3. Если есть нори каждый день, можно отказаться от добавок.
Правда. Для стабильного уровня йода требуется постоянное и точное поступление, чего нори не обеспечивают.
Часто задаваемые вопросы
Как выбрать хорошую йодированную соль?
Покупайте соль с маркировкой "йодированная" и проверяйте срок годности: после 6-8 месяцев часть йода испаряется.
Можно ли пересолить пищу, чтобы получить больше йода?
Нет. Избыток соли вреден для сосудов и сердца, а йода при этом больше не усвоится.
Что лучше: морская соль или обычная йодированная?
Йодированная соль полезнее, потому что в морской соли йода мало, а его концентрация не регулируется.
Три интересных факта
-
В Японии, где водоросли употребляют ежедневно, население получает избыток йода — это приводит к частым сбоям в работе щитовидной железы.
-
Йод впервые добавили в соль в 1920-х годах для профилактики зоба — и эта мера резко снизила распространённость заболевания.
-
При кипячении или жарке йод разрушается, поэтому добавлять соль лучше в уже готовое блюдо.
Исторический контекст
До середины XX века дефицит йода был серьёзной проблемой во многих странах. Особенно страдали горные регионы, где в почве и воде йода почти не было. Массовое введение йодированной соли стало одним из важнейших профилактических шагов в истории медицины — и до сих пор остаётся самым надёжным способом защиты щитовидной железы.
